Старики перестали быть доверчивыми

Анастасия ТЮЛЬПАНОВА,

фото Николая СТЕРНИНА

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- Недавно мой товарищ рассказал, что несколько лет подряд подвозит стариков 9 мая с парада. Я задумался: а чем я могу пожилым людям помочь? Конечно, я тоже стараюсь их подвозить по возможности. Например, в родительский день еду с кладбища, вижу бабушку на лавочке – приглашаю в машину, подвожу до дома. Только они почему-то постоянно деньги суют, не верят, что помогать можно просто так…У меня, как говорят в народе, руки откуда надо растут, по дому умею делать всё. В апреле-мае уменьшилась нагрузка на работе. Вот и решил, что смогу пожилым людям помочь как домашний мастер.- Десятка два. Часть позвонивших отсеялась, когда я начал расспрашивать, сколько им лет, с кем они живут. Я ставил себе цель помогать одиноким ветеранам или детям войны, ветеранам труда, но чтобы они действительно нуждались в этой помощи, чтобы взрослых внуков-лоботрясов дома не было, которые могут им помочь, но просто не хотят. А столкнулся с тем, что люди с моей помощью пытаются деньги сэкономить. Звонит женщина, приглашает. Спрашиваю о возрасте – 70 лет. «С кем живёте?» – «У меня есть дочь и зять». - «А зятю лет сколько? Чем занимается?» - «Он полицейский. Но по дому делать ничего не может, говорит, что это не его». Я отказал. Насколько я знаю, полицейские хорошо зарабатывают и могут позволить нанять мастера. Представляю, как я у них работаю, а рядом ходит взрослый мужик, пузо чешет и мне советы даёт.Многие, прежде чем пригласить, всё расспрашивают по телефону обо мне. Одна так всё выпытала, а потом передала данные в полицию. Полиция перезвонила в организацию, где я работаю. На работе тоже неоднозначно всё восприняли. Было неприятно…Но больше, конечно, оправданных вызовов.- В основном у них чистенько, но бедненько. В квартирах обстановка 80-х. Полы все в паласах. Как они только чистят их, не представляю! Самые частые проблемы - с электрикой.Например, вызывали меня дедушка и бабушка, ветераны АЭХК, им за 80. Дочь за границей, живут тем, что ждут, когда она в гости приедет. У них на кухне искрила лампа, и в комнате большая люстра еле держалась, провода внутри полностью сгорели. Они свет вообще не включали. Всё заменил. Хотя пока иду по квартире, вижу много того, что требует замены и ремонта. Смесители у большинства плохо работают, сантехника совсем худенькая.Двери укреплял, стекло менял.Ещё запомнилась одинокая бабушка Зоя Иннокентьевна. Она попросила меня сделать раму на палочке, чтобы пронести фотографию отца в Бессмертном полку. Подготовила всё необходимое, придумала, я прямо у неё и сделал, отшлифовал всё, чтобы нести удобно было.- Пытаются деньги пихать, не беру принципиально. На стариках бизнес не делаю. А вообще им нужно больше общение, чем услуги мастера. Чай предлагают мне везде.- Не всегда. Если квартира очень неопрятная – один раз такая попадалась, от чая отказываюсь.- Был один звонок – женщина сказала, что ей надо прибить две гардины. Говорит, получу пенсию, куплю их и вам позвоню. А потом звонит и говорит: наверное, я вас не позову, потому что внуку помогла деньгами. Теперь думаю: почему сразу не сообразил, надо было купить ей эти гардины, они ж недорогие…