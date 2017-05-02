Поменяйте винтики в голове

Ольга КНЯЗЕВА,

фото из личного

архива Вадима МАТВИЕНКО

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в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.

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- Из книги. Где-то год назад я понял, что иду не в том направлении: клубы, выпивка, веселье. И тут мне на глаза попадается книга Брайана ТРЕЙСИ «Как изменить себя». Прочитал, зацепило. Понял, что нужно делать. Вернулся к спорту и здоровому образу жизни, начал искать компанию для субботних пробежек. Опубликовал пост в социальных сетях: «Всех желающих жду под Китойским мостом для пробежки». Думал, придут 2-3 человека. А пришли 17 незнакомых людей! И так круто тренировка прошла – бегали, потом несколько упражнений сделали, общались. Дальше больше. И вот нас уже больше 100 человек.- Изменить себя можно не только физически – похудеть, накачаться. Нужно и духовно развиваться. На тренировках я рассказываю, как можно себя изменить, замотивировать, как ставить цели, идти к ним, как избавиться от хандры, барьеров, как выйти из зоны комфорта. Это что-то вроде тренингов. Я не психолог, просто много читаю и делюсь этим. Потом обсуждаем. Если вы хоть раз придёте к нам на тренировку, поймёте, что это. Мы собираемся в разных местах – пойма Китоя или возле «Фестиваля» и бежим до водохранки. Потом проводим тренировку – отжимаемся, приседаем все вместе – всегда что-то новенькое. Я привожу воду и большую музыкальную колонку. Потом общаемся, можем собраться и большой компанией рвануть на шашлыки или пойти в кино. У людей глаза горят! Мне как-то женщина написала в Интернете:Или другая:- Когда мы общаемся, мы не просто треплемся, а разговариваем о важных вещах. Например, нам всем с детства говорили: много хочешь, мало получишь. А ведь это неправильно! Хотеть нужно много, ставить себе цели, но делать это правильно, постепенно. Эксперимент проводили для стеснительных: нужно было на улице у 20 незнакомых людей спросить, который час. Я на себе это испробовал – если раньше ни за что бы не подошёл, то сегодня даже перед людьми выступать могу! Или вот другой пример. У меня есть друг Артём, занимается вместе с нами. Недавно говорит мне, что раньше ненавидел Ангарск: тесно, люди злые, смурные все, перспектив нет. А сейчас понял: всё зависит от того, как ты настроен. Сам злой – тебя и окружать такие же будут. Город ненавидишь – он ничего тебе и не даст. А как только поменяешь винтики у себя в голове, все встанет на свои места.- Мы приглашаем и ждём всех - денег не берём. Сейчас народ приходит – мужчины и женщины от 15 до 50. Такие все разные, такие интересные! Некоторые переживают, что среди нас спортсмены, что темп высокий, тяжело. Нет. Мы не ставим себе цель бить олимпийские рекорды, каждый занимается в том темпе, в котором может. Да и приходят ведь вовсе не за спортом, а за общением. Когда окружаешь себя интересными людьми, жить становится проще. На многие вопросы находишь ответы. У нас, кстати, даже одна пара сложилась! Думаю, что не последняя – очень много холостых парней и свободных красивых девчонок.За этот месяц мы успели все друг с другом познакомиться, телефонами обменяться. И из тех, кто просто вместе занимается спортом, превратились в команду. У нас группа в Вайбере есть. Девчонка пишет: прокола колесо, помочь некому. Так ей человек 20 ответили: где ты, сейчас приедем. Или парень спрашивает: у кого грузовик есть. Тоже несколько человек ответили, что есть, помогут, при этом не нужно платить ни копейки. Разве это не круто?