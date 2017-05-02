Дарами леса можно заработать

Фото Николая СТЕРНИНА

Галина ЛЕМЗЯКОВА

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в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.

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можно по т. 52-29-55, 8950-134-77-30

- Я работал термистом в компании «Иркутскэнергоремонт». Вышел на пенсию по вредности в 52 года. Для того чтобы создать финансовую подушку безопасности, еще два года отработал: хотел накопить денег на всякий случай. Мало ли что в жизни может случиться: вдруг заболею, на лечение срочно деньги потребуются. Скопил 500 тысяч рублей. Они лежат в банке под 8 процентов годовых и приносят пусть небольшие, но дивиденды - 40 тысяч рублей в год. Уволившись, твердо решил, что никогда больше не буду работать ни на дядю, ни на тетю, ни на государство. Только на себя.- 10 тысяч рублей. Ее тоже через банк получаю. Снимаю только зимой. Летом она копится. Проценты, которые капают на пенсионный вклад, в год тысяч 5-6 дают. Летом живу за счет подножного корма. То, что можно собрать в лесу, меня и кормит, и дает возможность заработать. Сезон начинается приблизительно 15 мая. Заканчивается в сентябре-октябре. Все зависит от погодных условий.- Начинаю с байкальской черемши. Езжу за ней в Листвянку. День собираю. День продаю. Не жадничаю. Пучки делаю большие. Цену назначаю приемлемую – 30 рублей. Потом начинается папоротник. Его формирую граммов по 400-450. Продаю за 30 рублей. Эта зеленая часть моей работы, если не лениться, приносит 25 тысяч рублей в месяц.- На одном месте не стою. Хожу по улице с пучками, предлагаю хорошим людям, заглядываю в магазины. У меня уже большая клиентура наработана. Кто один раз брал, обязательно просит приносить еще. У меня же все свежее. Я, заходя в лес, даю себе установку: набрать черемши или папоротника на 1800-2000 рублей, чтобы за день товар реализовать можно было. Если, допустим, папоротник остался, себе на зиму его заготавливаю: отвариваю, мариную. Соленый не люблю.- У меня нет машины. Пользуюсь общественным транспортом. Билет до «Саянских зорь» (105-й автобус), где папоротник собираю, в прошлом году стоил 49 рублей, в этом – уже 63. Проезд до Савватеевки стоит дороже, чем до Иркутска, а условия хуже.- Не сказал бы, что сбор черемши - удовольствие. Считаю, что это можно сравнить с прополкой огорода: дергаешь траву, и все. Еще и в дороге шесть часов проводишь. Утомительно. Но когда хочешь кушать, можно и потерпеть временные неудобства. Вот сбор грибов – это действительно удовольствие. Находишь то, что не терял и не сеял.- Случайно наткнулся. Прошел улицу Чкалова. Смотрю, черемша растет. Как можно при таких условиях из леса пустым уходить? Когда занимаешься тихой охотой, надо уметь слушать разговоры в автобусах. Ягодные места никто не выдаст, а про другие дикоросы могут и проговориться.