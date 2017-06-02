В Германии мы пели «Катюшу»



Ольга КНЯЗЕВА,

фото из архива

Максима БУРИЛИНА

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- Смотреть матч по телевизору – это одно. И совсем другое – быть там, на трибуне. Это особая атмосфера. И там от нас реально что-то зависит, это вам не на телевизор кричать. Например, если наша команда вышла на лёд в меньшинстве, болельщики свистом могут задавить соперника. А если видим, что игроки выдохлись, их надо гнать вперёд, воодушевить. Кричим что есть мочи «шайбу» или «вперёд». Фанаты – это сила, мощь команды. От нас пусть и не на 100%, но во многом зависит исход игры. Это уже мой 4-й чемпионат. Впервые я поехал в 2011 году в Братиславу, в 2012 году болел за наших в Швеции и Финляндии, в 2014 году - в Белоруссии.- Приезжаешь на хоккей один, а возвращаешься уже с друзьями. В этом году там было много русских, все сдружились. После немецких болельщиков мы были на втором месте по численности. Искать друг друга не приходилось, на всех опознавательные знаки – цвета команды или флага страны.- Тысячи людей становятся на время одним живым организмом. Перед началом матча часто устраивают флэшмобы, как сейчас их называют. Например, в этот раз перед игрой Россия-Канада на входе на стадион кто-то из фанатов начал петь «Катюшу». Подхватили другие болельщики, в итоге, казалось, что весь стадион ревёт нашу «Катюшу». Подобное было в Стокгольме в прошлом году, только там болельщики пели в вагоне метро. Это здорово! На трибуне часто кричат: «Мы приехали, чтобы победить». Или знаменитая «волна» на трибуне. Знаете, как сложно её сделать? Она может начаться, но если один ряд не сообразил вовремя, не подхватил эту идею, волна захлебнётся. В этот раз, как раз на матче с Канадой, она получилась.Ещё болельщики стараются выделиться, большая удача попасть на экран над ареной. Поэтому многие привозят с собой интересные костюмы. Нашу страну на этом чемпионате представляли цари со всеми атрибутами – шапка, скипетр, держава. Была команда болельщиков в балетных пачках, как символ русского балета, известного на весь мир. Все они попали на экран, но самый запоминающийся - парень в скафандре с надписью «СССР». Я не наряжался. Много лет езжу в хоккейной майке нашего «Ермака» плюс специально ещё в 2012 году заказал себе флаг. По этому флагу меня узнали земляки. Встретил там семейную пару из Ангарска, они тоже приехали наших поддержать, и двоих мигрантов из Ангарска – перебрались в Кёльн на пмж.- Хоккейный болельщик очень сильно отличается от футбольного. У нас нет агрессии, никто не бьет другому морду за то, что тот посмел полюбить «Динамо», а не «Спартак». Когда наши бились с канадцами, их болельщики сидели ниже нас на один ряд. Мы подтрунивали над ними, когда наши счёт вели, мол, домой поедете сейчас, проиграете. Они не злились. Потом, когда счёт переломился, начали так же над нами шутить. Ни у кого и в мыслях не было ругаться. Наоборот, потом вместе сфотографировались, пожали руки.- У каждого свои приметы. Создаются в мгновение и существуют до первого промаха. Например, если наша команда выиграла, на следующую её игру мы приходим точно так же одетые, садимся в таком же порядке, как сидели и в первый раз. Если команда проигрывает, придумываем новую примету. Из долгоиграющих – не бриться на стадии плей-офф.- Когда чемпионат уже закончился, выяснилось, что я жил в 5 минутах ходьбы от того места, где жила наша команда. Как-то случайно встретил тренера нашей сборной, удалось сфотографироваться. В 2012 году взял автограф у Владислава ТРЕТЬЯКА. Вообще это нормально, что болельщики караулят свою команду у гостиницы, чтобы прикоснуться, пожелать удачи или поблагодарить за игру.