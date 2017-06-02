Борьба – это не драка

Анастасия КУРМАЗОВА,

фото из личного

архива Казбекова

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- Спортом занимался столько, сколько себя помню. Сначала боксом, потом дзюдо, потом вольной борьбой. Когда поступил в Новосибирской военный институт, начал заниматься самбо. Вообще у меня два высших образования. Одно – юридическое ( школа милиции), я лейтенант запаса, долгое время служил, а второе – педагогическое, физкультурное отделение. Уволившись из армии здесь, в Ангарске, с должности заместителя командира взвода, я стал тренировать ребят. Это было в 2013 году. И за этот небольшой промежуток я успел вырастить двух мастеров спорта международного класса, шестерых мастеров спорта, десять кандидатов. Сейчас стремлюсь получить звание заслуженного тренера России. Считаю, что у меня и моих ребят очень хорошие результаты.- Нас пригласила Наталья ИВАНОВА, которая тогда руководила школой. Панкратион – одна из разновидностей борьбы, так где же ещё ему быть, как не в специализированной школе? У нас занимаются более 200 ребят. И, конечно, если бы мы тренировались в муниципальной школе, то есть не платили за аренду зала, большая часть воспитанников, исключая уже взрослых спортсменов, могла бы заниматься бесплатно. Но, к сожалению, даже начать толком работать нам не дали. В это время уже вовсю шёл процесс ликвидации школы, постоянно устраивались какие-то скандалы. Так, в один день нас просто не пустили на тренировку, заявив, что вообще не знают, кто мы такие! При том что у меня с собой была даже копия трудовой книжки, где было чётко указано, что я являюсь работником школы. Более того, всё это время мне начислялась зарплата, в то время как проводить тренировки нам так и не позволили. Конечно, нынешние руководители прекрасно знали, что я официально трудоустроен, потому что на днях я все свои документы получил от замруководителя отдела по спорту администрации АГО. Мне все говорили: «Ну что ты хочешь, это же политика!» А я не знаю и не хочу знать никакой политики, мы не имеем к ней отношения, у меня дети, начинающие спортсмены!- Вернулись в спортивный зал делового центра «Квадрат». В принципе там есть всё что нам нужно, многое мы сделали сами, своими руками. Не хватает только специального резинового покрытия на полу. Я за этим тоже в отдел по спорту ходил, просил отдать хотя бы списанное. Пообещали, и тишина. Не вижу больше смысла туда ходить.