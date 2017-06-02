Город строят не начальники



Беседовала

Наталья ОЖОГИНА,

фото Николая СТЕРНИНА

- В Москве живут мои дети - дочь Елена и сын Александр. Возраст требует быть ближе к родным. Мне уже 75 лет. Кто, кроме детей, будет заботиться о нас, когда мы станем старше?- Ну магазины закрытые от перебора. Плодятся они без меры. Конкуренция большая, неудивительно, что какие-то не выживают.- Как это нет? Всё то же самое. Там просто объёмы другие, не киоск закрывается, а какой-нибудь большой супермаркет. Так что это не повод переживать из-за того, что каких-то магазинов в Ангарске больше нет. Рынок сам регулирует излишки торговых точек. А вот остановку наших предприятий в своё время было горько наблюдать. Китойлес, АЭМЗ, завод химреактивов, швейная фабрика, АУС – это все мы потеряли. Причём часто из-за человеческого фактора.Возьмём стройку. Строительство в городе же продолжается? Дома возводятся. Просто управленцы АУСа не сумели справиться с кризисной ситуацией. Или швейная фабрика. Её закрытие – это вообще глупость. Одежда же людям всегда нужна. Так же, как еда. Поэтому нам и хлебозавод нужен, и мясокомбинат, и молочный комбинат. И так далее. Но чтобы они существовали, нужна поддержка сельского хозяйства на уровне страны. Тем не менее есть у нас подвижки. Курицей же мы страну накормили! Хлеб у нас есть. Движение идет. Но очень медленно.- А найдут ли они в другом городе лучшую долю? Я в столице уже почти год живу, но не чувствую себя комфортно. Понятно, что молодым людям легче адаптироваться. Но не факт, что уехавшие из Ангарска люди находят в столице достойную работу и проживание. Они думают, в Москве манна небесная. На самом деле ой как далеко не все там хорошо устроены. Вот приходили к нам ребята - электрик, сборщик мебели. Молодые, им по 30-40 лет. Приехали в Москву, живут там уже несколько лет, снимают квартиру. И вряд ли смогут купить собственную.Думаете, кто-то там бегает каждый день по театрам и выставкам? Ничего подобного. Мотаются люди на огород каждую неделю! Как здесь. Это да! А по театрам приезжие бегают да командировочные.Моя жена ходит в парикмахерскую, там тоже бывшая ангарчанка работает. Живёт в столице много лет. И тоже снимает квартиру. А у нее уже предпенсионный возраст!- Да, примерно так я и думаю. Каждый делает свою судьбу сам. Известно, что из всего количества людей лишь 2-3% могут быть финансово самостоятельными, организовать свое дело. Остальные могут быть только наёмными работниками. Вот и нужно думать, как дать возможность заработать остальным 97%.Думаете, почему люди из Ангарска уезжают? Потому что нет школ? Садиков? Так нет же, уровень образования у нас высокий, наши выпускники поступают в лучшие вузы страны. Нечем заняться? Нет у нас культуры? Спорта? Ничего подобного. И те, кто так говорит, не от большого ума говорят. Здравоохранение не на уровне? Да оно у нас не хуже, чем в Иркутске. Уезжают, потому что молодым в небольшом городе сложнее себя реализовать. Не представлен в Ангарске весь спектр профессий. Нет у нас развитой науки, негде работать высшим военным кадрам, нет профессиональных театров. Много чего нет. Да это всё и не надо развивать в маленьком городе.Но отсутствие элементарных рабочих мест для категории ИТР - это уже плохо. Хотелось бы, чтобы в нашем городе появились новые производства. Новый бизнес. Причём создавать надо не очередное «купи-продай», а полноценное производство.А чтобы привлечь сюда бизнес, надо предоставить ему инфраструктуру, обеспечить теплом, электроэнергией. Вкладывать надо в это деньги. Создавать условия для бизнеса. Всё окупится. И рабочих мест будет больше, и условий для жизни и роста.- Думаю, тут должна страна вмешаться. Помощь должна быть на федеральном уровне. Нужно вспомнить, как создавались наши комбинаты. АЭХК, например. Это была вынужденная стройка. Вся страна недоедала, не одевалась, чтобы построить этот завод. Ведь ядерный щит страны создавали, все понимали важность стройки. Поэтому сейчас нужно приложить максимум усилий, чтобы сохранить это предприятие. И на его базе с готовыми специалистами, с лучшими мозгами, инфраструктурой создать новое производство.Сейчас возникла нехорошая ситуация, когда страна вынуждена всячески поддерживать армию, военно-промышленный комплекс. Россия ведь самая богатая на территории страна. И каждый поглядывает, а не многовато ли у нас тут земли. Тут никуда не денешься. Но и о мирных производствах не нужно забывать.Почему Иркутск жив и практически не пострадал от кризиса? Это торговый город, который появился не на основе промышленных предприятий, как Ангарск. Наши беды – это беда моногородов. Это отголоски советской индустриализации страны. Она немного кособокой оказалась. Понастроили города, где, кроме предприятий, почти ничего нет… Теперь эти города переживают глубокий кризис.- Да. Я приехал специально в Ангарск, чтобы попасть на открытие памятника первостроителям. И хочу сказать спасибо всем тем, кто участвовал в реализации этой идеи. У нас есть много символов, которые считаются знаковыми для города. Кто-то считает таким символом промышленность, кто-то - шпиль, музей часов, музей Победы. Но я думаю, что новый памятник первостроителям – это тоже важный символ. Творческую часть я бы не стал обсуждать. Специалисты пусть поспорят. Не это важно. Важна суть.Это памятник людям. Простым людям. В отличие от некоторых ангарчан я считаю: правильно сделали, что оставили этот памятник безымянным. Никто не назовет фамилию первого мастера, плотника, прораба, которые строили первые дома. Повара, которая готовила еду строителям. Никакой славы они не имели. Это были самые обыкновенные люди. Хорошо, что мы помним этих людей. И не надо кого-то из них выделять.- Что-то вроде этого. Нет полководца, у которого нет армии. Я не принижаю роль руководителей. Но увековечивать кого-то из них в отдельности – неправильно. Это должно быть как памятник неизвестному солдату. Вот какова моя мысль.Никто сегодня не может вообразить, в каких условиях люди начинали строить наш город. Кто сегодня из ангарчан представляет себе жизнь без горячей воды, тёплого туалета и ванной? А они так и жили. Никаких магазинов. Никакого здравоохранения. Дети оставались у бабушек-дедушек, потому что им негде было учиться. Одежды нормальной не было, я не говорю о спецодежде. Из всех инструментов - лом, кайла, пила. Экскаваторов не было. Машин было мало. Но люди работали. И какой город построили!- Для меня 1994-1998 годы, когда я руководил городом, были самым тяжелым периодом. Запомнились стыд из-за невозможности вовремя обеспечить людям выплату заработной платы. А что там можно было сделать по-другому? Не знаю. Тогда шла ломка всего...Помню, как меня критиковали. Пусть критикуют. Каждый из нас, когда сам что-то не делает, - мастер на все руки. И токарить можем, и шить, и пахать, и коров доить. Со стороны критиковать каждый умеет. А вот попробуйте сделать сами! Не ошибается тот, кто вообще ничего не делает.- Я двояко к этому отношусь. 131 ФЗ не предполагает, что власть может заниматься коммерцией. Нужно лавировать. Искать возможности.Насчёт того, что «за бесценок»… Ну как можно было продать за большие деньги здание бывшего архива? Вы знаете, что его ремонт будет стоить дороже, чем строительство нового здания? Другое дело – исторические здания. Я всегда говорил, что нужно сохранить здания старой части города. Несмотря ни на что, сохранить в том виде, в каком она и задумывалась. Но это очень сложно. И очень дорого.Кстати, знаете, какое самое главное впечатление сейчас у меня осталось о городе? Удручает не то, что из Ангарска кто-то уезжает. Город был и будет. Никуда не денется. Что-то изменится, и у Ангарска появятся новые возможности, второе дыхание откроется. Больше удручает, что город стал каким-то неухоженным. И это не критика. Это констатация факта. Город стареет, как стареет с возрастом любой живой организм. Это прямо физически ощущаешь. И это значит, что просто за ним нужно гораздо больше ухаживать. Вон, Москве 870 лет, а как выглядит!