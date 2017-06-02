Вред продукта докажет больница

С 18 апреля начальником ТО управления Роспотребнадзора по Иркутской области в АГМО назначен 37-летний Андрей СЕКУНДА. До этого он работал в управлении Роспотребнадзора по Иркутской области, в отделе надзора за состоянием среды обитания и условиями проживания населения, в Министерстве природных ресурсов и экологии. Кандидат медицинских наук. Женат, растит 4 детей.
- За два месяца вам уже стали понятны самые острые проблемы нашего города?
- Чаще всего люди жалуются на работу управляющих компаний. И традиционно большой блок обращений по вопросам защиты прав потребителей.- С нового года ваше ведомство работает с жалобами по новым правилам. Если человеку продали просрочку, обманули и т.д., он не может теперь пожаловаться вам напрямую. Ему нужно самому писать претензию руководителю или юрлицу, дожидаться (или не дождаться) ответа и только после этого обращаться за помощью. Вам не кажется, что так теряется главный принцип внеплановых проверок – внезапность?
- С момента введения в действие ФЗ-294 мы должны заранее уведомлять юридическое лицо или индивидуального предпринимателя о проведении проверок, согласованных с прокуратурой. Однако этот же закон дает нам право выходить на объекты без предупреждения в случае, если жизни и здоровью граждан причинен существенный вред. Например, когда человек попадает в больницу с пищевым отравлением или с подозрением на инфекционное заболевание, употребив некачественный продукт из магазина или общепита. Из больницы нам сразу поступает экстренное извещение. Специалисты-эпидемиологи работают практически в круглосуточном режиме. В случаях выявления нарушений специалисты-эпидемиологи привлекают юридических и должностных лиц к административной ответственности. - Как отнеслись к такому новшеству люди? Вряд ли старенькая бабушка знает, как правильно писать претензии.
- Конечно, неудобства есть. Но наши специалисты всё же рекомендуют гражданам, потребительские права которых нарушены, соблюсти претензионный характер. Через 10 дней, в случае неудовлетворения их требований, люди вновь обращаются к нам. Можно подать обращение на горячую линию Роспотребнадзора по Иркутской области (тел. 8-800-350-26-86). Специалист идентифицирует личные данные обратившихся, записывает проблему и регистрирует обращение с пометкой, что оно поступило от маломобильных групп (престарелых, инвалидов и т.д.). Также есть Интернет-обращения через официальный сайт управления Роспотребнадзора 38rospotrebnadzor.ru, консультационный пункт для потребителей в АГО по тел. 8(3955)67-13-50 и по электронной почте: kpzpp.ang@yandex.ru. Личный прием граждан я веду каждый четверг, с 14.00 до 17.00.- Какие еще важные изменения есть в работе вашего ведомства?
- Согласно ФЗ-294 проверка юридического лица может быть проведена без взаимодействия с ним, без выхода на объект. В первоначальной версии закона такого пункта (статья 8.3) не было. Во многом это касается работы с распространением рекламы, размещением информации в Интернете и СМИ. Приведу пример. В конце прошлого года компания Wrigley выпустила партию жевательной резинки со слоганом «Правда или действие». На вкладыше были разные вопросы типа «какой твой самый большой секрет? Поделись ответом в сети». Или «что точно надо успеть сделать перед смертью?», «заберись на самую высокую точку в общественном месте, сделай селфи и выложи в сеть» и т.д. Эксперты России и нашего Байкальского университета сошлись во мнении, что такие надписи побуждают подростков к небезопасным действиям. Мной и моими коллегами были проведены масштабные проверки по всей территории России. Указанная продукция изымалась из торговых сетей. Сейчас жвачка снова появилась в продаже, но уже без надписей. Тем не менее мы периодически просматриваем Интернет-ресурсы на предмет продажи подобного рода товаров.
Оксана ТИХАЯ,
фото Николая СТЕРНИНА
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