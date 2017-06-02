Вред продукта докажет больница



Оксана ТИХАЯ,

фото Николая СТЕРНИНА

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можно по т. 52-29-55, 8950-134-77-30

- Чаще всего люди жалуются на работу управляющих компаний. И традиционно большой блок обращений по вопросам защиты прав потребителей.- С момента введения в действие ФЗ-294 мы должны заранее уведомлять юридическое лицо или индивидуального предпринимателя о проведении проверок, согласованных с прокуратурой. Однако этот же закон дает нам право выходить на объекты без предупреждения в случае, если жизни и здоровью граждан причинен существенный вред. Например, когда человек попадает в больницу с пищевым отравлением или с подозрением на инфекционное заболевание, употребив некачественный продукт из магазина или общепита. Из больницы нам сразу поступает экстренное извещение. Специалисты-эпидемиологи работают практически в круглосуточном режиме. В случаях выявления нарушений специалисты-эпидемиологи привлекают юридических и должностных лиц к административной ответственности.- Конечно, неудобства есть. Но наши специалисты всё же рекомендуют гражданам, потребительские права которых нарушены, соблюсти претензионный характер. Через 10 дней, в случае неудовлетворения их требований, люди вновь обращаются к нам. Можно подать обращение на горячую линию Роспотребнадзора по Иркутской области (тел. 8-800-350-26-86). Специалист идентифицирует личные данные обратившихся, записывает проблему и регистрирует обращение с пометкой, что оно поступило от маломобильных групп (престарелых, инвалидов и т.д.). Также есть Интернет-обращения через официальный сайт управления Роспотребнадзора 38rospotrebnadzor.ru, консультационный пункт для потребителей в АГО по тел. 8(3955)67-13-50 и по электронной почте: kpzpp.ang@yandex.ru. Личный прием граждан я веду каждый четверг, с 14.00 до 17.00.- Согласно ФЗ-294 проверка юридического лица может быть проведена без взаимодействия с ним, без выхода на объект. В первоначальной версии закона такого пункта (статья 8.3) не было. Во многом это касается работы с распространением рекламы, размещением информации в Интернете и СМИ. Приведу пример. В конце прошлого года компания Wrigley выпустила партию жевательной резинки со слоганом «Правда или действие». На вкладыше были разные вопросы типа «какой твой самый большой секрет? Поделись ответом в сети». Или «что точно надо успеть сделать перед смертью?», «заберись на самую высокую точку в общественном месте, сделай селфи и выложи в сеть» и т.д. Эксперты России и нашего Байкальского университета сошлись во мнении, что такие надписи побуждают подростков к небезопасным действиям. Мной и моими коллегами были проведены масштабные проверки по всей территории России. Указанная продукция изымалась из торговых сетей. Сейчас жвачка снова появилась в продаже, но уже без надписей. Тем не менее мы периодически просматриваем Интернет-ресурсы на предмет продажи подобного рода товаров.