Счастливые дети болеют реже

Галина ЛЕМЗЯКОВА,

фото Николая СТЕРНИНА



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- Слышала, что родители после приема пишут положительные отзывы. Однако не думала, что их будет так много. Я хоть и работаю с 2014 года заведующей педиатрическим отделением, по совместительству веду врачебный прием, поскольку кадров не хватает. Чтобы решить проблему очередей и снизить нагрузку коллегам, продолжаю работать на 14-м участке, который вела четыре года после окончания Иркутского медицинского университета. Территория обслуживания большая – весь 18 микрорайон, 800 детей.- За здорового ребенка! За чуткость, внимательность, понимание. Если родители и врач хотят вырастить здорового ребенка, то должны работать на результат в одной связке. Без доверия ничего не получится. Рекомендации лечащего доктора должны выполняться неукоснительно. И это касается не только приема таблеток, но и соблюдения режима дня и питания. Ребенок должен спать восемь часов в сутки. Когда он не хочет ложиться в кровать в 10-11 часов вечера, потому что другие члены семьи продолжают бодрствовать и смотреть кино, необходимо ему подыграть, выключив во всей квартире свет.- Интерес к медицине пробудила двоюродная сестра. Она училась в медицинском университете и рассказывала о практике в больницах, о лекциях по анатомии. Я, вдохновленная ее историями, решила, что тоже буду лечить людей. Педиатрию, честно признаюсь, выбрала потому, что конкурс туда был меньше, чем на лечебный факультет. Но позже о принятом решении ни разу не пожалела. С детьми интересней работать. Любопытно смотреть, как они растут и развиваются. Дети, которые родились в 2010 году, когда я пришла работать в поликлинику, нынче в первый класс пойдут.- На первом месте у детей, которые идут в ясли или детский сад, респираторные заболевания. У старших детей, особенно в переходном возрасте, наблюдаются различные невротические состояния.- Не только. На нервную систему подростков влияют образ жизни, экология, учебная нагрузка. Медвежью услугу им оказывают электронные гаджеты, которые они из рук не выпускают. Сейчас мало кто из детей активно занимается спортом, часами, как раньше, гуляет на улице. Основная масса школьников проводит практически все свое время за компьютером. Живые разговоры им заменяет виртуальное общение.В социальных сетях всегда найдется человек, с которым можно поговорить о наболевшем и о том, что больше всего волнует в конкретный период времени. Далеко не всегда собеседником ребенка является его ровесник. На странице может указываться любая информация, скрывающая за собой реального человека, которым может оказаться взрослый экстремист или педофил. Задача родителей – контролировать общение ребенка, изучить компьютерные игры, которыми он увлекается, и закрыть доступ на сайты, способные повлиять на неокрепшую психику.Развитие ребенка, в том числе физическое и эмоциональное, зависит от внимания, которое ему уделяют родители. Если у них своя жизнь, а ребенок предоставлен сам себе, у него развиваются хронические заболевания. Всё идет из семьи, и здоровье не исключение. Основные навыки поведения детям прививают не воспитатели в дошкольных учреждениях, а родители. И если они при ребенке выкуривают хотя бы одну сигарету в день, то он обязательно попробует табак.