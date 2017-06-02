Ангарчане должны 10 миллиардов

В 2017 году ангарчане установили антирекорд. У судебных приставов на исполнении находилось 174 тысячи исполнительных производств на 9 млрд. 876 млн. рублей. Кому и за что должны наши земляки? Об этом мы узнали у Ивана БУХАРОВА, начальника ангарского межрайонного отдела судебных приставов.
- Больше всего долгов по кредитам. Задолженность ангарчан в пользу юридических лиц, в том числе и банков, составляет 6 млрд. 923 млн. рублей. Сумма огромная, хотя динамика положительная: в этом году к нам поступило на 7 тысяч исполнительных производств меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Увеличилось и количество оконченных исполнительных производств.
- Приставам дали больше полномочий в отношении должников? Их отдохнуть за границу не пускают, лишают права управлять автомобилем, против них возбуждают уголовные дела.
- Изменения в федеральном законодательстве дали возможность расширить полномочия судебных приставов. С начала года было возбуждено 109 уголовных дел. Среди подозреваемых неплательщики алиментов, фирма-должник, которая продавала мебель, гражданин, который укрыл арестованное имущество, один из руководителей управляющей компании и т.д.
В порядке 67 статьи ФЗ «Об исполнительном производстве» судебный пристав-исполнитель вправе применить такую меру, как ограничение права выезда должника за границу. Задерживаем, потом принудительно доставляем в службу судебных приставов. В 2017 году без заграничного отдыха остались 6732 ангарчанина. Замечу, что некоторые должники накануне выезда ситуацию понимают, но ищут «лазейку» - приходят к нам , просят на время ограничение в выезде снять. Мол, отдохну, приеду и долг заплачу. Никому и никаких поблажек нет. Сначала погаси долги, потом отдыхай!
Изменилась ситуация и по злостным должникам (не платят больше месяца). Их ограничивают в праве управления транспортом. Тех, кто сел за руль в алкогольном опьянении, по решению суда на полтора года лишают права управлять автомобилем. А если не выплатят административный штраф, то срок ограничения продлевается.
- По «Сатурну» ходят люди в штатском и записывают номера автомобилей. Говорят, что приставы. Что они ищут?
- Это судебные приставы по розыску, которые по номерам машин определяют, есть у владельцев задолженность или нет. В день мы арестовываем две - три машины. Действенная мера! Обычно уже на следующий день долги гасят.
- С алиментщиками эффективных мер нет?
- Таких должников становится всё меньше, хотя их по-прежнему немало: у нас 2543 исполнительных производства на 323 млн. рублей. С начала года в пользу взыскателей алиментов мы перечислили почти 14 млн. рублей.
Неплательщиков алиментов мы отправляем на обязательные работы, срок которых устанавливает суд. Трудятся они бесплатно, но результативно, как правило, после работ начинают рассчитываться. В 2017 году уже 6 млн. рублей заплатили.
Ольга КРАСНОВА,
фото Николая СТЕРНИНА
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