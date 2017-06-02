Ангарчане должны 10 миллиардов

Ольга КРАСНОВА,

фото Николая СТЕРНИНА

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- Больше всего долгов по кредитам. Задолженность ангарчан в пользу юридических лиц, в том числе и банков, составляет 6 млрд. 923 млн. рублей. Сумма огромная, хотя динамика положительная: в этом году к нам поступило на 7 тысяч исполнительных производств меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Увеличилось и количество оконченных исполнительных производств.- Изменения в федеральном законодательстве дали возможность расширить полномочия судебных приставов. С начала года было возбуждено 109 уголовных дел. Среди подозреваемых неплательщики алиментов, фирма-должник, которая продавала мебель, гражданин, который укрыл арестованное имущество, один из руководителей управляющей компании и т.д.В порядке 67 статьи ФЗ «Об исполнительном производстве» судебный пристав-исполнитель вправе применить такую меру, как ограничение права выезда должника за границу. Задерживаем, потом принудительно доставляем в службу судебных приставов. В 2017 году без заграничного отдыха остались 6732 ангарчанина. Замечу, что некоторые должники накануне выезда ситуацию понимают, но ищут «лазейку» - приходят к нам , просят на время ограничение в выезде снять. Мол, отдохну, приеду и долг заплачу. Никому и никаких поблажек нет. Сначала погаси долги, потом отдыхай!Изменилась ситуация и по злостным должникам (не платят больше месяца). Их ограничивают в праве управления транспортом. Тех, кто сел за руль в алкогольном опьянении, по решению суда на полтора года лишают права управлять автомобилем. А если не выплатят административный штраф, то срок ограничения продлевается.- Это судебные приставы по розыску, которые по номерам машин определяют, есть у владельцев задолженность или нет. В день мы арестовываем две - три машины. Действенная мера! Обычно уже на следующий день долги гасят.- Таких должников становится всё меньше, хотя их по-прежнему немало: у нас 2543 исполнительных производства на 323 млн. рублей. С начала года в пользу взыскателей алиментов мы перечислили почти 14 млн. рублей.Неплательщиков алиментов мы отправляем на обязательные работы, срок которых устанавливает суд. Трудятся они бесплатно, но результативно, как правило, после работ начинают рассчитываться. В 2017 году уже 6 млн. рублей заплатили.