Каждый пятый школьник - аллергик



Галина ЛЕМЗЯКОВА,

фото Николая СТЕРНИНА

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- Тополиный пух не вызывает аллергии. Просто его в отличие от пыльцы других растений видно. Он раздражает дыхательные пути и служит источником дискомфорта даже у здоровых людей. При аллергии обычно наблюдаются многократное чихание, зуд, отечность носа, явления конъюнктивита (глаза краснеют и слезятся), выделения из носа, чаще светлые, текут рекой. Может наблюдаться головная боль. При вирусных инфекциях возникает интоксикация (повышение температуры, ломота в теле, боль в суставах). Выделения из носа чаще зеленого цвета. Мокрота, если откашливается, то тоже имеет зеленый или желтый цвет.В этом году весна была ранняя. Деревья и травы начали цвести на 2-3 недели раньше, чем обычно. Кроме природного аллергенного воздействия, для нашего промышленного города характерна выраженная техногенная нагрузка. Экологическая обстановка существенно влияет на заболеваемость дыхательных путей. На иммунную систему оказывают влияние этен, бензол, кремнийсодержащая пыль. Перечень учтенных примесей в Ангарске составляет 42 вещества, из них ингредиентов 1 и 2 класса опасности 43-46 процентов, которые могут привести к развитию аллергических заболеваний.- Я не могу ответить про весь город. В городской больнице №1, БСМП и МАНО ЛДЦ также работают аллергологи-иммунологи. Что касается нашего лечебного учреждения, то в 2016 году в клинике прошли обследование около 500 человек с аллергическими заболеваниями. Это не только ангарчане, но и жители других городов области. Нами проводятся аллергические провокационные пробы для связи заболевания с профессией. Например, сегодня фельдшеру подтвердили профессиональную крапивницу, так как была установлена аллергия к хлорсодержащим дезсредствам. В основном люди обращаются с аллергическим ринитом, бронхиальной астмой, крапивницей, с аллергическими реакциями на медикаменты.В 2012-2014 годах сотрудники лаборатории эколого-гигиенических исследований под руководством профессора, доктора медицинских наук Натальи Васильевны ЕФИМОВОЙ провели масштабные исследования, выявившие резкое ухудшение состояния здоровья детского и подросткового населения. По данным официальной статистики, за последнее десятилетие заболеваемость школьников увеличилась практически на треть. Доля здоровых детей и подростков не превышает 20-35 процентов.- Исследования проводились в Ангарске, Братске и Саянске. Мы смотрели детей в нескольких школах и детских садах, расположенных в условно экологически чистом районе города и условно экологически грязном районе. В Ангарске обследован 121 человек из школ № 7 и №14. Выяснилось, что 37 подростков курят, а почти половина всех детей являются пассивными курильщиками из-за того, что их родители курят в квартире. Проведенное аллергическое обследование показало, что у 51 ребенка выявлена аллергия к клещам домашней пыли, у 24 – к эпидермису кошек и собак и у 40 – к пыльце растений. Получается, что аллергиком является почти каждый пятый школьник. Разницы между расположениями школ не обнаружено.- Если соблюдать все рекомендации врача, то и с аллергией можно жить долго, без изменений качества жизни. Это касается не только приема лекарственных препаратов. В первую очередь необходимо свести к минимуму контакт с аллергеном. Если это пыльца растений, то во время их цветения желательно уехать в другую климатическую зону. Если это невозможно, надо больше времени проводить в помещении, особенно в сухие и жаркие дни, когда концентрация пыльцы в воздухе максимальная. Во время поездки в автомобиле следует закрывать все окна. В квартире ежедневно проводить влажную уборку. Помещение проветривать после дождя, вечером и когда нет ветра. Использовать очистители воздуха с НЕРА-фильтрами. Принимать душ не реже двух раз в день, а по возвращении с улицы мыть еще и волосы. В период обострения необходимо ежедневно и неоднократно промывать нос и глаза, полоскать горло физиологическим раствором хлорида натрия (1/4 чайной ложки поваренной соли на 1 стакан теплой кипяченой воды). В сезон пыления растений не рекомендуется проводить плановые оперативные вмешательства, инструментальные обследования, профилактические прививки. Стоит отказаться от приема фитопрепаратов, меда, косметических средств, в состав которых входят пыльца и продукты пчеловодства. Тем, у кого аллергия на березу, нельзя париться в бане с березовым веником и пить березовый сок. А то встречаются у нас такие любители.