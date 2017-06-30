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Умный болото обойдёт!


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Вчера, 23:25
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Умный болото обойдёт!
В этом году на Дне молодежи одним из самых зрелищных и увлекательных мероприятий была мультигонка. Мы встретились с главным судьей новых для Ангарска соревнований - педагогом Дворца творчества детей и молодежи, лидером Иркутской региональной молодежной общественной организации «Байкальский молодежный корпус спасателей», руководителем ангарского отделения организации «Байкальский скаут» Олегом ОРЛОВЫМ, чтобы узнать, не вышел ли первый блин комом и чем еще можно занять молодежь летом.

- Откуда название мультигонка? Что оно означает?

- Мульти - это каша из разных видов спорта: плавание, кросс, спортивный туризм. Набор препятствий, который необходимо преодолеть на скорость. Мне очень понравилось, как все прошло. Переживали, что неподготовленные ребята не справятся с заданиями. Оказалось, что у нас очень сильная молодежь, которая ищет трудности, рвется вперед и хочет показать, на что способна.

Ребята не за призы бились, а проверяли себя. Команды, которые были слабее других, даже после снятия с дистанции просили разрешения пройти весь путь до конца вне зачета.

Трассу протяженностью 18,5 километра мы готовили неделю. Нашли под Ангарском настоящее болото. Тот, кто пошел в обход, обогнал тех, кто рванул напрямую через топи. В соревнованиях же, как в жизни, иногда надо не торопиться, подумать, а не лезть напролом. Один этап, в котором на рафтах надо было переплыть Еловское водохранилище, мы специально создали таким образом, чтобы его могли пройти вместе несколько команд, объединив свои усилия.

- Мы – это Олег Орлов?

- И команда инструкторов и ребят, которые занимаются во Дворце творчества детей и молодежи по программам «Школа безопасности», «Юный спасатель» и спортивный туризм.

- Кто вы по профессии?

- Учитель. Работал в школе № 23, а летом был вожатым в загородном лагере. Потом, когда пионерия вместе с Советским Союзом развалилась, начальник отдела по молодежной политике предложил мне создать детскую молодежную организацию, которая бы объединила детей, зараженных романтикой, желающих стать лидерами, ищущих для себя что-то новое и интересное. В 1993 году я съездил в скаутский лагерь. Мне понравился его дух и сама идея. Это была та же пионерская организация, только в новом формате. Работа в малых группах, обучение через дело, романтика походной жизни. Детям нравилась красивая атрибутика, за каждую, пусть даже незначительную победу полагалась награда - нашивка на форму.

- Чему учите детей?

- Помните, несколько лет назад тайфун смыл Новый Орлеан? Тогда наши и зарубежные спасатели, проанализировав ситуацию, выяснили, чем американец отличается от русского. Американец привык, что в любой момент придет государство и ему поможет, поэтому он сидит на месте и кричит: «Помогите».

Русский никогда не ждет. Он ищет способ, как себя спасти, а заодно помогает тем, кто рядом. Мы, русские, больше верим в себя. Этому мы и учим детей: спаси себя и помоги другому.

Галина ЛЕМЗЯКОВА,
фото Николая СТЕРНИНА

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