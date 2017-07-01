Гражданский брак не существует

Ольга КНЯЗЕВА,

фото из личного архива

Аллы ВОЛОШЕНКО

... Полный текст статьи читайте

в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.

Подписаться на газету, а также

на электронную версию газеты в формате PDF

можно по т. 52-29-55, 8950-134-77-30

- Да, но не только в этом году. Снижение мы заметили ещё с 2016 года. Например, если в 2015 на 1 июля было зарегистрировано 805 браков, то в 2016 году - всего 747. А в этом году – 782. Дело в том, что сейчас пришло время вступать в брак поколению 90-х. А их, как мы знаем, мало. Тогда была зафиксирована самая низкая рождаемость по стране.Тревогу бьют и медики – некому рожать, и есть опасения, что случится очередная демографическая яма. Плюс, как мне кажется, играет роль социально-экономическое положение. У людей попросту нет денег на свадьбу. Бывает даже так, что к нам приходит пара регистрировать ребёнка, а официально не женаты. Мы предлагаем: давайте мы вас быстренько распишем, ребёнок всё-таки. А они ни в какую! Говорят, что матерям-одиночкам больше привилегий, есть социальные выплаты.И ещё одна причина – слишком много свободы и возможностей. Сегодня женщина может добиться чего угодно – стать большим начальником, водить машину, зарабатывать деньги. Ей не нужен муж. Мужчина в свою очередь озабочен карьерой, ему нравится разгульная жизнь и свобода, а семья – это ответственность.- Про возраст сказать трудно, они все разные. Самая пожилая пара у нас была – жениху 90 лет, а невесте 78. Раньше они были женаты, потом разошлись. И вот решили снова узаконить отношения. Были и такие молодожёны – 94-летний ветеран и молодая, 40-летняя, невеста. А я ведь и бабушку этого ветерана знала, приходила к ним как-то поздравлять. Она умерла, а он решил влюбиться снова. Правда, развелись вскоре.Если говорить усредненно, то сегодня вступают в брак молодые люди от 23 до 40 лет. Изменились скорее не сами молодожёны, а их отношение к семье и к заключению брака. Раньше для них это было событие: они наряжались, если даже церемония не была торжественной, волновались. Теперь молодые могут прийти расписываться в шортах и майках.- Гражданского брака нет и не может быть. Есть сожительство. Но, если честно, я считаю, что сегодня молодые должны некоторое время пожить вместе, прежде чем регистрировать брак. Это даст возможность им понять, подходят ли они друг другу в бытовом плане, чтобы не разводиться потом из-за невкусного борща. Главное, чтобы это сожительство не затягивалось. Поняли, что хорошо вместе, - бегом в ЗАГС!- Ну, во-первых, это статус. Вы не имеете права называться мужем или женой, если просто вместе живёте. Плюс официальные отношения дают и женщине, и мужчине имущественную и денежную защиту. Живёте вы, например, вместе 10 лет, купили квартиру, машину, дачу. А потом, допустим, мужчина находит себе новую даму сердца, ставит перед вами чемодан и машет ручкой. И не докажете потом, что всё это было куплено вами вместе. И дети должны расти в браке. Для них это тоже статус и уверенность.Ну а главное, штамп – это ответственность. Вы уже не станете по каждой мелочи собирать чемоданы, потому что вы семья, потому что вы муж и жена. Кажется, это просто отметина в паспорте. А на самом деле она каким-то образом крепит людей, не даёт им оторваться друг от друга. Да и жизнь под одной фамилией имеет большое значение. Жена становится за мужем.