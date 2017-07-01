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По принципу «посадили и забыли»


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Сегодня, 17:51
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По принципу «посадили и забыли»

Нынче наш самый лучший город на земле выглядит как-то не очень. Убитая улица Ленина, от площади до аллеи Любви. Затоптанная зеленая полоса без цветных дорожек на К. Маркса и дальше, до «Победы», чахлые саженцы, умирающие без воды. Мертвые туи на Ворошилова… Благоустройство и озеленение, в которые вложены немалые деньги, поражают результатом. О том, что случилось в нашем когда-то зелёном и благоустроенном городе страны, мы поговорили с ландшафтным архитектором, доцентом кафедры архитектурного проектирования Иркутского национального исследовательского технического университета (ИРНИТУ), членом Союза архитекторов, ангарчанкой Ольгой ГЕТМАНЧЕНКО.

По принципу «посадили и забыли»


- Ольга Владимировна, в 2005 году Ангарск стал самым благоустроенным городом страны. В 2008 году он подтвердил это звание. Как думаете, сейчас наш город смог бы повторить этот успех?

- Как бы я ни любила свой город, надо быть объективной. Не смог бы. Город, как театр с вешалки, начинается с благоустройства. Оно формирует первое впечатление. У нас сегодня отсутствует единая политика по благоустройству и озеленению. Из-за этого город выглядит как лоскутное одеяло. При этом каждый фрагмент никак не увязывается с общим контекстом. Это отчётливо видно, когда первые этажи зданий скупаются разными предпринимателями, каждый из них творит что хочет: свои дорожки, посадки, разные вывески и ограждения.

- В чём дело, разучились сажать деревья и стричь газон?

- Не разучились, просто озеленением сейчас занимаются непрофессионалы. Раньше в управлении архитектуры была карта озелененных территорий города, проводилась инвентаризация всех зеленых насаждений. Администрация работала в тесном контакте с дендрологами, архитекторами и другими службами. В городе работало муниципальное предприятие, которое непосредственно занималось всеми работами по озеленению и благоустройству. Кстати, в Иркутске до сих пор работает МУП «Горзеленхоз». У нас же всё поставлено на коммерческие рельсы. В тендерах по благоустройству города участвуют люди, далёкие от дендрологии и архитектуры. Точно такие же неспециалисты составляют и технические задания к муниципальным контрактам. Иначе как объяснить, что для посадок на разделительной полосе вдоль улицы К. Маркса выбрали… туи?

- Кстати, про туи. У них вообще был шанс выжить?

- Это дерево очень прихотливое и совершенно не подходит для посадки на разделительной полосе одной из самых оживлённых улиц города. Оно не переносит выхлопных газов и палящего солнца. Весной его надо укрывать нетканым материалом, чтобы защитить от солнца. Его место где-нибудь в парке. Понимали это все, кроме администрации. Результат - потраченные впустую бюджетные деньги.

- Сейчас ошибки стараются исправить, на место туй высадили рябину. У неё хотя бы есть шансы?

- Судя по тому, как она выглядит уже сейчас, можно предположить, что она не приживется. Нельзя работать по принципу посадили и забыли. Любой садовод знает, здесь не нужно быть семи пядей во лбу: посадить дерево – это одно. Его ведь поливать ещё нужно! Не говоря уже о подкормке. Если бы деньги на это тратились не муниципальные, а, к примеру, личные, думаю, никто бы не стал думать: приживутся – хорошо, нет – посадим новые. Я бы вообще не стала там высокие деревья сажать. Проезжая часть должна просматриваться. Здесь, наверное, больше подойдет пузыреплодник, рябинолистник или спирея – очень красивые кустарники, которые можно формировать. В других городах часто на разделительных полосах многолетние цветы высаживают. Они прекрасно смотрелись бы и у нас. Если, конечно, за ними ухаживать.

- У нас с этим проблемы?

Ольга КНЯЗЕВА,
фото Николая СТЕРНИНА

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