Михаил ИСАЕВ: Бизнес не кошмарим

... Полный текст статьи читайте

в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.

Подписаться на газету, а также

на электронную версию газеты в формате PDF

можно по т. 52-29-55, 8950-134-77-30

- Часть вашей работы – ходить по домам и рассказывать людям о мерах пожарной безопасности. Это вообще работает, как люди реагируют?- Реагируют по-разному. Сами представьте: нужно взрослому, может быть, образованному человеку рассказать, что спички детям не игрушка. Конечно, многие отвечают, что всё и так хорошо знают, им не нужны нотации. Но на самом деле как доходит до дела, не могут даже огнетушителем воспользоваться или забывают вызвать пожарных. Такое уже было, проходили. Мы работаем на вдалбливание информации. Раз повторим, потом ещё разок. Глядишь, усвоится. Человек должен на автомате знать, как действовать в случае пожара. Чаще внимание приковывается, когда речь заходит о штрафах, о количестве пожаров и погибших. Ежедневно мы инструктируем от 50 до 200 человек. И это при том, что фактически действующих сотрудников у нас всего 5 человек.- Случаи агрессии были?- Весной этого года в Усольском районе дачник напал на инспектора. Об этом писали в газетах, говорили по телевизору, как о чём-то из ряда вон выходящем. На самом деле мы часто сталкиваемся с таким. Бывало даже, что собак натравливали, угрожали. Как-то мужик в частном доме пригрозил, что побьёт инспектора, если тот зайдёт за воображаемую линию, которая вроде бы как огораживала его частные владения. Мы объясняем спокойно, что, если разговор будет продолжаться в таком духе, это можно будет расценить как нападение на сотрудника, а это уже уголовная статья. Быстро в себя приходят.- Горим мы действительно часто. Кто чаще всего становится жертвами пожаров?- Практически всегда это неблагополучные семьи. И всегда виноват алкоголь. Пьяный уснул с сигаретой, не проследил за печкой или обогревателем – пожар. Самые страшные трагедии случаются именно с пьяными людьми. Помню, как-то целая семья сгорела. Мужчина с женщиной выпивали в дачном домике, ребёнок лет трех уже спал. Мужчина уснул с сигаретой, в итоге погибли все трое. А были бы трезвые, смогли бы вовремя проснуться, учуять запах, выбежать и спасти не только себя, но и ребёнка. Самый страшный пожар на моей памяти был в ноябре 2014 года. Женщина выпивала в частном доме, здесь же находились ее трое малолетних детей, всем не больше 5 лет. Когда легли спать, от печки загорелся дом. Дети проснулись, разбудили мать. Та с перепоя успела выбежать, а про детей забыла. Они метались по горящему дому, не знали, как и куда выбираться. Нашли всех троих ребятишек сгоревшими под завалами.- Но если человек не пьёт, не курит, это ведь не значит, что он застрахован от пожара?- Конечно, нет, это ведь стихия. Но можно минимизировать опасность. Очень часто воспламеняется электропроводка, обогревательные приборы. Если достаточно часто проверять исправность всего этого, можно избежать пожара. Но если он случился, важно действовать правильно. Поддался панике - пиши пропало. Если действовать чётко, трагедии не будет.- На какой сезон приходится пик пожаров?- Передышек нет. Зима – время пожаров в частном секторе, горят проводки и печи. В коллекторах часто пожары случаются – бомжи костры там разводят, чтобы согреться. Весна и лето – лесные пожары, пал травы, тополиный пух. Осенью принимаем образовательные учреждения, смотрим, все ли меры пожарной безопасности соблюдены. А потом сначала.- Кроме образовательных учреждений, другие места скопления людей проверяете?- Только государственные учреждения. Бизнес не кошмарим. В 2016 году были объявлены надзорные каникулы. Все сферы малого и среднего предпринимательства мы можем проверять только по согласованию с прокуратурой или если есть какая-то жалоба. Плановых проверок, как было раньше, нет.- Ну а как же недавний пожар в «Шалаше», где могли пострадать люди? Или пожар в московском торговом центре, где были нарушены все мыслимые правила пожарной безопасности? Ведь если бы пожнадзор туда вовремя пришёл и проверил, всего этого можно было бы избежать.- Да, но есть закон, который запрещает нам проверять их. Конечно, отсутствие даже плановых проверок расхолаживает предпринимателей. Могут торчать провода, быть завалены пожарные выходы, нет плана эвакуации, а мы не можем проверить и указать на ошибки. И даже такие потенциально взрывоопасные объекты, как АЗС, мы проверять не имеем права. Только в начале, когда они запускаются. Конечно, это, на наш взгляд, неправильно. Это серьёзно бьёт по безопасности людей. Когда мы имели право проверять бизнес, у каждого второго не работала пожарная сигнализация, не был обучен персонал, не было средств пожаротушения или была слабая электропроводка. Недавний случай взрыва на заправке газовых баллонов: если бы мы имели право проверить предприятие, этого бы не случилось.