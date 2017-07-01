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Галина МИКРЮКОВА, врач-превентолог: Не убий!


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Сегодня, 11:27
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На прошлой неделе по всей стране по инициативе фонда социально-культурных инициатив, который возглавляет Светлана МЕДВЕДЕВА, проводилась акция «Подари мне жизнь!» (неделя против абортов). На эту тему мы поговорили с врачом-превентологом Ангарского перинатального центра, ведущим специалистом медико-социального кабинета для женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, Галиной МИКРЮКОВОЙ.

Галина МИКРЮКОВА, врач-превентолог: Не убий!

- По своей сути аборт – это убийство. В 18 дней после зачатия у ребенка уже бьется сердце, в 12 недель у него есть всё, что есть у взрослого человека. И в этот момент, если женщина отказывается рожать ребенка, его приходится вытаскивать по частям.
- Как часто это происходит в Ангарске?
- В 2014 году в перинатальном центре сделано 518 абортов, в 2015 году – 698, в 2016-м – 583. За шесть месяцев текущего года – 366. В основном на прерывание беременности идут женщины 25-35 лет. Это возраст, когда женщина должна рожать хороших, здоровых детей. К нам на беседу женщины приходят только потому, что подписали информационное согласие на добровольное медико-психологическое консультирование. Это приказ Министерства здравоохранения РФ.
- Многих удается отговорить?
- Ежемесячно процентов 9 от общего количества женщин, пришедших на аборт. Каждый положительный результат нас радует, особенно среди несовершеннолетних. К концу учебного года образуются школьные семьи. Нынче их 11 было. Прервала беременность только одна девушка в возрасте до 17 лет. В прошлом году таких 5 было, еще двоим не исполнилось 14 лет. За них решение принимали родители. По российскому законодательству девочка имеет право запретить предоставление сведений о своем здоровье всем, включая маму и папу, с 15 лет. Некоторые этим правом пользуются. 16 девушек в возрасте 15-17 лет решились на аборт в 2015 году.
Я с 1998 года работаю с подростками и заметила, что половое развитие у них сдвинулось. Если раньше девочка созревала в 13-14 лет, сегодня в 10. Следовательно, и сексуальный дебют у них происходит раньше. Во время занятий со школьниками с 6 по 11 класс я регулярно провожу анонимное анкетирование. Так вот, в 2011-14 годах 78% из 5 тысяч опрошенных учеников признались, что первый секс у них был с 15,5 до 16,5 лет. В 2015-17 годах почти 52% школьников начали половую жизнь с 13,5-14 лет. Во всех цивилизованных странах в школах стоят аппараты с презервативами, потому что нация заботится о здоровье своего поколения. У нас же взрослые при детях это слово вообще стараются не произносить.

Галина МИКРЮКОВА, врач-превентолог: Не убий!
Семья АКУЛИЧ. Юля – ангарчанка. Денис – сочинец. Познакомились на Черноморском побережье во время Олимпиады. Денис категорически не хотел уезжать из Сочи, но узнав, что Юля беременна и хочет сделать аборт, бросил всё и рванул в Сибирь. Сейчас они живут в Иркутске. Дочке Дашеньке 2,5 года.

- Как вы влияете на тех, кто сделал свой выбор не в пользу ребенка, и что заставляет их поменять решение?
- Я работаю в связке с психологом Светланой Валентиновной МАРТЫНОВОЙ и врачом-психиатром Натальей Петровной БАРКОВОЙ – профессором, доктором клинической медицины. Известие о незапланированной беременности для женщины – шок, который нередко приводит к неврозам и психозам. С каждой работаем индивидуально. Мы даем подержать в руках пупса – макет малыша на сроке 12 недель. Некоторым этого бывает вполне достаточно. Православным показываем икону «Плач Иисуса Христа об абортах». У него из глаз слеза капает, а в руках кровь.
Была у меня студентка лингвистического института. Училась на бюджетной основе. Летом на практику собиралась в Китай поехать, ей там хорошие деньги обещали. А тут раз - и беременность. Я позвонила ее парню. Он хотел ребенка, собирался на работу устроиться. Научила его, что нужно говорить и как себя вести. Они поженились. Девочка у них родилась. Ее родители, которые сначала были категорически против ребенка, сейчас во внучке души не чают, помогают во всем.
Я провожу лекции в ангарских училищах. После одной из них ко мне подошел парень, просил поговорить с 17-летней подругой, которая решила сделать аборт. Девушка из Усолья. Рыдала у меня в кабинете, что мама ее домой не пустит, надо учиться, а не детишек нянчить. Позже, сохранив беременность, она признавалась, что не смогла забыть мои слова, что это не врач, делающий аборт, убивает ребенка, а мать, которая просит его об этом.

Галина ЛЕМЗЯКОВА, фото Николая СТЕРНИНА

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