Геннадий и Юлия КОСТЫЛЕВЫ: Ты жив - значит богат!

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- Как вы познакомились?Геннадий:- На съемках 3-й серии сериала «Видящий мысли». Юля пришла на кастинг.Юлия:- Я окончила Иркутский госуниверситет по специальности «документоведение», но по профессии не работала ни дня. Скорее для мамы вуз окончила, её мечту исполнила. Потом занялась тем, к чему душа лежала. Решила стать тамадой, творческая профессия, к тому же я с детства писала стихи. 2 года я занималась этим делом. А потом мы познакомились с Геной. Мы сразу поняли, что подходим друг другу. И буквально через полгода после знакомства, сидя на балконе у друзей, приняли решение ехать во Вьетнам.Геннадий:- При этом у нас не было загранпаспортов и денег. Просто появились мысль и желание что-то изменить в своей жизни. Буквально на следующий день мы подали заявление на получение загранпаспорта и сели рассматривать варианты. Мы рассматривали Таиланд, Дубай, но остановились на Вьетнаме.- Там дешевле жизнь?Геннадий:- Самое главное - в этой стране к нам дружественно относятся и лояльны к тому, что русские там работают, открывают своё производство. В Таиланде, например, тоже можно работать, там русские часто становятся гидами, но они всё время рискуют. Если их поймают – они попадут в тюрьму.В сентябре 2016 года (через три месяца после задумки) мы улетели во Вьетнам. Нашли деньги. Поселились в Вунг Тау. Это город возле океана, он больше Ангарска – 450 тысяч жителей, находится в 140 км от Хошимина. Здесь есть даже русский городок, вернее, квартал, его основали для работников русско-вьетнамской нефтяной компании.Юлия:- Списались через Интернет с парнем из Санкт-Петербурга, он живет во Вьетнаме. Он и рассказал, как жить в Вунг Тау. Мы ему сообщили, что прилетаем ночью, он ответил: хорошо, с вас 20 баксов, бронирую вам отель. Благодаря ему мы заселились в отель очень недорого - за 9 тысяч рублей в месяц. Это как в Ангарске снять квартиру.- Что вас удивило во Вьетнаме?Геннадий:- Мы пытались учить вьетнамский язык. Но это оказалось очень сложным делом, у них очень много нюансов - 5 видов произношений, 3 языковых наречия (север, юг и центр страны). Жители севера плохо понимают южан. Интонация может полностью поменять смысл слова. Например, цифру 3 можно произнести не так, и это будет уже слово «бабушка». Пока мы всё это познавали, было очень много смешных случаев.Юлия:- Там темнеет очень рано. Светает в 4.30, закат уже в 18 часов, они же практически на экваторе находятся… Так вот, после шести там пляжи уже закрыты. Но мы же русские. Дырочку в заборе нашли и пошли на пляж. И только на месте поняли, почему там так рано пляжи закрывают - для безопасности населения, вьетнамцы же все поголовно плохо плавают. А там приливы приходят молниеносно. В первые же ночные купания мы утопили там одежду с ключами от отеля и телефоны. Оставили вещи в 50 метрах от воды, за 15 минут, пока плавали, вода преодолела это расстояние и залила всё!Геннадий:- У нас было с собой 120 тысяч рублей. Мы думали, что месяца три можно на эти деньги жить, отдыхать... Нам ведь что надо? Шорты, тапки да море. Но уже через 2 недели нам стало скучно, захотелось чем-то заниматься.- Работать?Юлия:- Ну да! Ну не можем мы сидеть без дела! Что приходит в голову в первую очередь в курортном городе? Кафе! Посчитали расходы. Получалось, что нам придётся весь свой финансовый запас вбухать в кафе. Не понравилась нам эта мысль. Пойдёт дело-не пойдёт, кто знает? Как-то шли по набережной, зашли в ресторан покушать. Подошёл к нам владелец, вьетнамец, который учился в СССР 30 лет назад. Он очень был рад увидеть русских, угостил крабами и рыбой во фритюре. На следующий день мы принесли ему позы собственного изготовления. Ему понравилось, и он предложил нам выделить в его ресторане отдельный уголок возле входа под русскую кухню. Так мы и начали свой бизнес. На виду у посетителей готовили пельмени, позы, шашлыки, оливье, борщ, солянку. Но больше всего у вьетнамцев были популярны блины с мясом.Геннадий:- Три месяца мы проработали таким образом. А потом встретили парня из Москвы, который собирался жить на острове Кон Дао. Он заявил, что там - рай на земле, прямо как в рекламе «Баунти». И мы решились. Все-таки наш город был слишком большим, чтобы быть экологически чистым. Спонтанно собрались на 3 дня в разведку. Приехали и влюбились в эту красоту. Вернулись в Вунг Тау, поговорили с директором ресторана, он нас понял и отпустил. Покидали вещи, прыгнули на корабль и отбыли на остров.На острове Кон Дао отдыхают туристы со всего мира, но нет россиян. И очень мало вьетнамцев, которые говорят по-английски. Вначале мы не знали, как преодолеть языковой барьер. А потом попросили знакомого сделать нам текст, где мы предлагали владельцам ресторанов на острове свои услуги. Обошли около 10 ресторанов и нашли вариант. Одна женщина предложила нам в аренду террасу перед рестораном. И помогла с оборудованием. Так у нас появилось своё кафе. На следующий месяц с доходов от кафе мы расплатились с владельцами ресторана за эту помощь. 3 месяца мы работали в этом кафе. Меню разнообразили. Нам даже вегетарианцы заказывали борщ без мяса. Потом начали думать над тем, чем заняться дальше.- Плохо шли дела?Юлия:- Нет, просто опять стало скучно. Остров – всего 4 тысячи населения, мы из русских только вдвоем. Хотелось с кем-то поговорить на родном языке. Хоть о чем. Кстати, в нашем отеле отдыхали сын с отцом из Хошимина. Позже мы узнали, что сын - столичная вьетнамская звезда. Он нас вначале побаивался, думал, раз мы русские, будем буянить. А когда разговорились и он узнал, что Гена – режиссер, посмотрел фильм «Видящий мысли» и предложил нам уехать в столицу. Снимать с ним кино.