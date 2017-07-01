.
,

Геннадий и Юлия КОСТЫЛЕВЫ: Ты жив - значит богат!


0

Сегодня, 12:18
 Количество просмотров: 84
    

Современная молодёжь всё реже стремится делать сверхдорогие покупки типа квартир или машин и всё чаще вкладывается в образование, впечатления, путешествия. Сегодня у нас в гостях такие люди - Геннадий КОСТЫЛЕВ, известный ангарчанам режиссёр фильмов «Стилист» (снято в Ангарске в 2011 году), «Чужая жизнь» (Иркутск-Ангарск, 2013 год), сериала «Видящий мысли» (начало съёмок в 2015 году в Ангарске). Геннадий родом из Бурятии, окончил академию искусств по специальности «менеджмент». Пришёл он не один - с женой Юлией и дочкой Миланой. Геннадию 34 года, Юле - 28, Милане - 3,5.

Геннадий и Юлия КОСТЫЛЕВЫ: Ты жив - значит богат!
Сейчас они уезжают все вместе.

- Как вы познакомились?
Геннадий:
- На съемках 3-й серии сериала «Видящий мысли». Юля пришла на кастинг.
Юлия:
- Я окончила Иркутский госуниверситет по специальности «документоведение», но по профессии не работала ни дня. Скорее для мамы вуз окончила, её мечту исполнила. Потом занялась тем, к чему душа лежала. Решила стать тамадой, творческая профессия, к тому же я с детства писала стихи. 2 года я занималась этим делом. А потом мы познакомились с Геной. Мы сразу поняли, что подходим друг другу. И буквально через полгода после знакомства, сидя на балконе у друзей, приняли решение ехать во Вьетнам.
Геннадий:
- При этом у нас не было загранпаспортов и денег. Просто появились мысль и желание что-то изменить в своей жизни. Буквально на следующий день мы подали заявление на получение загранпаспорта и сели рассматривать варианты. Мы рассматривали Таиланд, Дубай, но остановились на Вьетнаме.
- Там дешевле жизнь?
Геннадий:
- Самое главное - в этой стране к нам дружественно относятся и лояльны к тому, что русские там работают, открывают своё производство. В Таиланде, например, тоже можно работать, там русские часто становятся гидами, но они всё время рискуют. Если их поймают – они попадут в тюрьму.
В сентябре 2016 года (через три месяца после задумки) мы улетели во Вьетнам. Нашли деньги. Поселились в Вунг Тау. Это город возле океана, он больше Ангарска – 450 тысяч жителей, находится в 140 км от Хошимина. Здесь есть даже русский городок, вернее, квартал, его основали для работников русско-вьетнамской нефтяной компании.
Юлия:
- Списались через Интернет с парнем из Санкт-Петербурга, он живет во Вьетнаме. Он и рассказал, как жить в Вунг Тау. Мы ему сообщили, что прилетаем ночью, он ответил: хорошо, с вас 20 баксов, бронирую вам отель. Благодаря ему мы заселились в отель очень недорого - за 9 тысяч рублей в месяц. Это как в Ангарске снять квартиру.
- Что вас удивило во Вьетнаме?
Геннадий:
- Мы пытались учить вьетнамский язык. Но это оказалось очень сложным делом, у них очень много нюансов - 5 видов произношений, 3 языковых наречия (север, юг и центр страны). Жители севера плохо понимают южан. Интонация может полностью поменять смысл слова. Например, цифру 3 можно произнести не так, и это будет уже слово «бабушка». Пока мы всё это познавали, было очень много смешных случаев.
Юлия:
- Там темнеет очень рано. Светает в 4.30, закат уже в 18 часов, они же практически на экваторе находятся… Так вот, после шести там пляжи уже закрыты. Но мы же русские. Дырочку в заборе нашли и пошли на пляж. И только на месте поняли, почему там так рано пляжи закрывают - для безопасности населения, вьетнамцы же все поголовно плохо плавают. А там приливы приходят молниеносно. В первые же ночные купания мы утопили там одежду с ключами от отеля и телефоны. Оставили вещи в 50 метрах от воды, за 15 минут, пока плавали, вода преодолела это расстояние и залила всё!
Геннадий:
- У нас было с собой 120 тысяч рублей. Мы думали, что месяца три можно на эти деньги жить, отдыхать... Нам ведь что надо? Шорты, тапки да море. Но уже через 2 недели нам стало скучно, захотелось чем-то заниматься.

Геннадий и Юлия КОСТЫЛЕВЫ: Ты жив - значит богат!
Наши позы во Вьетнаме.

- Работать?
Юлия:
- Ну да! Ну не можем мы сидеть без дела! Что приходит в голову в первую очередь в курортном городе? Кафе! Посчитали расходы. Получалось, что нам придётся весь свой финансовый запас вбухать в кафе. Не понравилась нам эта мысль. Пойдёт дело-не пойдёт, кто знает? Как-то шли по набережной, зашли в ресторан покушать. Подошёл к нам владелец, вьетнамец, который учился в СССР 30 лет назад. Он очень был рад увидеть русских, угостил крабами и рыбой во фритюре. На следующий день мы принесли ему позы собственного изготовления. Ему понравилось, и он предложил нам выделить в его ресторане отдельный уголок возле входа под русскую кухню. Так мы и начали свой бизнес. На виду у посетителей готовили пельмени, позы, шашлыки, оливье, борщ, солянку. Но больше всего у вьетнамцев были популярны блины с мясом.
Геннадий:
- Три месяца мы проработали таким образом. А потом встретили парня из Москвы, который собирался жить на острове Кон Дао. Он заявил, что там - рай на земле, прямо как в рекламе «Баунти». И мы решились. Все-таки наш город был слишком большим, чтобы быть экологически чистым. Спонтанно собрались на 3 дня в разведку. Приехали и влюбились в эту красоту. Вернулись в Вунг Тау, поговорили с директором ресторана, он нас понял и отпустил. Покидали вещи, прыгнули на корабль и отбыли на остров.
На острове Кон Дао отдыхают туристы со всего мира, но нет россиян. И очень мало вьетнамцев, которые говорят по-английски. Вначале мы не знали, как преодолеть языковой барьер. А потом попросили знакомого сделать нам текст, где мы предлагали владельцам ресторанов на острове свои услуги. Обошли около 10 ресторанов и нашли вариант. Одна женщина предложила нам в аренду террасу перед рестораном. И помогла с оборудованием. Так у нас появилось своё кафе. На следующий месяц с доходов от кафе мы расплатились с владельцами ресторана за эту помощь. 3 месяца мы работали в этом кафе. Меню разнообразили. Нам даже вегетарианцы заказывали борщ без мяса. Потом начали думать над тем, чем заняться дальше.
- Плохо шли дела?
Юлия:
- Нет, просто опять стало скучно. Остров – всего 4 тысячи населения, мы из русских только вдвоем. Хотелось с кем-то поговорить на родном языке. Хоть о чем. Кстати, в нашем отеле отдыхали сын с отцом из Хошимина. Позже мы узнали, что сын - столичная вьетнамская звезда. Он нас вначале побаивался, думал, раз мы русские, будем буянить. А когда разговорились и он узнал, что Гена – режиссер, посмотрел фильм «Видящий мысли» и предложил нам уехать в столицу. Снимать с ним кино.

Беседовала Наталья ОЖОГИНА,
фото Николая СТЕРНИНА и из архива КОСТЫЛЕВЫХ

... Полный текст статьи читайте
в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.
Подписаться на газету, а также
на электронную версию газеты в формате PDF
можно по т. 52-29-55, 8950-134-77-30
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Захват подпольного казино в Иркутске
Задержание подозреваемого в сбыте синтетических наркотиков
Задержание владельца интернет-нарко-магазина в Ангарске
Все новости категории

Спортивные новости
СПОКОЙНОЙ НОЧИ
Ангарская дзюдоистка завоевала бронзу на Кубке Европы
Победитель первенства мира по пауэрлифтингу из поселка Залари
Все новости категории

Реклама


СРОЧНО ТЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ С ЛИЧНЫМ
ТРАНСПОРТОМ
т. 8-950-134-77-30
т. 8-964-809-78-16 _________________________
ТРЕБУЮТСЯ:
ПОЧТАЛЬОНЫ
ДЛЯ ДОСТАВКИ
ГАЗЕТЫ "ВРЕМЯ"
30, 32, 34 мкр.
91, 99, 100,
102,178,179, в-л Л.
и поселок Старица
с.т.8-950-134-77-30
Тел. 52-29-55 __________________________
ВНИМАНИЕ!
Началась ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ
"ВРЕМЯ"
на 2 полугодие
2017г.!
Тел. 52-29-55 __________________________
Альтернативные
цены подписки
на газеты:
"КОМСОМОЛЬСКАЯ
ПРАВДА" и
"АРГУМЕНТЫ
И ФАКТЫ"
Тел. 52-29-55

Происшествия
Не уследили
Пострадал за компанию
Торговала из окна
Все новости категории

Общество
Обещали расплатиться
Проверили изолятор
Кто за кем следил?
Все новости категории
ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК
Четверг "Толстушка"
Газета выходного дня




ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
т. 52-21-37

ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Июль 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Статей за Июль 2017 (224)
Статей за Июнь 2017 (324)
Статей за Май 2017 (324)
Статей за Апрель 2017 (379)
Статей за Март 2017 (367)
Статей за Февраль 2017 (301)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru