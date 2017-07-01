Ольга АКСАМЕНТОВА: На городе зарабатывают иногородние

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- «Новая» история наших магазинов (узнать их можно по вывеске СМС) началась с 2008 года. Тогда мы ушли от магазинов прилавочного типа, став магазинами самообслуживания, модернизировали все производства и кулинарные цеха в соответствии с новыми требованиями торгового законодательства.При этом каждая торговая точка сохранила своё историческое название и концепцию. «Синенький» в советские времена назывался «Дарница», но из-за цвета фасада полюбился народу именно синеньким. На «Бычьем роге» сохранили лепнину в форме бычьей головы. «Сибиряк» тоже изначально назывался именно так, пока к нему не приклеилось название «На Крупской». Но так как по документам он числился «Сибиряком», после ремонта мы его и оставили. И только «Колос» как был, так и остался. Что касается «Сибиряка», у нас были большие сомнения в его окупаемости, так как этот район не слишком проходной. Но мы сделали хороший подъезд, насытили магазин широким ассортиментом, и люди в него пошли.- Почему с торговой карты Ангарска исчезают мелкие и средние магазины? Это естественный процесс или проблема в том, что коллективы не могут перестроиться?- В последнее время в городе очень жесткая конкуренция. Нам еще полегче, потому что у нас собственные магазины, свои помещения. Ни один арендованный магазин в таких условиях просто не может выжить! А тут еще масса нововведений! С 1 июля необходима установка онлайн-касс, которая требует больших затрат. Мы оснастили один магазин, а должны были все. На каждую кассу нужно дополнительно 30 тысяч рублей. Еще раньше в винно-водочные отделы мы установили систему ЕГАИС, что тоже потребовало больших финансовых затрат.- Торговые сети с иногородней пропиской в городе, бесспорно, нужны. Но почему у нас происходит чуть ли не полное вытеснение ими местной торговли?- Посмотрите, сколько за последние год-два зашло в город новых магазинов! Красноярский «Командор», улан-удэнский «Абсолют», иркутская «Слата» расширяется сетью дискаунтеров «Хлеб-соль». У «Слаты» на сегодняшний день по области открыто 150 магазинов! Я уже молчу про «Светофоры».У нас всё стало дискаунтерами. А что значит дискаунтер? Это минимум коллектива, минимум площади, всё на подтоварниках, в рассыпном виде, когда на деревянных паллетах выставлены крупы, кондитерка, бакалея. К цивилизованной торговле продуктами это не имеет никакого отношения.«Командоры» зашли в город, позиционируя себя «магазинами №1». Мы ходим туда, стараемся перенять их плюсы. «Аллея», бесспорно, красивый супермаркет: большая площадь, новое оборудование, достойный ассортимент… Но опять же при открытии было одно, через два месяца - другое. Там высокие для рядового покупателя цены, если не брать в расчет товар по акциям, который не определяет ценовую политику магазина в целом.- Что, кроме денег, нужно, чтобы вдохнуть жизнь в захиревший магазин «совкового» типа?- Похоже, их время ушло. Те, кто пришел сейчас в город, проводят акции, приучая народ к ним ходить. Думаю, ситуация будет как с такси: сначала уронят цены, добьются, чтобы конкуренты разорились, а останутся на рынке одни.В городе наблюдается явная перенасыщенность торговых точек на душу населения. Вот сеть «Слата» проводит акцию «Лови момент!» (три дня в неделю) только в магазинах города Ангарска! О чем-то это говорит?- Сейчас многие сетуют на снижение покупательской способности. Вы это замечаете?- Грех жаловаться. Покупательскую способность, которая складывается из зарплат, выплачиваемых бюджетникам и на комбинатах, мы научились более или менее прогнозировать.Когда по городу закрыли 23 «Эконома», мы заметили, что у нас сильно поднялась выручка. Естественно, мы не справлялись с таким оборотом, на кассах были огромные очереди. В режиме «Новый год» мы работали на протяжении двух-трех месяцев. Тяжело было коллективу и покупателям, которые бросали тележки и уходили из магазина, ничего не купив. И мы их прекрасно понимали: наши магазины не были рассчитаны на такой оборот.Зато мы поняли свои возможности и, по большому счету, выиграли от этой ситуации. О нас узнало еще больше людей.В октябре мы открываем еще один магазин, «Пять звезд», в 34 микрорайоне, около заправки «Роснефть». Хотели сделать там хорошую парковку, обустроить сквер, расшириться, но не встретили понимания со стороны администрации. Скорее всего это будет наша последняя розничная точка.- Почему?- Зарабатывать деньги в город пришли иногородние сети. Да, налоги остаются в Ангарске, но основной-то доход уходит в Красноярск, Иркутск и т.д.Поэтому у нас появилась другая цель – построить бассейн. Сначала нам выделили землю на территории профилактория «Родник», но позже отказали, ссылаясь на скважины, которые давно законсервированы. Хотя бассейн предполагался не внутренний, а с выносом чаши наверх, и должен был быть двухэтажным, стеклянным и очень большим. Уже готов проект за внушительную сумму. Реализация этой идеи явно убыточная, признаюсь, я сама отговаривала от неё директора. Но он решил и обязательно сделает. Если не бассейн, то физкультурно-оздоровительный комплекс, так как сам человек спортивный. Городу необходимо всестороннее развитие.