Василий КОПЕИН, председатель совета дома № 25 квартала 92: Не люблю, когда врут

... Полный текст статьи читайте

в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.

Подписаться на газету, а также

на электронную версию газеты в формате PDF

можно по т. 52-29-55, 8950-134-77-30

- Василий Иванович, обычно такими сугубо домашними делами занимаются женщины. Что вас сподвигло взять на себя эту должность?- В 2011 году, когда вышло 354-е постановление (постановление правительства РФ от 06.05.2011 № 354 (ред. от 27.06.2017) «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов». - Прим. авт.), нам стали начислять огромные ОДН, по 350 кубических метров воды с дома. Я как специалист знаю что столько ресурса дом потреблять не может никаким образом. Начал разбираться. Конечно, я не один такой в доме интересующийся был. Но когда проходило голосование, активные женщины выдвинули меня на должность председателя. Согласился. Думал, поработаю пару лет. Разберусь, самые острые вопросы улажу, найду себе замену. Но что-то до сих пор нет желающих.- Их нет потому что сложно? Или просто потому что люди не интересуются тем, что находится за дверями их квартиры?- И то, и другое. С одной стороны, это действительно непросто. Я, став председателем, два года отучился на специальных курсах. Изучил законодательство. Уже набрался опыта в написании обращений в самые разные инстанции. Кроме того, мне действительно помогает моя специальность, я прекрасно понимаю, что творится в подвале. Помогает не только в теории, но и на практике.- Это как?- В управляющих компаниях не стало грамотных специалистов. Например, слесаря, которые к нам приходят, не могут справиться с терморегулятором. Вода в отопительный период поступает температурой 120 градусов! Никакие смесители не выдерживают пар из кранов. Пришлось мне заниматься этим самому. Выполняю чужую работу бесплатно, но хотя бы вода бежит комфортной температуры. А вообще ошибок много допускается. Или не ошибок, а халатности, может, даже и воровства.- Например?- На нашем доме в 2010 году сделали капитальный ремонт. Сделан он был настолько плохо, что до сих пор приходится последствия расхлёбывать. Заменили чугунные трубы канализации на пластиковые. Да, это намного дешевле, но они не годятся, их постоянно ведёт. Отсюда засоры. На стояках отопления вместо запорно-регулирующей арматуры поставили просто запорную. Это привело к тому, что в середине дома жарко, а крайние квартиры мёрзнут. Отрегулировать нельзя, только открыть или закрыть. А по сметам наверняка прошло то оборудование, которое нужно, потому что стоит оно в три раза дороже. Но главная беда – крыша. Под новый шифер необходимо укладывать металлические листы. Почему-то их взяли намного короче, чем требовалось, в результате верхние квартиры весной топит, лёд промерзает прямо под шифер. Чтобы это исправить, по моим подсчётам, требуется около 30 тысяч рублей. Однако наша управляющая компания составила смету на 130 тысяч и заявила, что ничего делать не будет, потому что у дома большие долги.- Долги на самом деле есть?- Есть, конечно, куда без них. Примерно 30% жильцов не платят. Но что мы можем с этим сделать? Я раздаю членам совета фамилии, прошу поговорить, сам разговариваю. Кого-то удаётся убедить, а кто-то отвечает: «Нечем платить, хоть режьте». Это молодые, у которых ребятишки, двое-трое. Зарплаты небольшие, денег свободных нет. Это старики, у которых пенсия меньше десяти тысяч и большая её часть уходит на лекарства. Хотя старики в основном стараются аккуратно платить, даже заранее. Но некоторым просто нечем. Есть, конечно, и такие, кто говорит: «Не платил и не буду платить принципиально. Всё равно из квартиры меня не выгонят». Хотя работает, хорошо живёт. Что ему возразить? Некоторые ещё и с кулаками лезут. Этот вопрос, правда, я быстро решил. Участковый заявление не принял, я пошёл на приём к начальнику УВД. В результате участковый получил выговор, а соседа вызвали на беседу. Больше не дебоширит. Но вообще это не наша работа долги выбивать. В нашей УК «Жилком» есть целый юридический отдел, который должен заниматься судебными исками. Но они делают это крайне вяло.