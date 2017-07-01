Диакон Андрей ЛЯЛИН: Нас сравнивают с ангелами…

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- Почему именно туда?- Я из верующей и многодетной семьи, крещен во младенчестве, часто ходил в церковь. Мама работала в больнице, отец - столяром-плотником, сейчас на пенсии. Из ярких детских впечатлений помню Пасху, когда меня, семилетнего, впервые взяли на этот праздник. Очень красивое богослужение, которое не зря называют торжеством из торжеств, проходило тогда в 4-м поселке (храм Святой Троицы еще строился). Меня поразила атмосфера всеобщего светлого ликования, а еще красное, и потому особенно нарядное, облачение священников.- Диакон – самая первая ступень в храме?- Самая первая с низа ступень священства – это чтец. Когда постригают в чтеца, архиерей провозглашает: «Сей чадо - первая степень священства есть». После чтеца идет чин иподиакона, который помогает выносить архиерею трикирии, дикирии, посох. И лишь потом диакон.С греческого диакон переводится как «прислужник» или «помощник священника». А еще нас сравнивают с ангелами. Лента на левом плече (орарь) символизирует крыло ангела. По должности я – правая рука священника.- В детстве над вами сверстники не смеялись? Не дразнили?- Сейчас нет того оголтелого атеизма, что был в советское время. Люди стали гораздо терпимее. Хотя… (задумывается). В детстве некоторые всё же считали нашу семью, мягко говоря, странной. За то, что мы верили в Бога и в семье со средним достатком было столько детей. Хотя чему удивляться? Традиции значат очень много. Мой отец был из многодетной семьи, став взрослым, создал такую же. К слову, дедушки и бабушки были крещеные, ходили в церковь, были отпеты. Но из всего нашего рода первым церковнослужителем буду я.Что касается непонимания. Бывало, когда знакомые в моем присутствии позволяли злословия в адрес Бога. На это я говорил, что Боженька воздаст им в течение жизни, а люди могут и не понять, что это сделал Он и что Бог попираем не бывает. И наоборот, Бог дает все блага и радости жизни, которые человек самонадеянно приписывает исключительно себе.- Каким было ваше первое богослужение?- Год назад в женском Знаменском монастыре Иркутска я проходил Сорокоуст. После хиротонии (архиерейского наставления новопосвященному диакону) его обычно направляют, грубо говоря, на стажировку. Показывают, как служить, как вести себя на богослужении. В ангарском соборе десять лет не было диакона, и люди считали нормальным, что священник всегда один.- Почему чаще всего человек вспоминает о Боге в трех местах: в тюрьме, на войне и на больничной койке?- Душа каждого человека по природе христианка, говорил ТЕРТУЛЛИАН. Вспоминание Бога в тюрьме чаще несет покаянный характер, прощение за содеянное; на войне – чтобы Господь сохранил и уберёг от беды и лютой смерти либо сохранил товарищей; в больнице - о скорейшем выздоровлении, оставлении недуга.