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Елена ФАРКОВА, приёмная мама: Это не так мило, как кажется


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Сегодня, 16:06
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18 июля в Ангарске открыт муниципальный центр поддержки приёмных семей «Территория семьи».
Только за этот год 58 ангарчан были лишены судом родительских прав, сирот стало больше на 65 человек. Всего у нас в городе их 144. Сегодня всё чаще сирот воспитывают в семьях. О том, как это происходит, мы поговорили с Еленой ФАРКОВОЙ, менеджером охранного предприятия. Год назад ее семья стала домом для 9-летнего сироты Рустама.

Елена ФАРКОВА, приёмная мама: Это не так мило, как кажется
На фото Елена, Артём (слева) и Рустам.

- Почему вы решили взять ребёнка из детского дома?
- Умерла наша свекровь, у неё на воспитании был внук. Рустам – наш племянник. У нас не было выбора, брать или нет и кого брать. В какой-то степени нам пришлось сложнее. Тем более что у нас на тот момент было двое своих детей – 18-летний Захар и 8-летний Артём и двухкомнатная квартира в ипотеке. Около полугода мы собирали документы, улаживали все организационные вопросы. Рустам всё это время находился в детском доме. 25 августа мы его забрали.
- Вы были готовы к проблемам?
- Проблемы есть вообще у всех семей, не только у приёмных. Но нет, мы не знали, с чем столкнёмся. Когда ребёнок попал к нам, выяснилось, что у него умственное отставание и ДЦП. Я не могла поверить! С виду он казался совершенно обычным ребёнком, только не приученным ко многим вещам - не мог самостоятельно одеться, сходить в туалет, не умел сморкаться. Я всё это списывала на отсутствие воспитания и стресс после пережитого. Он ведь так хорошо разговаривает, вдумчивый, умеет рассуждать. Например, сказал, что олимпийский мишка – это символ России, её душа. Первый год в школе он пропустил, поэтому в первый класс мы повели его в 9 лет. А через несколько месяцев нам сказали, что можно не биться, он никогда не научится ни писать, ни читать. Для нас с мужем это был шок. Я не поверила, думала, ошибка. Все силы кинула, чтобы вырвать ребёнка из этого диагноза. Но нет, это я ошиблась.
- Как же можно было не заметить ДЦП?
- Рустик ходит на цыпочках, плохо спускается с лестницы. Сейчас уже лучше, ведь мы делаем зарядки, массажи. Хуже всего то, что ребёнок сам себя считает инвалидом, культивирует мысли о болезни. Например, может ни с того ни с сего сказать: «Ой, я заболел». И накрутить себя до реальной болезни! Мы с ним так однажды в больницу попали.
- Как он к вам привыкал?
- По большому счёту мы для него были совершенно чужие люди. Привыкал тяжело ко всему. Это был конец августа, нужно было срочно готовиться к школе. После работы я брала его в охапку, и мы бежали покупать портфель, костюм, обувь. Он не переносил скопление народа: начинала идти кровь носом, открывалась рвота, поднималась температура. Я не могла понять, что нам делать. Комфортно Рустик чувствовал себя только дома. Первые дни в школе для него оказались пыткой. А вот к нам привык достаточно быстро, с Захаром и Артёмом подружились.
- Как ваши дети отнеслись к тому, что дома появился ещё один ребёнок?
- Захар сказал, что он не против, поставил лишь одно условие – чтобы Рустик спал не с ними в комнате. Артём обрадовался – он давно мечтал о друге. Он научил Рустика играть в игрушки. Представляете, ребенок этого не умел, просто не знал, что с ними делать!
- Что было самым трудным?
- Иногда без нас мог грязно выругаться. Не мог управлять своими эмоциями. То есть даже не понимал их. Пришлось объяснять, что такое радость, злость, грусть, тревога. Ещё у него не было совершенно никаких желаний. Спрашиваем: «Рустик, что ты хочешь получить на Новый год?» В ответ: «Ничего не хочу». Ну максимум чупа-чупс попросит. А мечтал об одном – вырасту и буду сидеть дома. Мне иногда казалось, что я воспитываю Маугли. При этом постоянно спрашивал разрешения – можно ли сесть за стол, посмотреть телевизор, взять сухарик со стола. Каждый шаг он спрашивал. И ел как взрослый мужик, хотя я знаю, что в детском доме их очень хорошо кормили.
- Вам и самой приходилось учиться?
- Только благодаря этому у нас и получилось. Подстраиваешься, меняешься сама. Было очень тяжело. А первые месяцы просто ад. Это не так мило, как кажется. Ты ломаешь себя.

Ольга КНЯЗЕВА,
фото из семейного альбома ФАРКОВЫХ

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