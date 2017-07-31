Гепатит С излечим!

Галина ЛЕМЗЯКОВА,

фото Николая СТЕРНИНА

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- Вирусные гепатиты относятся к медленным инфекциям. Это значит, что заболевание протекает у пациента годами и десятилетиями, а он может и не знать об этом.- Мы статистику не ведем. К нам в гепатологический центр ежедневно приходят 2-3 пациента, которые со слезами на глазах сообщают о том, что у них гепатит С, а потом выясняется, что заболевания у них давно нет.- Анализ на гепатит С пациенты, как правило, сдают перед плановой операцией и во время беременности. Если в ходе обследования в организме выявляют антитела к вирусному гепатиту С, то пациенту сообщают о наличии заболевания. Однако антитела могут быть у нас как после прививки, так и после перенесенной ранее инфекции. Необходимо проводить дополнительные анализы: РНК вирусного гепатита С, специальную ПЦР-диагностику. Она точно показывает, есть вирус в крови или его там нет. Примерно 10 процентов пациентов самовыздоравливаются даже без всякой противовирусной терапии от гепатита С.Надо обследоваться, а люди вместо этого боятся прийти в поликлинику, боятся создавать семьи только потому, что им когда-то сказали, что у них есть гепатит С.- Гепатит С не всегда связан с нарушением морально-этических норм. Ранее, лет 20-30 назад, считалось, что у рожениц физиологическую, как сейчас говорят, кровопотерю обязательно нужно восполнить, поэтому кровь переливали часто и много. Да и ребенка мамочке не сразу давали кормить, а заставляли всех женщин сцеживать молоко, сливали его в одну емкость и общим молоком кормили всех детей. Так что вероятность инфицирования была очень высокой. Причем о вирусе гепатита С в то время еще не знали (его обнаружили только в 1983 году).- Известно порядка 10 различных разновидностей гепатита. Гепатиты А и Е «съедаем» с грязными руками, продуктами питания и некипяченой водой.