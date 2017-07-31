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Гепатит С излечим!


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31 июля 2017
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Гепатит С излечим!

Главные враги печени - вирусы и алкоголь. Они разрушают ее медленно и незаметно. Если печень начинает болеть, то это говорит о том, что болезнь зашла уже очень далеко. Что надо знать, чтобы предотвратить такое развитие событий? Об этом мы поговорили с гепатологом, заведующей отделением специалистов № 1 МАНО ЛДЦ Светланой НАУМОВОЙ.

- Вирусные гепатиты относятся к медленным инфекциям. Это значит, что заболевание протекает у пациента годами и десятилетиями, а он может и не знать об этом.

- По данным Всемирной организации здравоохранения, гепатит поразил около 2 миллиардов человек в мире, то есть каждого третьего жителя планеты. В Ангарске похожая ситуация?

- Мы статистику не ведем. К нам в гепатологический центр ежедневно приходят 2-3 пациента, которые со слезами на глазах сообщают о том, что у них гепатит С, а потом выясняется, что заболевания у них давно нет.

- Как так?

- Анализ на гепатит С пациенты, как правило, сдают перед плановой операцией и во время беременности. Если в ходе обследования в организме выявляют антитела к вирусному гепатиту С, то пациенту сообщают о наличии заболевания. Однако антитела могут быть у нас как после прививки, так и после перенесенной ранее инфекции. Необходимо проводить дополнительные анализы: РНК вирусного гепатита С, специальную ПЦР-диагностику. Она точно показывает, есть вирус в крови или его там нет. Примерно 10 процентов пациентов самовыздоравливаются даже без всякой противовирусной терапии от гепатита С.

Надо обследоваться, а люди вместо этого боятся прийти в поликлинику, боятся создавать семьи только потому, что им когда-то сказали, что у них есть гепатит С.

- Многие считают, что это заболевание – удел наркоманов, использующих для инъекции один шприц.

- Гепатит С не всегда связан с нарушением морально-этических норм. Ранее, лет 20-30 назад, считалось, что у рожениц физиологическую, как сейчас говорят, кровопотерю обязательно нужно восполнить, поэтому кровь переливали часто и много. Да и ребенка мамочке не сразу давали кормить, а заставляли всех женщин сцеживать молоко, сливали его в одну емкость и общим молоком кормили всех детей. Так что вероятность инфицирования была очень высокой. Причем о вирусе гепатита С в то время еще не знали (его обнаружили только в 1983 году).

- Как гепатитом можно заразиться сегодня?

- Известно порядка 10 различных разновидностей гепатита. Гепатиты А и Е «съедаем» с грязными руками, продуктами питания и некипяченой водой.

Галина ЛЕМЗЯКОВА,
фото Николая СТЕРНИНА

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