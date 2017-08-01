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Поезжайте в праздники


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Сегодня, 12:58
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Поезжайте в праздники

В этом здании побывали почти все ангарчане. Отсюда ведут пути на запад и восток. Но все мы проходим здесь торопливо, по пути. А что делают люди, которые здесь остаются? Договариваясь о встрече с Ириной ПОЙМАНОВОЙ, начальником вокзала на станции Ангарск, мы не знали, считают ли работники вокзала себя железнодорожниками. С этого вопроса мы и начали наш разговор с Ириной Владимировной.

- Это наш праздник! По железной дороге пассажир едет с одной станции на другую. И этот путь всегда начинается с вокзала.

- Чем ангарский вокзал отличается от других вокзалов?

- Наш вокзал - образец советской архитектуры. Здание было построено в 1961 году, в нем остались старые люстры, картины большого формата, колонны, стены отделаны мрамором.

Был еще один исторический монумент – скульптура «Первый спутник», которая напоминала о том факте, что в Ангарске производилось ракетное топливо. Он долгие годы стоял на привокзальной площади. Его сняли, хотели отреставрировать и восстановить на прежнее место, железная дорога такое согласие дала. Но его судьбу решили другие люди.

На нашем вокзале с марта этого года работает часовня, пассажиры ее посещают. С просьбой об ее открытии к нам обратились представители прихода храма Успения Божией Матери Иркутской епархии православной церкви. Но, думаю, главная особенность современного ангарского вокзала в том, что каждое утро электропоезда привозят большое количество рабочих и студентов. В наш город на работу и учебу люди едут из Усолья, Черемховского района, Мегета.

- Сами ангарчане много ездят?

- Каждые сутки на пригородных поездах из города уезжают по 1300 человек. На электричках сейчас активно ездят дачники - до Суховской, Совхозной, с сентября поедут студенты. На поездах дальнего следования за сутки уезжают 200-250 человек. Среди пассажиров больше востребованы плацкартные вагоны.

Летом многие ангарчане едут отдыхать на юг - в Анапу, Адлер. Это прямые поезда из Иркутска, в пути пять суток. Почему выбирают железнодорожный транспорт? Он по праву считается самым безопасным и дешевым. Пассажир материально выиграет, если возьмет билет заранее - за 60 суток до отправления. Пик поездок приходится на июль-август. Большой поток пассажиров в обе стороны. В школьные каникулы ездит много организованных групп - спортсмены, творческие коллективы. Даже целые вагоны выкупают. Например, ежегодно ангарчане занимают два вагона в поезде до Красноярска, едут на фестиваль «Роснефть» зажигает звезды».

- Чтобы купить билет, нужно часами у кассы стоять?

- Очередей у касс стараемся не допускать. У нас работают три кассы дальнего следования, две пригородные и пять автоматов по продаже билетов на пригородные маршруты. Кроме того, пассажиры (пока небольшая часть) пользуются электронными билетами.

- Скидки на билеты часто бывают?

- Действует гибкая система. Бывает, что цена билета падает до 50 процентов. К примеру, за такую стоимость можно купить билет на 31 декабря, ветеранам - на 9 мая.

Ольга КРАСНОВА,
фото Николая СТЕРНИНА

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