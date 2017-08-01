Поезжайте в праздники



Ольга КРАСНОВА,

фото Николая СТЕРНИНА

... Полный текст статьи читайте

в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.

Подписаться на газету, а также

на электронную версию газеты в формате PDF

можно по т. 52-29-55, 8950-134-77-30

- Это наш праздник! По железной дороге пассажир едет с одной станции на другую. И этот путь всегда начинается с вокзала.- Наш вокзал - образец советской архитектуры. Здание было построено в 1961 году, в нем остались старые люстры, картины большого формата, колонны, стены отделаны мрамором.Был еще один исторический монумент – скульптура «Первый спутник», которая напоминала о том факте, что в Ангарске производилось ракетное топливо. Он долгие годы стоял на привокзальной площади. Его сняли, хотели отреставрировать и восстановить на прежнее место, железная дорога такое согласие дала. Но его судьбу решили другие люди.На нашем вокзале с марта этого года работает часовня, пассажиры ее посещают. С просьбой об ее открытии к нам обратились представители прихода храма Успения Божией Матери Иркутской епархии православной церкви. Но, думаю, главная особенность современного ангарского вокзала в том, что каждое утро электропоезда привозят большое количество рабочих и студентов. В наш город на работу и учебу люди едут из Усолья, Черемховского района, Мегета.- Каждые сутки на пригородных поездах из города уезжают по 1300 человек. На электричках сейчас активно ездят дачники - до Суховской, Совхозной, с сентября поедут студенты. На поездах дальнего следования за сутки уезжают 200-250 человек. Среди пассажиров больше востребованы плацкартные вагоны.Летом многие ангарчане едут отдыхать на юг - в Анапу, Адлер. Это прямые поезда из Иркутска, в пути пять суток. Почему выбирают железнодорожный транспорт? Он по праву считается самым безопасным и дешевым. Пассажир материально выиграет, если возьмет билет заранее - за 60 суток до отправления. Пик поездок приходится на июль-август. Большой поток пассажиров в обе стороны. В школьные каникулы ездит много организованных групп - спортсмены, творческие коллективы. Даже целые вагоны выкупают. Например, ежегодно ангарчане занимают два вагона в поезде до Красноярска, едут на фестиваль «Роснефть» зажигает звезды».- Очередей у касс стараемся не допускать. У нас работают три кассы дальнего следования, две пригородные и пять автоматов по продаже билетов на пригородные маршруты. Кроме того, пассажиры (пока небольшая часть) пользуются электронными билетами.- Действует гибкая система. Бывает, что цена билета падает до 50 процентов. К примеру, за такую стоимость можно купить билет на 31 декабря, ветеранам - на 9 мая.