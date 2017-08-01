Лето можно засолить



Подготовила Оксана ТИХАЯ,

фото из архива Нины БРЫНЦЕВОЙ

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- Я не какая-то особенная. Большинство женщин и даже мужчин любят и умеют делать вкусные заготовки. Я занималась этим еще до того, как у нас с мужем появилась дача. Осенью мы подешевле закупали капусту и овощи, ходили в лес за грибами и ягодами. А уж когда купили дачу, появилась территория для реализации моих талантов и рецептов.- Полно-то полно. Но вот качественно это или нет, большой вопрос. В некоторых консервах избыток уксуса или соли, что для здоровья совсем не полезно. Сколько бы ни вырастил, что-то да останется. Всё не съешь и не раздашь. Жалко, если это пропадёт. Не для того же мы на огороде всё лето спину гнём, правда? Поэтому хозяйки знают много способов, как сохранить до начала следующего урожая овощи, фрукты, грибы, зелень. Всё это можно солить, сушить, мариновать, замораживать, что для семьи большое подспорье. Сейчас уже нет, а раньше я кормила с дачи и делала заготовки сразу для нескольких семей.- Не считала. У меня несколько книжек, куда я собираю самые интересные рецепты (только те, что лично попробовала) соседей, знакомых по клубу. Моя настольная книга - «Энциклопедия домашнего консервирования» 1997 года, есть много вырезок из журналов.- И я варила такое варенье! Дело не в том, трудное время или нет. Домашние заготовки выручают всегда. Они уместны на домашнем столе по любому поводу. Иногда чего-то хочется, не знаешь чего. Откроешь свою баночку, покушаешь, и так хорошо! Многие заготовки идут для приготовления основных блюд - суповые заправки, для борща, овощное ассорти для рагу. Они разнообразят зимнее меню.- Это верно лишь отчасти. Разве в супе или жареной картошке много витаминов? Но мы же это едим. Да, нет ничего лучше свежих овощей, фруктов, ягод, зелени, кореньев. Но чтобы извлечь богатство, заложенное в них природой, есть их нужно килограммами. А это невозможно. Конечно, чем дольше хранятся домашние овощные консервы, тем ниже их пищевая ценность. Витамин С теряется в результате сложных реакций с сахарозой, фруктозой, антоцианом (красным растительным пигментом). А продукты окисления и гидролиза жиров ухудшают вкус овощей. Поэтому я уже много лет вообще не стерилизую ни помидоры, ни огурцы, а использую двукратную заливку сначала кипятком, потом рассолом. Банки по старинке надеваю на носик кипящего чайника. Как-то не доверяю микроволновкам, мультиваркам и аэрогрилям, хотя знаю, что многие успешно ими пользуются. На кухне сейчас появилось столько полезных агрегатов - блендеры, овощерезки, измельчители!Овощи и приправу (петрушку, чеснок, хрен, лавровый лист, листья смородины) мою под проточной водой и закладываю минут на 15 в подкисленную воду с укусом (на 5 литров одна-две столовые ложки 75-процентного уксуса). Это моя главная рекомендация. Потом достаю на чистые полотенчики, просушиваю и красиво закладываю в стерильные горячие (пока рука терпит) банки. На 5 минут заливаю кипятком, сливаю, потом рассол. На трехлитровую банку с плодами идёт 1,6 литра воды, 3 столовые ложки соли, 1 столовая ложка сахара и 1 столовая ложка уксуса. Важно, чтобы все пузырьки воздуха вышли. Если кто любит сладкие заготовки, нужно взять 3 ложки сахара и 1 ложку соли. У меня не взорвалась и не помутнела ни одна банка.