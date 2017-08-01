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И вы сможете!


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И вы сможете!

7 августа в Ангарск вернулся инвалид второй группы Александр ВАРЕНКОВ, который своим ходом по рекам Ингода, Онон, Шилка, Зея и Амур доплыл до Комсомольска-на-Амуре. В прошлом году Александр Владимирович, перенесший за свою жизнь несколько инфарктов и инсультов, прославил Иркутскую область, дойдя пешком до Москвы. Нынче заявил о себе и родном Приангарье на Дальнем Востоке.

- Как 67-й день рождения в поезде отметили?

- С китайцами в вагоне-ресторане чай за свое здоровье пил. Они, проходя по плацкарте, где я ехал, достали планшеты и стали показывать мне мои фотографии. Узнали сразу. Оказалось, что они встречали меня в Благовещенске, наблюдали за тем, как я плыву по Амуру с российским флагом, и отдавали честь, стоя на палубе теплохода. Я же несколько раз случайно нарушал российско-китайскую границу. В воде непонятно, как она проходит.

Полоса, огражденная колючей проволокой, есть только на берегу. Меня по ней пограничники с автоматами сопровождали до ближайшего магазина. Признаюсь, испытал неприятные ощущения.

- Сколько времени длилось путешествие и какое расстояние вы проплыли?

- Стартовал я 23 июня, в 12 часов, из села Улеты Забайкальского края. В воде находился 484 часа. Средняя скорость движения была 7 километров в час. Умножаем одно на другое. Получается, что я 3 тысячи 388 километров преодолел по воде. Самое длительное пребывание в воде составило 31 час. Полтора дня не мог вылезти на берег, потому что с двух сторон окружали отвесные скалы. Меня предупреждали, что будет на Шилке сложный участок, где связь не берет и помощь подойти не сможет. Предлагали проехать по берегу. Я отказался. Потом пожалел, конечно. В один момент даже подумал: «Ну всё, приплыл!» Лег на воду и решил: будь что будет.

- Что в вашем заплыве оказалось самым сложным?

- Сборы в дорогу. Составили смету. Подали с товарищем проект, решив сделать этот заплыв первыми в мире.

- Куда вы подали проект?

- В благотворительный фонд «Новый Ангарск». Предприниматели, к которым мы обращались за финансовой помощью, сказали, что им деньги удобней через этот фонд выделять. Я сто раз пожалел, что с ними связался. Они меня заранее похоронили. Заявили, что не верят в успех моей затеи, и пояснили свой отказ финансировать мероприятие очень жесткой формулировкой: «Ты утонешь, а нам за тебя отвечать!»

Я подписал документы, что сам несу ответственность за свою жизнь и здоровье. Как раньше люди в экспедиции ходили? Никто не давал гарантии благополучного возвращения. Это сегодня все могут слетать на полюс или в Америку. Но в истории всегда были люди, которые делали что-то в первый раз. И пусть сегодня уже все земли открыты, можно первым в мире совершить длительный переход или заплыв. Не для того, чтобы сказали, какой ты молодец, а чтобы наш город и область прозвучали на всю страну в положительном свете, чтобы в других регионах люди узнали, что в Ангарске не только маньяк живет.

- И что, вам совсем не помогли?

- Оплатили только обратную дорогу. Обмундирование пришлось приобретать самому. Поскольку за работу с детьми-инвалидами администрация мне не платит, влез в долги и должен теперь 60 тысяч рублей. Моя готовность к заплыву составила всего 20 процентов от идеала. Поскольку денег не было, брал все самое дешевое.

Естественно, в пути оно стало приходить в негодность. Плыть голышом нереально. И не потому, что холодно, а из-за затопленных деревьев, за ветки которых постоянно цепляешься. Без гидрокостюма от меня остался бы только ободранный скелет. Но и летний, облегченный, костюм износился. Порвался гермомешок, в котором находились все мои вещи. Деньги, которые я брал с собой, закончились перед Хабаровском. И если в Забайкальском крае я мог ночевать под любым кустом на берегу, то на Дальнем Востоке приходилось останавливаться в постоялых дворах, потому что там местность болотистая и много комаров. Полноценный отдых в сырости и с тучами насекомых невозможен. Не развернуться домой, а продолжить путь до Комсомольска-на-Амуре помог депутат Законодательного собрания Иркутской области Олег Николаевич ТЮМЕНЕВ. Через 15 минут после того, как я ему позвонил, мне на банковскую карточку поступили деньги, на которые я смог обновить экипировку.

- Пока вы плавали на востоке, через нашу область пробегал бизнесмен Александр КАПЕР, который выиграл президентский грант в 9 миллионов рублей. Столичного жителя, направляющегося в Пекин, ангарская администрация встречала с распростертыми объятиями. А к вам в крупных городах по дороге интерес проявляли?

- Я побывал в пяти крупных городах - Чите, Благовещенске, Хабаровске, Амурске, Комсомольске-на-Амуре. В Хабаровске меня бесплатно заселили в трехкомнатный люкс. В Комсомольске-на-Амуре предоставили комнату в общежитии.

Галина ЛЕМЗЯКОВА,
фото Николая СТЕРНИНА

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