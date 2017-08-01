.
,

Какая разница?


0

Сегодня, 16:42
 Количество просмотров: 105
    

Нашим читателям хорошо известна литературный редактор нашей газеты Светлана ЗЛОБИНА. В последнее время читатели её потеряли. Дело в том, что Света, проработавшая с нами 18 лет, в прошлом году уехала в Испанию вместе с мужем Мигелем и двумя детьми. На днях она приехала в Ангарск в гости к родным. Тот факт, что наши женщины удачно выходят замуж за иностранцев и хорошо живут за границей, не новость. Нам же хотелось узнать от неё, почему именно там люди живут хорошо. Как они этого добиваются? И всё ли так гладко, как нам обычно любят рассказывать?

Какая разница?
3 октября 2016 года. Светлана с мужем, детьми и родителями Мигеля. В садике Алёши попросили принести фото, на котором будут все, с кем живёт ребёнок.

- По Родине не скучаешь?

- Ужасно скучаю. Снег всю зиму снился…

- Радовалась бы, тепло же!

- Мы привыкаем и не видим красоты, в которой живём. В Испании нет визуальных изменений природы: золотой осени, зимы. Скучаю по родным, друзьям, работе. Ведь такие отношения между коллегами, как у нас на работе, – огромная редкость. У нас, в России, работа - это часть жизни, а там с работы вышел и забыл…

- Куда-то устроилась? Есть шансы найти работу в Испании у русского человека?

- С моей профессией журналиста и с русским языком, ещё и в нашем провинциальном регионе (мы живём в Галисии, город Виго) очень сложно устроиться. В городе уже есть один преподаватель русского языка с многолетним стажем, она также работает переводчиком в суде. Сейчас я нашла временную работу транскриптором (работа по улучшению текстового редактора), заработок небольшой, 600 евро в месяц, и непостоянный.

- Муж всю семью содержит? Денег хватает? Не бедствуете?

- В Испании прожиточный минимум 600 евро в месяц. Если доход составляет меньше этой суммы в месяц на человека, семья считается бедной. Считайте, на что живём мы: 1400 евро в месяц зарабатывает муж, мы снимаем квартиру за 500 евро плюс оплачиваем коммунальные расходы - 150 евро и платим 96 евро за детский сад. В итоге на жизнь остаётся 750 евро на семью из четырёх человек (в рублях примерно 53 тысячи). Многие русские семьи на такие деньги и живут, но по испанским меркам мы бедные. Но и в Испании на эти деньги можно жить! Еда стоит примерно столько же, сколько в России, а одежда дешевле. И ещё не надо покупать зимнюю одежду. Получается, россияне в процентном соотношении гораздо больше тратят денег на питание, да и вообще на жизнь, чем европейцы.

- За счёт чего там такие недорогие продукты, как думаешь?

- За счёт развитого сельского хозяйства. Галисия – сельскохозяйственный регион, там всё своё. У них есть кооператив «Корал», он у местных фермеров покупает мясо, делает из него колбасу, полуфабрикаты, всё недорогое, качественное, свежее. У меня там прошла язва пищевода, которую мне здесь, в России, ставили пожизненно и сказали: это не лечится. Запрещали есть свежие овощи, всё, что раздражает желудок. А там я всё ем и лекарства не пью. Думаю, дело в том, что питаюсь экологически чистой пищей, и вообще там с экологией лучше. Мы и уехали из Ангарска потому, что сыну врачи поставили угрозу астмы, порекомендовав сменить город. И муж на выбросы реагировал, мы всё время жили с закрытыми форточками.

- В Виго нет промышленных предприятий?

- Предприятия есть, однако они за выбросы и загрязнения платят в бюджет территории, а не в столицу страны. И вообще у них львиная доля налоговых отчислений остаётся на территории, а у нас уходит в центр, который потом решает, какой регион развивать.

Поэтому там и воздух чище, и детские площадки строят, и спортивные, где могут заниматься молодёжь и пожилые люди. Много тратится на социальные программы, спорт, есть возможность заниматься бесплатно или недорого. Например, у меня и мужа есть абонемент в бассейн, 11 евро в месяц. Можно ходить хоть каждый день с утра до вечера и при этом провести с собой двоих детей до 16 лет без документов. У мамы мужа абонемент за 2 евро в месяц, куда входят плавание и занятия гимнастикой. И ещё частично оплачиваются путёвки для пенсионеров. Да, их дают не в сезон, но это дает турбизнесу возможность заработать, а пенсионерам отдохнуть. Поэтому там и продолжительность жизни средняя 84-86 лет.

- Ну это наверняка не только от отдыха и бассейнов зависит. Там, наверное, медицина лучше развита?

- Анекдот в тему. Приходит домой муж, приносит костюм медсестры и говорит: давай поиграем в больничку. Жена спрашивает: в публичную или платную? Муж говорит: а какая разница? Жена отвечает: в публичную – придёшь ко мне через полгода, а если в платную – плати 300 евро.

Медицина публичная (государственная) в Испании оснащена лучше, чем частная. И врачи зарабатывают лучше, чем в частных клиниках (не меньше 3 тысяч евро). В Испании вообще престижно быть бюджетником: чиновником, врачом, учителем, воспитателем… Поэтому, конечно, лучше лечиться в публичной больнице. У нас есть семейный врач (как в России терапевт). Если ты с утра к нему записываешься, можешь попасть в тот же день. Но если нужно попасть к узкому специалисту, то дать тебе направление или не дать решает семейный врач. И с этим бывают проблемы. Например, я попросила у семейного врача направление к узкому специалисту, на что он мне ответил: я сам тебе назначу лекарство, а если хочешь обследоваться, бери частную страховку. Мы пошли в отдел по рекламации (для жалоб) и попросили поменять семейного врача. Надо отдать должное, это оформили тут же, при нас, в течение 15 минут. Сейчас с новым врачом всё проще… Но всё равно, чтобы тебе дали талончик к узкому специалисту, нужно ждать от 3 месяцев до полугода! Так что когда в России люди возмущаются, что вот уже неделю не могут получить талончик – пусть вспомнят про Испанию.

- Полгода - это слишком… Можно ведь и не дождаться…

- Однако когда возникает вопрос жизни и смерти, всё решается в считанные минуты. Когда ты приходишь со срочной проблемой в отделение скорой помощи, тебе сразу сделают всё обследование и анализы. Бесплатно.

Беседовала Наталья ОЖОГИНА,
фото из личного архива Светланы ЗЛОБИНОЙ

... Полный текст статьи читайте
в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.
Подписаться на газету, а также
на электронную версию газеты в формате PDF
можно по т. 52-29-55, 8950-134-77-30
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Эра квантовых компьютеров началась
Захват подпольного казино в Иркутске
Задержание подозреваемого в сбыте синтетических наркотиков
Все новости категории

Спортивные новости
Стали мастерами спорта России международного класса
В Ангарске пройдет Спартакиада трудовых коллективов Иркутской области
Четыре серебряных и одну бронзовую медали
Все новости категории

Реклама

________________________
ТРЕБУЮТСЯ:
ПОЧТАЛЬОНЫ
ДЛЯ ДОСТАВКИ
ГАЗЕТЫ "ВРЕМЯ"
30, 32, 34 мкр.
91, 99, 100,
102,178,179, кв-л Л.
и поселок Старица
с.т.8-950-134-77-30
Тел. 52-29-55 __________________________
ВНИМАНИЕ!
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ
"ВРЕМЯ"
Тел. 52-29-55 __________________________
Альтернативные
цены подписки
на газеты:
"КОМСОМОЛЬСКАЯ
ПРАВДА" и
"АРГУМЕНТЫ
И ФАКТЫ"
Тел. 52-29-55

Происшествия
Наехала на семью
На виду у всех
С пистолетом на приём
Все новости категории

Общество
Без «Перспективы»
Закрыть или оставить?
Прожиточный минимум увеличился
Все новости категории
ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК
Четверг "Толстушка"
Газета выходного дня




ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
т. 52-21-37

ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Август 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Статей за Август 2017 (199)
Статей за Июль 2017 (312)
Статей за Июнь 2017 (324)
Статей за Май 2017 (324)
Статей за Апрель 2017 (379)
Статей за Март 2017 (367)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru