Какая разница?

Беседовала Наталья ОЖОГИНА,

фото из личного архива Светланы ЗЛОБИНОЙ

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- Ужасно скучаю. Снег всю зиму снился…- Мы привыкаем и не видим красоты, в которой живём. В Испании нет визуальных изменений природы: золотой осени, зимы. Скучаю по родным, друзьям, работе. Ведь такие отношения между коллегами, как у нас на работе, – огромная редкость. У нас, в России, работа - это часть жизни, а там с работы вышел и забыл…- С моей профессией журналиста и с русским языком, ещё и в нашем провинциальном регионе (мы живём в Галисии, город Виго) очень сложно устроиться. В городе уже есть один преподаватель русского языка с многолетним стажем, она также работает переводчиком в суде. Сейчас я нашла временную работу транскриптором (работа по улучшению текстового редактора), заработок небольшой, 600 евро в месяц, и непостоянный.- В Испании прожиточный минимум 600 евро в месяц. Если доход составляет меньше этой суммы в месяц на человека, семья считается бедной. Считайте, на что живём мы: 1400 евро в месяц зарабатывает муж, мы снимаем квартиру за 500 евро плюс оплачиваем коммунальные расходы - 150 евро и платим 96 евро за детский сад. В итоге на жизнь остаётся 750 евро на семью из четырёх человек (в рублях примерно 53 тысячи). Многие русские семьи на такие деньги и живут, но по испанским меркам мы бедные. Но и в Испании на эти деньги можно жить! Еда стоит примерно столько же, сколько в России, а одежда дешевле. И ещё не надо покупать зимнюю одежду. Получается, россияне в процентном соотношении гораздо больше тратят денег на питание, да и вообще на жизнь, чем европейцы.- За счёт развитого сельского хозяйства. Галисия – сельскохозяйственный регион, там всё своё. У них есть кооператив «Корал», он у местных фермеров покупает мясо, делает из него колбасу, полуфабрикаты, всё недорогое, качественное, свежее. У меня там прошла язва пищевода, которую мне здесь, в России, ставили пожизненно и сказали: это не лечится. Запрещали есть свежие овощи, всё, что раздражает желудок. А там я всё ем и лекарства не пью. Думаю, дело в том, что питаюсь экологически чистой пищей, и вообще там с экологией лучше. Мы и уехали из Ангарска потому, что сыну врачи поставили угрозу астмы, порекомендовав сменить город. И муж на выбросы реагировал, мы всё время жили с закрытыми форточками.- Предприятия есть, однако они за выбросы и загрязнения платят в бюджет территории, а не в столицу страны. И вообще у них львиная доля налоговых отчислений остаётся на территории, а у нас уходит в центр, который потом решает, какой регион развивать.Поэтому там и воздух чище, и детские площадки строят, и спортивные, где могут заниматься молодёжь и пожилые люди. Много тратится на социальные программы, спорт, есть возможность заниматься бесплатно или недорого. Например, у меня и мужа есть абонемент в бассейн, 11 евро в месяц. Можно ходить хоть каждый день с утра до вечера и при этом провести с собой двоих детей до 16 лет без документов. У мамы мужа абонемент за 2 евро в месяц, куда входят плавание и занятия гимнастикой. И ещё частично оплачиваются путёвки для пенсионеров. Да, их дают не в сезон, но это дает турбизнесу возможность заработать, а пенсионерам отдохнуть. Поэтому там и продолжительность жизни средняя 84-86 лет.- Анекдот в тему. Приходит домой муж, приносит костюм медсестры и говорит: давай поиграем в больничку. Жена спрашивает: в публичную или платную? Муж говорит: а какая разница? Жена отвечает: в публичную – придёшь ко мне через полгода, а если в платную – плати 300 евро.Медицина публичная (государственная) в Испании оснащена лучше, чем частная. И врачи зарабатывают лучше, чем в частных клиниках (не меньше 3 тысяч евро). В Испании вообще престижно быть бюджетником: чиновником, врачом, учителем, воспитателем… Поэтому, конечно, лучше лечиться в публичной больнице. У нас есть семейный врач (как в России терапевт). Если ты с утра к нему записываешься, можешь попасть в тот же день. Но если нужно попасть к узкому специалисту, то дать тебе направление или не дать решает семейный врач. И с этим бывают проблемы. Например, я попросила у семейного врача направление к узкому специалисту, на что он мне ответил: я сам тебе назначу лекарство, а если хочешь обследоваться, бери частную страховку. Мы пошли в отдел по рекламации (для жалоб) и попросили поменять семейного врача. Надо отдать должное, это оформили тут же, при нас, в течение 15 минут. Сейчас с новым врачом всё проще… Но всё равно, чтобы тебе дали талончик к узкому специалисту, нужно ждать от 3 месяцев до полугода! Так что когда в России люди возмущаются, что вот уже неделю не могут получить талончик – пусть вспомнят про Испанию.- Однако когда возникает вопрос жизни и смерти, всё решается в считанные минуты. Когда ты приходишь со срочной проблемой в отделение скорой помощи, тебе сразу сделают всё обследование и анализы. Бесплатно.