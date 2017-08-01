Неважно, где ты, важно, с кем



Анастасия КУРМАЗОВА,

фото Николая СТЕРНИНА

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- Паркур не спорт, а искусство перемещения, которое изучает максимально быстрое и эффективное перемещение по пересеченной местности. В паркуре полосой препятствий выступают городские джунгли.В Ангарск это направление пришло давно, мы ведь не на необитаемом острове живём. У меня, наверное, всегда душа лежала к чему-то такому. Нужен был только толчок. И вот как-то мой знакомый Александр ШУЛЯТИКОВ при мне сделал какой-то трюк. Я тут же попросил: научи! Он к делу подошёл серьёзно, полгода со мной работал, всему учил. Мне тогда было 14 лет. Сейчас мы работаем вместе.- Всё как-то само по себе происходило. Видимо, необходимость просто назрела. Я начинал с одного-единственного ученика. Его мама нашла мой телефон в Интернете, позвонила, сказала, что сын интересуется, попросила научить. Мы тренировались на улице. Нас увидел ещё один мальчик, захотел присоединиться. Так постепенно мы росли, пришлось задуматься об аренде зала. Но я и представить себе не мог, во что это выльется. Сейчас мы базируемся в батут-парке «Ангар.ск». Здесь я работал инструктором и совершенно не ожидал, что владельцы, уезжая жить в другой город, предложат мне выкупить бизнес. Это был очень серьёзный шаг и в то же время невероятный шанс, упускать который было нельзя. И хотя сумма, о которой шла речь, для меня была просто космической, я согласился. Теперь уверен, что сделал правильно.- Потому что это моё любимое дело, в которое я вкладываю всю выручку и всё своё время. Я во многом успел себя попробовать. После школы (окончил лицей № 1) отслужил в армии, сменил два института, но чувствовал, что всё не то – просто не понимал, зачем я вообще прихожу на лекции. Серьёзно занимался лёгкой атлетикой, получил в трёх дисциплинах звание кандидата в мастера спорта. Но в профессиональный спорт уходить не захотел, понимал, что это потребует полной отдачи и времени, и здоровья. Сейчас я учусь в колледже олимпийского резерва, получаю специальность тренера по лёгкой атлетике и учителя физкультуры. Вот тут я почувствовал, что мне это нравится! К тому же работать с детьми я привык, был в лагере и вожатым, и аниматором. И пусть пока это не приносит большого дохода, я уверен, что надо продолжать двигаться в том же направлении и всё придёт.- Да что вы, они такие классные! У меня занимаются ребята от 7 лет, есть и старше 18. Если говорить о подростках, то с ними очень интересно, у них всегда полно идей. Даже в чисто профессиональном плане они иногда предлагают такие трюки, такие решения, которые мне не приходили в голову. Серьёзность паркура в том, что это действительно экстрим. Здесь неизбежны травмы. Я сразу предупреждаю родителей: у детей будут ссадины и синяки. Бывают и более серьёзные травмы, хотя я стараюсь максимально следить, чтобы такого не произошло. Но уж если случается, то переживаю ужасно, больше, чем если бы сам пострадал. А вообще учить – это интересно. Я и сам, объясняя им движения, раскладывая всё по полочкам, учусь.- Самое сложное во всём этом не технические моменты, здесь я в себе уверен. Но я вижу, что ребята берут с меня пример, пытаются невольно копировать поведение. Вот это накладывает огромную ответственность. Я понимаю, что я им не родитель, но всё же должен держать марку, как-то доносить им, что хорошо, а что плохо. И при этом быть равным, не читать морали, чтобы они не закрылись. Стараемся разговаривать не только о том, что мы делаем, но и на отвлечённые темы. Для меня это тоже стимул расти.- Не обошли. Я был совершенно обычным ангарским школьником со всеми вытекающими. Мне помогли два обстоятельства. Во-первых, для меня всегда был примером мой старший брат. Попадая в разные ситуации, я всегда думал, как бы он поступил. А ещё, только не смейтесь, мне помогло то, что я семь лет занимался в секции шашек. Шашки научили меня просчитывать на несколько ходов вперёд любую ситуацию. И как только я видел, что меня заносит не в ту сторону, мог сказать себе стоп. Спасибо маме, которая всегда говорила: занимайся чем хочешь, но хотя бы в одну спортивную секцию ты обязательно должен ходить. Это оказалось самой правильной политикой, меня не ограничивали, но в то же время направляли. Определённая свобода должна быть, если ребёнок всегда под родительским крылом, как он научится принимать решения самостоятельно? Думаю, в этом главная польза дополнительного образования. Это опора для подростка, место, где у него есть друзья. Если этого нет, то желание выделиться из толпы приведёт к плохим последствиям.