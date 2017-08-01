Кто, как не Света?

Анастасия ТЮЛЬПАНОВА,

фото из личного архива

С.Н. МИНАЙЛЕНКО

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в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.

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- Это орган, который помогает директору в развитии школы. Он состоит не только из родителей, но и из членов детской общественности, из лиц со стороны - это могут быть общественные деятели или должностные лица (в нашем случае это Игорь ГАЗИНСКИЙ, замначальника УМВД, который курирует МВД-классы нашей школы). Можем привлекать и других лиц – спонсоров школы, например. Я не скажу, что мы кардинально что-то решаем, всё-таки директор школы – это хозяин, или лучше - хозяйственник, всё в его руках. Но в определённых вопросах ему нужна помощь.Начинали мы с элементарного: после поступления жалоб на школьное питание выходили с рейдами в столовую. Не просто пробовали, а делали завес, проверяли качество продуктов, соответствие меню. После наших рейдов директор сменил предприятие, которое обеспечивает учеников питанием. Мы помогали готовиться к юбилею школы – разыскивали и приглашали первых её выпускников. Участвовали в презентации школы в городском образовательном форуме. Проводили акцию «Нет подарка лучше книги», благодаря которой существенно пополнился фонд школьной библиотеки. Управление образования нас привлекает в работу на уровне города – например, проверять безопасность в других школах. Мы являемся экспертами во всех конкурсах, не только проходящих на базе школы, но даже на городском и районном уровнях. Присутствуем на ЕГЭ.- Но мы все не случайные люди! И потом, нас учат! В прошлом году была специальная трехдневная стажировка по теме «Школа общественных управляющих в сфере образования». Полученный сертификат даёт мне много возможностей, даже участвовать в общественной экспертизе качества образовательных учреждений АГО.- Когда старший сын был маленьким, мы жили в Белореченске, где работает очень хороший лицей. Моя работа председателем управляющего совета началась ещё там. После переезда в Ангарск младшая дочь пошла в 1-й класс школы № 37. Из беседы с директором Ольгой Алексеевной ЖЕЛТОНОГОВОЙ я узнала, что в школе планируется создание управляющего совета, поделилась, что имею опыт председателя. Директор и предложила другим родителям мою кандидатуру.- Мы обсуждаем то, что необходимо сделать в школе. На наши заседания все приходят уже с идеями. Больше всего их, конечно, у нашего директора. И мы их в большинстве случаев поддерживаем, потому что всегда видим результат. Если она загорелась чем-то, то в самое ближайшее время это будет реализовано. Из примеров могу назвать создание музея воинской славы в школе, современную библиотеку, профильные кабинеты, обустроенные крылечки школы, тренировочный плац…На общешкольных собраниях директор всегда проговаривает, что в нашей школе практически всё делается на средства родителей, отчитывается, представляет фотографии, как было и как стало. И мы, родители, результатом гордимся. За последние семь лет школа преобразилась как внешне, так и на образовательном уровне, всегда на слуху. Я считаю, что это заслуга директора. Она смотрит далеко вперёд. Если в школу шьют шторы, то такого фасона, какой только должен появиться. Во всех школах ругают детей: не сидите на подоконниках, а в нашей так устроили подоконники, что прямо на них специальные сиденья. Всё у неё продумано, современно, спланировано, с душой.- У нас все пожертвования добровольные. Я этих расходов не чувствую. Примерно мы собираем по 3000 рублей в год на охрану и на ремонт. В классах самостоятельно создаем фонды на нужды класса. Бывает, необходимо что-то в помощь учителю для учебного процесса закупить, такие средства должны быть. Есть обеспеченные семьи, которые не ограничиваются определенными суммами. Есть малообеспеченные - их никто не трогает.- Я, конечно, против этого, но только потому, что мы выросли в других условиях: бесплатное образование, бесплатные учебники. То, что сейчас мы за учебники ничего не платим, – это уже большой прорыв. Но сейчас мы живём в других условиях. Если мы хотим лучших условий для своих детей, то должны предпринимать для этого шаги.