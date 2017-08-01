Действую в рамках дозволенного

Фото Николая СТЕРНИНА

Надежда ИВАНОВА

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- Назначение участка – индивидуальное жилищное строительство. То есть здесь должен быть частный дом. По правилам, я имею право застроить 40% принадлежащего мне участка. Что я и сделаю. Но кто сказал, что я должен построить большой дом с маленьким гаражом? Чисто теоретически предположим: у меня несколько машин, квадроцикл, лодка, ещё что-нибудь. Могу я большой гараж к дому пристроить? Могу. Может этот гараж оказаться даже больше, чем сам дом? Может. Могу я потом часть своего имущества продать, как продают, к примеру, доли в квартире? Тоже могу. Не буду скрывать, именно это я и собираюсь сделать. Действую строго в рамках закона.- Что бы ни строилось в городе, всегда есть недовольные. Но без строительства городу не развиться.Прежде всего недовольны далеко не все. Некоторые жители этих самых домов звонили мне и спрашивали, не гаражи ли я строю, хотели купить. Логичное желание людей ставить машину поближе к дому, тем более что там таких мест как раз нет. Нередко автомобилисты оставляют свои авто во дворах под окнами домов, кто-то из-за лени, кто-то из-за позднего времени, не задумываясь о том, что автомобиль выбрасывает в воздух очень много негативных веществ именно в момент прогрева, особенно в зимнее время. Если каждый автолюбитель будет иметь гараж возле дома, то количество машин во дворах значительно уменьшится, ведь парковок во дворах едва хватает только для гостей. Люди вынуждены парковаться на зелёной зоне из-за отсутствия места. Это разве хорошо?Теперь давайте разберёмся, чем люди возмущены. У них испортится вид из окна? Нет. Потому что раньше на этом пустыре не росли деревья, не было клумб или детской площадки. Здесь стояли старые и ржавые коробки гаражей. Когда мы расчищали участок, то вывезли несколько 25-тонных машин мусора. Мы сами не ожидали, что его здесь будет столько! Думаю, теперь вид этого участка станет только лучше.- Да, владельцы передвинули их на соседний участок. Тот самый, муниципальный, который предназначен для строительства подземного гаража. Ну так теперь людям, если уж они решили с этими металлическими коробками бороться, нужно обращаться к собственнику земли, то есть муниципалитету. К тому же, насколько я знаю, сейчас этот участок сдан в аренду. Я-то свой расчистил.- И я их в этом прекрасно понимаю. Даже готов был помочь с проведением общего собрания в доме, чтобы решить перегородить проезд и установить там забор, ограждение или вообще какие-нибудь качели. Если это действительно придомовая территория, то собственники имеют полное право так сделать. Только им нужно это оформить соответствующим образом, чтобы никто не мог потом прийти и разрушить. Потому что просто автомобильные покрышки, даже и с посаженными в них деревьями, снесут сами же местные. Что и произошло. Этой дорогой не я пользуюсь, а жители микрорайона Кирова. Впрочем, там есть другой проезд, по улице Кропоткина, который мне представляется более удобным. Поэтому я и не возражаю против перекрытия этого проезда.