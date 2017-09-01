Вернуть табуретку

Ольга КРАСНОВА,

фото Вячеслава ПРОШИНА

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- Сначала, к счастью, случился двадцать третий фестиваль, на котором было пятнадцать театров, 165 человек. Я рад, что в этом году приехали семь детских коллективов. Все вместе мы показали семнадцать спектаклей.- Многие отдыхающие специально приехали на турбазу «Утулик», чтобы побывать на нашем фестивале. Они приходили на спектакли не только днем, но и ночью. Например, спектакль «Дикарка» по пьесе А.Н. ОСТРОВСКОГО иркутского театра «Предместье» начинался в 00.01, шел два часа и собрал полный зал.На этой турбазе всегда много детей, и на фестивале мы специально сделали детский день. Два спектакля прошли в сельском Доме культуры поселка Утулик.- Доставалось так, что иногда из нас искры летели. Но это и есть учеба. Обсуждение шло часами. Много добрых советов получили мы от таких мастеров, как Наталья КОРЛЯКОВА, заслуженный деятель искусств РФ, режиссер и художественный руководитель городского драмтеатра «Студия Л. Ермолаевой» (Омск), Светлана ТРИФОНОВА, руководитель литературно-драматической части этого театра.- Мы получили три «Бабы Кати»: Владимир ПУТЯТО за роль в спектакле «Страсти по Торчалову» и актерский дуэт молодых артистов - Владислав РАЗУМЕЕНКО и Лилия ОРЕХОВСКАЯ - за роли в спектакле «Стечение обстоятельств»На фестивале нет премии для молодежи до 14 лет. В прошлом году был замечательный артист из Усть-Орды, который так читал «Я бурят 21 века», что дрожь шла. Но «Бабу Катю» дать ему по положению нельзя - молод. Так члены жюри скинулись в прямом смысле этого слова: кто-то снял с себя бейсболку, кто-то - футболку, кто-то - шарф. Но чтобы больше жюри не раздевать, мы учредили специальный приз. Как для детей, так и для взрослых. В этом году такой приз получили ангарчане Юлия РЕЙКА - театр «Росток», Ксения РУЖНИКОВА - «Шкода», Сергей МЕТЕЛКИН – «Чудак».- Наши спектакли - «Стечение обстоятельств» и «Страсти по Торчалову» пригласили в омский городской драмтеатр «Студия Л. Ермолаевой». Признаться, столько добрых слов в адрес «Чудака» я никогда не слышал. Председатель жюри фестиваля Валерий ЗИНОВЬЕВ, театральный педагог, профессор (Санкт-Петербург), считает, что администрации АГО пора подумать о том, чтобы «Чудак» стал профессиональным театром.- Первым тревогу забил не я. Первые «скорые помощи» пошли гораздо раньше - в благоустроенные корпуса, к взрослым людям. Потом к детям, у которых температура поднималась до сорока градусов. Актеры жаловались на тошноту и рвоту, но они терпели - шел фестиваль. Мы обратились в медпункт уже после закрытия фестиваля, 23 августа, то есть в числе последних. Я сразу позвонил директору турбазы, просил принять меры. По своему опыту знаю, что в таких случаях лучше перестраховаться.