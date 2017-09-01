Из колонии «живыми» не возвращаются



Ольга КНЯЗЕВА,

фото Николая СТЕРНИНА

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- Существует феномен «Исключение». Ребёнок по каким-то причинам исключил себя из семьи, посчитал, что ему там нет места - не оправдал надежд родителей, разочаровал. Выяснить это очень легко – просим нарисовать свою семью. В 90% случаях он рисует всех, кроме себя. Это говорит о том, что нарушены связи между родителями и ребёнком. Как себя ведут взрослые, когда их ребёнок оступился? Начинают злиться, ругаться. Второй вариант – искать виноватого. Часто применяются: наказан, не будешь смотреть телевизор, играть в компьютер, лишают секций, прогулок с друзьями. Реже – временно, но с большим энтузиазмом берутся за воспитание. При этом делают всё сверху, назидательно. Всё это отдаляет ребёнка от родителей. А причина чаще всего недостаток внимания. Ребёнок рассуждает таким образом: когда я хороший, вы на меня внимания не обращаете. А когда начинаю плохо себя вести, то оказываюсь в центре внимания. Иного способа привлечь к себе родителей он не знает.- Да. Быть родителем нужно учиться. Мы же учимся водить машину. Потому что можем покалечить человека, если сядем за руль без прав.- Прежде чем кричать, выясните причину. Ребёнок пнул собаку. Вы его, конечно, отругаете. А на самом деле он не собаку хотел пнуть, а вас. За то, что не обращаете внимания, за то, что уткнулись в телефон вместо того, чтобы поговорить с ним. Вас же он пнуть не может! Другой пример. Приходит ко мне женщина с проблемой – ребёнок не хочет учиться. Есть знаменитая пирамида Маслоу. Там на разных ступенях расписаны потребности человека – в еде, безопасности, любви, уважении. Потребность учиться стоит только на пятом месте! Реализовывать её ребёнок будет только тогда, когда все остальные его потребности будут удовлетворены.- Страх – плохой метод воспитания. Он парализует и не даёт развиваться, дальше перерастёт в комплексы. Но и оправдывать ребёнка нельзя. Он должен видеть, что его поступок вас расстроил. Кричать бесполезно. Есть такое понятие, как «кувшин эмоций». Представьте пузатый кувшин с тонким горлом. Когда из него плещет агрессия, это значит, что внутри он переполнен обидой, болью и страданием. И чем сильнее агрессия, тем сильнее страдания ребёнка.Чаще всего от неудовлетворённости своих потребностей.- Вы должны разделить с ним эти эмоции. Например, ребёнок пришёл к вам с проблемой – соседский мальчишка забрал у него велосипед. Ваша реакция? Вы либо идёте забирать велосипед обратно, либо отправляете разбираться с обидчиком самостоятельно. Но ведь ребёнок пришёл к вам с бедой! Вы должны поддержать его, посочувствовать. Точно так, как поддерживаете подругу, у которой случилось несчастье.- Когда ребёнок совершает преступление, это всегда крик, всегда крайняя степень. Был у меня мальчик, осуждённый за убийство, - один из самых сложных случаев на моей практике. Он резал себя, отрицал режим и авторитет взрослых. Вечером, во время одной из бесед, мы с ним были в комнате одни, как вдруг в отряде выключили свет. Представляете: я одна, а за дверью 300 человек осуждённых. Несколько минут молчания. А потом он говорит: «Людмила Михайловна, не бойтесь». С этого начались наши приятельские отношения. Я выяснила, что он очень зол на свою маму, даже слышать о ней не хотел, и я решила встретиться с ней. Мы долго разговаривали, она написала ему очень трогательное письмо, отправила через меня. Я до сих пор помню лицо этого мальчишки, когда он прочитал послание от мамы. Дальше была долгая и планомерная работа по восстановлению этих отношений. Или наоборот. Осудили ребёнка из благополучной семьи: хорошие родители, заботливая мать, а он стал участником разбойного нападения в составе группы. Для него это была возможность самоутвердиться, совершить мужской поступок. Потому что мама постоянно держала его за руку. Преступление для него стало своеобразным вступлением во взрослую жизнь.