Из колонии «живыми» не возвращаются

Лето закончилось, и с завтрашнего дня начинаются суровые осенние будни. Это касается не только школьников, но и их родителей. О детских проблемах, о том, как их решать и, самое главное, как не допускать, мы поговорили с детским практикующим психологом, 18 лет отработавшим в детской воспитательной колонии, майором в отставке Людмилой ТРЕТЬЯКОВОЙ. Сейчас Людмила Михайловна – практикующий психолог правозащитного фонда «ЮВЕНТА». - Людмила Михайловна, вы столько лет проработали с самыми сложными детьми – убийцами, насильниками, грабителями. Как они такими становятся?
- Существует феномен «Исключение». Ребёнок по каким-то причинам исключил себя из семьи, посчитал, что ему там нет места - не оправдал надежд родителей, разочаровал. Выяснить это очень легко – просим нарисовать свою семью. В 90% случаях он рисует всех, кроме себя. Это говорит о том, что нарушены связи между родителями и ребёнком. Как себя ведут взрослые, когда их ребёнок оступился? Начинают злиться, ругаться. Второй вариант – искать виноватого. Часто применяются: наказан, не будешь смотреть телевизор, играть в компьютер, лишают секций, прогулок с друзьями. Реже – временно, но с большим энтузиазмом берутся за воспитание. При этом делают всё сверху, назидательно. Всё это отдаляет ребёнка от родителей. А причина чаще всего недостаток внимания. Ребёнок рассуждает таким образом: когда я хороший, вы на меня внимания не обращаете. А когда начинаю плохо себя вести, то оказываюсь в центре внимания. Иного способа привлечь к себе родителей он не знает. - То есть всегда и во всём виноваты родители?
- Да. Быть родителем нужно учиться. Мы же учимся водить машину. Потому что можем покалечить человека, если сядем за руль без прав. - Вы говорите, что нельзя ругать, злиться, обвинять. А как тогда можно?
- Прежде чем кричать, выясните причину. Ребёнок пнул собаку. Вы его, конечно, отругаете. А на самом деле он не собаку хотел пнуть, а вас. За то, что не обращаете внимания, за то, что уткнулись в телефон вместо того, чтобы поговорить с ним. Вас же он пнуть не может! Другой пример. Приходит ко мне женщина с проблемой – ребёнок не хочет учиться. Есть знаменитая пирамида Маслоу. Там на разных ступенях расписаны потребности человека – в еде, безопасности, любви, уважении. Потребность учиться стоит только на пятом месте! Реализовывать её ребёнок будет только тогда, когда все остальные его потребности будут удовлетворены. - Но если не ругать, ребёнок рано или поздно перестанет бояться совершить проступок?
- Страх – плохой метод воспитания. Он парализует и не даёт развиваться, дальше перерастёт в комплексы. Но и оправдывать ребёнка нельзя. Он должен видеть, что его поступок вас расстроил. Кричать бесполезно. Есть такое понятие, как «кувшин эмоций». Представьте пузатый кувшин с тонким горлом. Когда из него плещет агрессия, это значит, что внутри он переполнен обидой, болью и страданием. И чем сильнее агрессия, тем сильнее страдания ребёнка.Чаще всего от неудовлетворённости своих потребностей. - И что делать? Терпеть?
- Вы должны разделить с ним эти эмоции. Например, ребёнок пришёл к вам с проблемой – соседский мальчишка забрал у него велосипед. Ваша реакция? Вы либо идёте забирать велосипед обратно, либо отправляете разбираться с обидчиком самостоятельно. Но ведь ребёнок пришёл к вам с бедой! Вы должны поддержать его, посочувствовать. Точно так, как поддерживаете подругу, у которой случилось несчастье. - Но почему одни дети просто переживают, пусть даже ругаются с родителями, а другие оказываются в колонии?
- Когда ребёнок совершает преступление, это всегда крик, всегда крайняя степень. Был у меня мальчик, осуждённый за убийство, - один из самых сложных случаев на моей практике. Он резал себя, отрицал режим и авторитет взрослых. Вечером, во время одной из бесед, мы с ним были в комнате одни, как вдруг в отряде выключили свет. Представляете: я одна, а за дверью 300 человек осуждённых. Несколько минут молчания. А потом он говорит: «Людмила Михайловна, не бойтесь». С этого начались наши приятельские отношения. Я выяснила, что он очень зол на свою маму, даже слышать о ней не хотел, и я решила встретиться с ней. Мы долго разговаривали, она написала ему очень трогательное письмо, отправила через меня. Я до сих пор помню лицо этого мальчишки, когда он прочитал послание от мамы. Дальше была долгая и планомерная работа по восстановлению этих отношений. Или наоборот. Осудили ребёнка из благополучной семьи: хорошие родители, заботливая мать, а он стал участником разбойного нападения в составе группы. Для него это была возможность самоутвердиться, совершить мужской поступок. Потому что мама постоянно держала его за руку. Преступление для него стало своеобразным вступлением во взрослую жизнь.
Ольга КНЯЗЕВА,
фото Николая СТЕРНИНА
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