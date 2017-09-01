С кризисом преступлений стало больше

Ольга КНЯЗЕВА,

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- Сработает, но не потому, что экипаж обязательно будет где-то рядом. А потому, что кто-нибудь его вызовет. Среднее время прибытия 5 минут. Вообще у нас, конечно, недобор сотрудников. По требованиям, на одну тысячу населения должен быть один сотрудник ППС. То есть если у нас 200 тысяч жителей, должны работать 200 сотрудников. В штате их 96. Постоянно по городу курсируют 6 экипажей, два из которых работают круглосуточно, а четыре - по 12 часов. Есть ещё патруль совместно с казаками и четыре пеших. Сотрудники, которые патрулируют город без автомобиля, обычно несут службу в парках.- Нет, к нам идут. Сейчас уже набрано 30 кандидатов. У нас зарплаты хорошие. Я, например, получаю 43 тысячи рублей, но и работаю 10 лет. Средняя зарплата сотрудника ППС - 30-35 тысяч. Стажёры получают немного меньше. Дело в том, что в ППС очень высокие требования, прежде всего по здоровью. У нас, как в ОМОНе, - должно быть 100-процентное зрение, выносливость, моральная и психическая устойчивость. Одна из самых высоких групп допуска. Порой даже люди после армии или со спортивными разрядами не могут сдать наших нормативов.- Мы ведь работаем с правонарушителями напрямую. Никогда не знаешь, что ждёт на вызове. Помню, наши ребята как-то приехали на вызов – люди жаловались, что в подвале их дома собирается молодёжь и слушает громкую музыку. Экипаж приезжает, заходит, а там перепитые парни, человек 10. Кто-то крикнул: «Бей ментов!» и ударил сотрудника в лицо кулаком. Или как-то я приехал на вызов, а там мужик в подъезде стоит и целится в нас из ружья. У нас работа такая - не в кабинете сидеть, а бегать за нарушителями, рисковать постоянно. По статистике, из 45 нападений на сотрудников правоохранительных органов 22 приходится на пэпээсников, 10 - на гибдэдэшников.- Количество уличных преступлений осталось на уровне прошлого года. Грабежей за 8 месяцев было зафиксировано 116, краж – 503. Больше стало только разбойных нападений: было 8, стало 16. Вообще с кризисом преступлений всегда становится больше. Люди сидят без работы, денег нет, в голову приходят дурные мысли.