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Вера ФЕДОТЕНКО: Если человек ходит по врачам, ему нужен психиатр


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Вчера, 16:00
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Вера ФЕДОТЕНКО: Если человек ходит по врачам, ему нужен психиатр

По оценкам экспертов, с каждым годом психическое здоровье россиян ухудшается. Растет количество стрессов, депрессий, неврозов. Почему? Об этом мы поговорили с Верой ФЕДОТЕНКО. Вера Евгеньевна приехала в Ангарск в 1959 году, начинала врачом-психиатром, с 1965 года до 1992 была главным врачом Ангарской областной психиатрической больницы и до сих пор работает, снова врачом.

- Психиатры утверждают, что более половины россиян живут в состоянии стресса. Это жизнь виновата или мы сами?
- Сейчас время трудное. Не каждый человек может к нему приспособиться. Нестабильность в работе, материальные сложности, неуверенность в завтрашнем дне… Но психически здорового человека тяжелая жизнь укрепляет, а людей с психическими проблемами ослабляет. Сейчас актуальным заболеванием является депрессия. Многие не подозревают, что она может быть началом психического заболевания с высоким суицидальным риском.
Недавно у меня лечились два предпринимателя. Оба из-за кризиса потеряли свой бизнес. Один из них, 40-летний ангарчанин, даже пытался отравиться. У другого, 46-летнего иркутянина, много лет успешно работало производственное предприятие, но упал спрос на продукцию. Спасая бизнес, он брал кредиты. В результате залез в долги, но предприятие потерял. У человека депрессия, истощение нервных сил, появились суицидальные мысли. Оба проходят лечение, возвращаются к жизни. Психические заболевания, вопреки распространенному мнению, лечатся.
- Моя знакомая часто говорит, что в городе у нас «все больные на голову». А на самом деле? Сколько людей в Ангарске страдают психическими расстройствами?
- По статистике Всемирной организации здравоохранения, сейчас каждый десятый человек в мире страдает серьезными психическими расстройствами, которые требуют врачебной помощи. И столько же людей имеют пограничные расстройства - неврозы, психостении. В Ангарске на учете в диспансерном отделении психиатрической больницы состоит 8685 человек. Из них 1363 человека больны шизофренией, это количество держится приблизительно на одном уровне. Увеличились непсихотические расстройства - неврозы и психогенные реакции, ими страдают 4645 человек. Это серьезная статистика, но не исключаю, что таких больных значительно больше, просто не все приходят на прием к врачу.
- Да уж. Люди боятся вашего заведения.
- Смирительные рубашки больница никогда не применяла. И изоляторов у нас нет. Бояться нечего.
- Люди считают, что обращение к психиатру может печально закончиться: не примут на работу, не получишь водительские права, разрешение на оружие...
- Такое случается редко. И только с теми пациентами, которые стояли на учете, но не лечились. В основном это люди, страдающие наркологической и алкогольной зависимостью.
- У меня был сосед-алкоголик, который бегал от чертиков, но в больницу жена положить его не могла, потому что он не хотел лечиться. Почему надо спрашивать его мнение?
- Сегодня любой психически больной человек может отказаться от лечения и остаться без адекватной помощи. Заставить лечиться по нынешнему законодательству практически невозможно. Решение о недобровольном лечении выносится только в судебном порядке. Оно назначается в двух случаях - когда человек опасен для окружающих и когда не способен позаботиться о себе настолько, что это создает угрозу его жизни.
- Сколько среди ваших пациентов людей потенциально опасных?
- Около ста человек. Это люди, которые совершили правонарушения и по решению суда принимают принудительное лечение. Они обязаны наблюдаться у врача, приходить на прием раз в месяц, что многие и делают. Если такой пациент не является, скрывается, мы обращаемся в полицию, которая подает его в розыск. Тогда пациента доставляют принудительно, и врач решает, какое ему назначить лечение - амбулаторное или стационарное.
- Как определить, что тебе пора сходить на прием к психиатру?
- Человек, находящийся в глубокой депрессии, может быть с виду кротким и спокойным, распознать, что с ним что-то не так, порой не в состоянии даже врачи. Неудивительно, что большая часть пациентов, которые обращаются с различными проблемами к терапевтам, гинекологам, хирургам, на самом деле больные со скрытыми депрессиями и другими психическими проблемами.
Если у человека снижено настроение, он подавлен, раздражен, у него тревога, тоска, а причин на это нет, ему нужно срочно обратиться к психиатру. Именно к психиатру, а не к психологу.

Ольга КРАСНОВА,
фото Николая СТЕРНИНА

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