У наших конкурентов есть административный ресурс

Татьяна ВИГРИЯНОВА, перевозчик.Этим летом администрация АГО объявила конкурс на городские и дачные автобусные маршруты, объединив их в крупные лоты. На этой неделе должно было стать известно, кто будет возить ангарчан следующие несколько лет. Однако арбитражный суд по жалобе одного из перевозчиков конкурс приостановил, до этого его уже приостанавливала антимонопольная служба. Мы встретились с представителем одного из старейших ангарских транспортных предприятий, коммерческим директором ООО «АнгарскАвтоКом» Татьяной ВИГРИЯНОВОЙ (обслуживают маршруты № 3, 8, дачный маршрут в «Сосновый бор», пригородные маршруты в усольском направлении).
- Почему вы подали в ФАС и в суд на администрацию АГО?
- Мы посчитали условия конкурса дискриминационными. По ним у перевозчика должно быть более 50 машин, у нас их 40. Кроме того, транспорт должен быть именно таким, каким его видит администрация АГО. Например, на садоводческих маршрутах - низкопольный транспорт, который даже по ГОСТу считается городским, в том числе из-за малого количества посадочных мест – всего 20. Однако представители администрации настаивают, что дачникам такой транспорт удобен, потому что в нём стоячих мест 100... У нас такого транспорта нет. Да и как такой автобус может ходить по нашим гравийным дорогам на садоводства? Получается, нам не оставили шанса выиграть конкурс на маршруты, по которым мы ездим не один десяток лет.
- Но ведь автобусы можно взять в аренду или приобрести в лизинг…
- А если мы не выиграем конкурс, каким образом будем расплачиваться? И потом, те автобусы, которых нам недостаёт, нам будут нужны только для обслуживания садоводческих маршрутов с 1 мая 2018 года. То есть я сейчас должна взять автобусы в аренду или лизинг, застраховать их, пройти техосмотр, оборудовать системой ГЛОНАСС, до мая следующего года платить арендную плату, лизинговые платежи, а они почти полгода будут стоять. Так выглядят сейчас муниципальные автобусы, уцелевшие в пожаре 2010 года. А все городские автобусные перевозки находятся в частных руках.
- Разве нельзя предоставить гарантийные письма, что вы возьмёте автобусы в аренду ближе к маю 2018 года?
- В конкурсной заявке подача таких документов не предусмотрена. Предприятие для подачи заявки должно по условиям конкурса представить копии документов на все заявленные транспортные средства. Потому мы и считаем, что конкурс проводится вразрез 220-му федеральному закону «Об организации регулярных перевозок пассажиров», в котором как раз есть положение о гарантийных обязательствах. Нам было совершенно непонятно, каким образом подавать документы. Мы, конечно, подали заявку от простого товарищества, объединившись с автоколонной 1951 (директор Любовь ВОЛОКИТИНА). Но к нашему пакету документов сразу возникли замечания.
Понимаете, конкурсная документация сделана так, что мы должны догадываться, как и что. Своими действиями администрация АГО толкает нас к тому, что мы вынуждены придумывать какие-то схемы с объединением, арендой вместо того, чтобы открыто работать. Между тем федеральный закон чётко регламентирует всё. По нему должен проходить тендер на электронной площадке, где всё прозрачно. У нас же как? На сегодняшний день (8 сентября) я даже не знаю, допустили меня к участию в конкурсе или нет. Со стороны этой администрации я вообще не вижу желания сотрудничать с транспортными предприятиями, кроме группы организаций под брендом «Автоколонна 1948». Все решения в городе по поводу открытия, изменения, закрытия маршрутов принимаются без нашего участия. Хотя со стороны ООО «АнгарскАвтоКом» всегда было желание участвовать в процессе улучшения транспортной сети города. Когда-то именно нашим предприятием был изменен маршрут № 8 так, чтобы он проходил по улице Оречкина. Мы открывали маршрут № 3… А теперь администрация нам говорит: не хотите работать по нашим правилам – займитесь другим бизнесом…
- А почему вы считаете, что администрация должна быть в вас заинтересована? И зачем вы нужны пассажирам?
- На нашем предприятии работают более ста человек. Мы на этом рынке 20 лет. Транспортные средства у нас в собственности. Собственная техническая база. Есть лицензированный медицинский кабинет. А вот у некоторых предприятий, которые подали заявки на конкурс, всё в аренде, от транспорта до площадей. Но ведь работать себе в убыток никто не будет, всё это будет заложено в стоимость проезда.
- Но у вас автобусы старые…
- Мы не можем купить новые автобусы, потому что у нас нет уверенности в завтрашнем дне. Весной этого года мы хотели открыть кредитную линию и закупить 10 автобусов. Но было принято решение об отсрочке до проведения конкурса. Так бизнес не ведётся в цивилизованных странах. Бизнесмен должен планировать всё на пять лет вперёд. Представьте, я бы приобрела весной транспорт, а летом узнала бы, что у меня должны быть низкопольные огромные ЛиАЗы. Как развиваться, если непонятно, что будет с тобой через год?
- Как давно у вас появилось состояние неуверенности в завтрашнем дне?
- Когда у наших конкурентов появился определенный административный ресурс, которым мы не обладаем.
- Кто в итоге претендует на перевозки в Ангарске?
- ООО «ГорАвто», ОАО «Заказ», ИП «Белозор» (арендуют автобусы в автоколонне 1948. - Прим. авт.), мы, автоколонна 1951 и ООО «Народный маршрут» из Шелехова.
- Как раньше проходили конкурсы на перевозки?
- Просто перезаключали договоры с перевозчиками, которые по этим маршрутам ходили. Для нас этот конкурс первый. Хотя, по словам представителей администрации, в 2015 году проводился конкурс на перевозки. Поэтому сегодня некоторые маршруты не участвуют в конкурсе – у перевозчиков на них договоры до 2020 года. Это 11-й, 20-й. К слову, компании-перевозчики, которые их обслуживают (ООО «Авто 38», ООО «Автобаза»), как раз и появились в 2015 году. Почему сейчас они оказались в таком привилегированном положении? Будут ещё три года обслуживать только суперприбыльные маршруты без всякой социальной нагрузки в виде дачных маршрутов.
- Что будете делать, если не выиграете конкурс?
- Уйдём на пригород, будем работать с областным Министерством транспорта. К нам обращаются муниципалитеты Усольского района с просьбой взять их на обслуживание. Мы были в Усольском районе, где нам сказали: нам такие перевозчики очень нужны. У них таких коммерческих перевозчиков, которые бы работали, как мы, со всеми документами, по всем правилам, нет. Хотя первый проигрыш в ФАС это ещё не конец. Решение будем обжаловать. В течение трёх месяцев там будет рассмотрена ещё одна жалоба. 5 октября состоится рассмотрение нашей жалобы в арбитражном суде.
- Что означает обвинение в адрес вашего генерального директора Сергея ВИГРИЯНОВА? Администрация озвучила факт: по его вине город лишился муниципальных автобусов…Анастасия ТЮЛЬПАНОВА,
фото Николая СТЕРНИНА
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