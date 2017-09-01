У наших конкурентов есть административный ресурс

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- Почему вы подали в ФАС и в суд на администрацию АГО?- Мы посчитали условия конкурса дискриминационными. По ним у перевозчика должно быть более 50 машин, у нас их 40. Кроме того, транспорт должен быть именно таким, каким его видит администрация АГО. Например, на садоводческих маршрутах - низкопольный транспорт, который даже по ГОСТу считается городским, в том числе из-за малого количества посадочных мест – всего 20. Однако представители администрации настаивают, что дачникам такой транспорт удобен, потому что в нём стоячих мест 100... У нас такого транспорта нет. Да и как такой автобус может ходить по нашим гравийным дорогам на садоводства? Получается, нам не оставили шанса выиграть конкурс на маршруты, по которым мы ездим не один десяток лет.- Но ведь автобусы можно взять в аренду или приобрести в лизинг…- А если мы не выиграем конкурс, каким образом будем расплачиваться? И потом, те автобусы, которых нам недостаёт, нам будут нужны только для обслуживания садоводческих маршрутов с 1 мая 2018 года. То есть я сейчас должна взять автобусы в аренду или лизинг, застраховать их, пройти техосмотр, оборудовать системой ГЛОНАСС, до мая следующего года платить арендную плату, лизинговые платежи, а они почти полгода будут стоять.- Разве нельзя предоставить гарантийные письма, что вы возьмёте автобусы в аренду ближе к маю 2018 года?- В конкурсной заявке подача таких документов не предусмотрена. Предприятие для подачи заявки должно по условиям конкурса представить копии документов на все заявленные транспортные средства. Потому мы и считаем, что конкурс проводится вразрез 220-му федеральному закону «Об организации регулярных перевозок пассажиров», в котором как раз есть положение о гарантийных обязательствах. Нам было совершенно непонятно, каким образом подавать документы. Мы, конечно, подали заявку от простого товарищества, объединившись с автоколонной 1951 (директор Любовь ВОЛОКИТИНА). Но к нашему пакету документов сразу возникли замечания.Понимаете, конкурсная документация сделана так, что мы должны догадываться, как и что. Своими действиями администрация АГО толкает нас к тому, что мы вынуждены придумывать какие-то схемы с объединением, арендой вместо того, чтобы открыто работать. Между тем федеральный закон чётко регламентирует всё. По нему должен проходить тендер на электронной площадке, где всё прозрачно. У нас же как? На сегодняшний день (8 сентября) я даже не знаю, допустили меня к участию в конкурсе или нет. Со стороны этой администрации я вообще не вижу желания сотрудничать с транспортными предприятиями, кроме группы организаций под брендом «Автоколонна 1948». Все решения в городе по поводу открытия, изменения, закрытия маршрутов принимаются без нашего участия. Хотя со стороны ООО «АнгарскАвтоКом» всегда было желание участвовать в процессе улучшения транспортной сети города. Когда-то именно нашим предприятием был изменен маршрут № 8 так, чтобы он проходил по улице Оречкина. Мы открывали маршрут № 3… А теперь администрация нам говорит: не хотите работать по нашим правилам – займитесь другим бизнесом…- А почему вы считаете, что администрация должна быть в вас заинтересована? И зачем вы нужны пассажирам?- На нашем предприятии работают более ста человек. Мы на этом рынке 20 лет. Транспортные средства у нас в собственности. Собственная техническая база. Есть лицензированный медицинский кабинет. А вот у некоторых предприятий, которые подали заявки на конкурс, всё в аренде, от транспорта до площадей. Но ведь работать себе в убыток никто не будет, всё это будет заложено в стоимость проезда.- Но у вас автобусы старые…- Мы не можем купить новые автобусы, потому что у нас нет уверенности в завтрашнем дне. Весной этого года мы хотели открыть кредитную линию и закупить 10 автобусов. Но было принято решение об отсрочке до проведения конкурса. Так бизнес не ведётся в цивилизованных странах. Бизнесмен должен планировать всё на пять лет вперёд. Представьте, я бы приобрела весной транспорт, а летом узнала бы, что у меня должны быть низкопольные огромные ЛиАЗы. Как развиваться, если непонятно, что будет с тобой через год?- Как давно у вас появилось состояние неуверенности в завтрашнем дне?- Когда у наших конкурентов появился определенный административный ресурс, которым мы не обладаем.- Кто в итоге претендует на перевозки в Ангарске?- ООО «ГорАвто», ОАО «Заказ», ИП «Белозор» (арендуют автобусы в автоколонне 1948. - Прим. авт.), мы, автоколонна 1951 и ООО «Народный маршрут» из Шелехова.- Как раньше проходили конкурсы на перевозки?- Просто перезаключали договоры с перевозчиками, которые по этим маршрутам ходили. Для нас этот конкурс первый. Хотя, по словам представителей администрации, в 2015 году проводился конкурс на перевозки. Поэтому сегодня некоторые маршруты не участвуют в конкурсе – у перевозчиков на них договоры до 2020 года. Это 11-й, 20-й. К слову, компании-перевозчики, которые их обслуживают (ООО «Авто 38», ООО «Автобаза»), как раз и появились в 2015 году. Почему сейчас они оказались в таком привилегированном положении? Будут ещё три года обслуживать только суперприбыльные маршруты без всякой социальной нагрузки в виде дачных маршрутов.- Что будете делать, если не выиграете конкурс?- Уйдём на пригород, будем работать с областным Министерством транспорта. К нам обращаются муниципалитеты Усольского района с просьбой взять их на обслуживание. Мы были в Усольском районе, где нам сказали: нам такие перевозчики очень нужны. У них таких коммерческих перевозчиков, которые бы работали, как мы, со всеми документами, по всем правилам, нет. Хотя первый проигрыш в ФАС это ещё не конец. Решение будем обжаловать. В течение трёх месяцев там будет рассмотрена ещё одна жалоба. 5 октября состоится рассмотрение нашей жалобы в арбитражном суде.- Что означает обвинение в адрес вашего генерального директора Сергея ВИГРИЯНОВА? Администрация озвучила факт: по его вине город лишился муниципальных автобусов…