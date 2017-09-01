Спасибо школе, она даёт нам возможность прокормиться

Татьяна Сергеевна С., репетитор:

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- Почему сейчас столько репетиторов? Откуда такая необходимость?- Я начала заниматься репетиторством, когда учителям не выплачивали зарплату, мне надо было кормить детей. А вообще институт репетиторства развился, когда появился ЕГЭ: экзамены дети сдают не в своей родной школе, не со своим родным учителем… Появилась и мода на репетиторство. Изменился образ жизни людей. Появились те, кто имеет возможность оплатить частное обучение.Репетитор – это не человек со сверхзнаниями. В основном они занимаются тем, что перелистывают с ребятами примерные варианты ЕГЭ.- Сколько стоят ваши услуги?- Я беру 300-350 рублей за занятие. Чаще берут 700. Обществознание за тысячу репетируют.В основном обращаются родители детей из инновационных учебных заведений. Там другая мотивация, амбиции. Но есть и ребята просто с проблемами. Иногда сами учителя звонят, просят взять кого-то из своих учеников, потому что у них не хватает времени на индивидуальную работу.- Это не стыдно? Выходит, что учитель признаёт свою недоработку…- Учитель по объективным причинам может не успевать в силу своей загруженности. Хотя когда я работала в школе, мои ученики учились без репетиторов. Мы на факультативах, после уроков с ними разбирали сложные случаи. Сегодняшняя обстановка в школах не предполагает индивидуальной работы.Недавно меня попросили взять на занятия… первоклассницу. Только начался учебный год, девочка пошла в первый класс, знает все буквы, но со слоговым слиянием проблемы. Учитель сказал вести её к репетитору. Два занятия - и она у меня зачитала.Все проблемы, которые есть у наших школьников, чаще всего заложены школой. Сейчас мальчик пришёл из инновационного заведения. У него дисграфия – отсутствие фонематического слуха, из-за чего ребенок пишет безграмотно. Его старший брат очень успешно окончил это же учебное заведение, теперь младшего там постоянно сравнивают со старшим. Дисграфию побороть нельзя, как короткую ногу, можно только немного скорректировать, а для этого нужны усилия учителя. Учитель же этого делать не хочет, а только яростно борется с ошибками. ГУМИЛЁВ, АНДЕРСЕН, ЭЙНШТЕЙН – это люди с дисграфией.У меня было двое законченных троечников, с которыми в школе не знали, что делать. Они сдали русский на 88 и 82 балла...- Как вы относитесь к тому, что вкладывает силы в ребенка репетитор, а успешные результаты себе приписывает школа?- Предлагаете нам, репетиторам, организовать профсоюз и бороться за свои права? (смеётся). Во-первых, я получила своё денежное вознаграждение. Во-вторых, у меня есть возможность заниматься своим делом без начальства. И, в-третьих, спасибо школе, она даёт нам возможность прокормиться.Знаю учительницу, которая на уроках так и говорит детям: «А это вы разберете со своим репетитором». Учитель, конечно, не идеален, потому что времена, в которые он живёт, не идеальны.- А бывали идеальные времена?- Конечно. Когда я училась в школе, когда я начинала работать в школе. Тогдашний учитель приходил в школу после педагогического училища, то есть уступал вроде в своей образованности современным учителям. Но при этом все эти Лизаветы Фроловны и Клавдии Ивановны заботливо «высиживали» каждого ученика в своём классе. И дети были тогда разные, и в классах было больше 40 человек, но ведь всех учили читать и писать поголовно. А теперь? Есть ощущение, что неплохо бы учителям работать с детьми-кандидатами наук! Они забыли о том, что ребёнок идёт в школу УЧИТЬСЯ. Пора вместо школ открыть пункты, где детям будут выдавать примерные варианты ЕГЭ и раз в месяц их принимать.- Почему? Что изменилось?- Я думаю, учителя выбиты перестройкой. Я же не стала работать в школе, хотя мечтала об этой профессии. Я бы и работала, если б не администрация и конфликты.У нас есть управление образования – абсолютно автономная организация. Она к школе не имеет никакого отношения! Лариса ЛЫСАК говорит, что школы укомплектованы учителями, но моя соседка-учитель биологии, кроме своего предмета, ведёт математику и ОБЖ… А приятельница-учитель истории на полставки работает ещё и библиотекарем.- Есть ли у вас свой рейтинг школ?- Деление на инновационные и обычные считаю неправильным. Инновационные школы как бы ярлык навешивают сразу на ребенка. Поработали бы учителя из этих школ в обычных. Что бы у них получилось?Есть очень крепкие простые общеобразовательные школы. У меня соседка работает в такой – стабильный коллектив, комфортная среда, школа неагрессивная и даёт хорошие результаты. Есть инновационное учебное заведение, в котором мои, например, предметы преподаются очень слабо. Литература там практически убита. Девочка-одиннадцатиклассница оттуда не знает даже героев «Войны и мира»! Нас раньше как проверяли? На уроках спрашивали, о чём шептали звёзды у ТОЛСТОГО. А это лишь малюсенький эпизод! То есть надо было знать текст!Есть сильный известный учитель, который постоянно борется со своими учениками, доказывая им, что они бестолковые и ничего не умеют. Но при этом как она проверяет работы! Сегодня написали сочинения – завтра каждый увидит свое уже проверенное. Значит, ребенок всегда знает свои ошибки. Это огромный объем! Знаю учителей, которые вообще годами тетради не проверяют. Я отправляю родителей к директору. Не идут. Боятся.Ни в коем случае не хочу обидеть учителей! Это просто конкретные примеры, с которыми я лично имела дело.Дело ещё в том, что мне самой очень повезло с учителями. Я окончила обычную общеобразовательную школу. Мы, дети окраины, в Иркутск-то тогда не ездили, а учитель английского языка рассказывала нам про Москву, про театр сатиры, про Спартака МИШУЛИНА и Андрея МИРОНОВА… Я до сих пор эти байки помню. А уроки домоводства у нас какие были! Учитель не просто учил нас шить, он с нами разговаривал!..