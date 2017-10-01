Марина БЕЛОЗЕРЦЕВА, врач-педиатр: В Ангарске велика угроза астмы

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- Сопли у малыша – это нормально. И ОРВИ нормально. Дети должны болеть. Именно после болезни вырабатывается иммунитет, закаливается организм, и ребенок становится менее восприимчив к болезнетворным вирусам и микробам. Главное - лечить детей при появлении первых признаков, чтобы не вызвать осложнений. Желательно в течение нескольких дней после выздоровления побыть на карантине и не ходить в детский сад. Это не значит, что ребенок должен сидеть дома с закрытыми форточками. С ним надо гулять, чтобы он дышал свежим воздухом.- А если на улице холодно, ребенок снова простынет?- Простыл – это провоцирующий фактор. Однако болезнь наступает только в том случае, если в организме сидит её возбудитель. Подхватить его можно там, где наблюдается большое скопление народа и замкнутое пространство. Так что в магазин ребенка, тем более маленького, брать не стоит.Регулярные прогулки на свежем воздухе, водные процедуры и солнечные ванны необходимы малышу, особенно в первые месяцы его жизни. Поскольку солнца в нашем регионе недостаточно, и оно через газовое облако плохо проходит, детям в возрасте один месяц назначают по 1-2 капли витамина D для профилактики рахита. Позже дозировку могут увеличить и дополнительно назначить УФО-процедуры – искусственный загар. Ребенок в первый год жизни растет так, как больше никогда в жизни расти не будет, поэтому он стремительно расходует кальций и другие микроэлементы. Если ребенок стал возбудимым, начал потеть, на затылке появилась залысина, а при сосании появляется испарина, его необходимо срочно показать участковому педиатру.- На что следует обращать внимание родителям в первые месяцы жизни малыша, чтобы понять, что с их ребенком, который родился здоровым, что-то пошло не так?- Абсолютно на всё: как он растет, прибавляет в весе, сколько спит, как бодрствует. В первые недели жизни проводится 8-10 кормлений. Постепенно их количество сокращается. Здоровый младенец после того, как наелся, 2,5-3 часа спокойно спит. В это время его желудочно-кишечный тракт отдыхает. Об этом все знают, но… у некоторых мам дети постоянно висят на груди. Ребенок воспринимает грудь как успокоительное, сосет её вместо соски, не набирая в весе. Это плохо. И мама не отдыхает, и у малыша могут возникать колики и проблемы со стулом.- С чем дети до года поступают к вам в стационар?- Чаще всего с острыми ОРЗ. В процессе лечения мы замечаем другие проблемы. Ребенку 8 месяцев, а он ещё не сидит. Мама считает, что он просто ленится. Однако в таком возрасте случайно ничего не бывает. Доношенный ребенок в 2-2,5 месяца должен уверенно держать голову, в 4 – переворачиваться с живота на спину и наоборот, в 6-7 месяцев – сидеть, потом начать ползать. Если этого не происходит, необходимо выяснять, почему. Возможно, существуют какие-то неврологические проблемы.Или поступает ребенок с бронхитом. Я вижу, что он бледный. Мама говорит, что анализы недавно сдавали, кровь была в норме. Однако последующие результаты показывают постепенное снижение уровня гемоглобина.Встречаются внутриутробные инфекции. Мама могла во время беременности перенести ОРВИ в легкой форме и не обратить на это внимание, а у ребенка потом может гепатит проявиться. Кардиты часто диагностируем – нарушение ритма сердца. Это может быть связано с тем, что мама всю беременность из рук сотовый телефон не выпускала и его вредные волны повлияли на здоровье ребенка.