Виктор ЗАГЕРСОН: Трамвай сам себя не прокормит

- Перед тем как подать заявку на конкурс, у меня была возможность ознакомиться с положением дел в МУП «Ангарский трамвай». Я понимал, что предприятие сложное. Но от этого мой интерес только возрастал. Считаю, что МУП «Ангарский трамвай» - возможность в сложных условиях двигаться дальше. Это тот случай, про который говорят: «Все, что нас не убивает, делает нас сильнее».- Давайте этот момент разберем подробно и внимательно. В начале 2017 года в МУП «Ангарский трамвай» работало около 350 человек. Мне немного времени понадобилось, чтобы подумать над тем, как сохранить и коллектив, и производственную базу. Причем не только сохранить, но и изменить положение дел в лучшую сторону. Сейчас мы уверенно входим в состояние стабилизации.Сложился большой коллектив единомышленников – администрация Ангарского городского округа, депутаты, работники «Ангарского трамвая». В результате мы значительно снизили кредитную задолженность предприятия, которая образовалась в предыдущие годы и составляла до 40 млн. рублей. Сегодня она чуть больше 10 миллионов. С марта мы запустили пилотный проект по перевозке пассажиров-льготников: с 16 по 31 числа каждого месяца эти люди ездят в трамвае бесплатно. За шесть месяцев нашей социальной услугой воспользовались более 75 тысяч ангарчан.- У меня нет права давать оценку работе предыдущих руководителей. У каждого из них была своя стратегия и тактика.- Не секрет, что сегодня ни одно предприятие Горэлектротранса не находится на самостоятельном балансе. То есть МУП «Ангарский трамвай» сам себя не прокормит. Это априори дотационное предприятие. Скажу, что даже в Токио трамвай дотационный.Ссуду мы получили. Но это было непросто: провели большую работу, сделали анализ экономического положения предприятия, выявили те аспекты, которые могут сбалансировать экономику. То есть сначала мы свои затраты подсчитали и обосновали и только после этого получили бюджетные деньги.- Чтобы войти в зону оптимальности пассажиропотока, выручки и расходов предприятия, необходимо ежедневно на линию выпускать 25-30 вагонов. При этом интервал движения будет составлять 5-7 минут.Действительно, наш подвижной состав немолодой, но купить новый нам не по силам, один вагон стоит более 24 миллионов рублей. Мало того,будут нужны и новые запчасти. У нас есть инвентарь – 40 вагонов, которые включены в плановые ремонты и профилактические работы. Сейчас мы досконально разрабатываем программу технического перевооружения, будем делать все необходимое, чтобы наш инвентарь был работоспособным.Мы ищем и находим новые возможности. Например, изучили новые технологии и провели модернизацию освещения в двадцати вагонах, снизив потребление электроэнергии. Затраты уже окупились, а значит, далее будет оптимизация расходов.У нас 77 км пути, 130 тысяч шпал. За летние месяцы мы заменили более 900 шпал. Конечно, этого недостаточно, но лед тронулся. Так, по жалобе ангарчанки мы провели комплекс ремонтных работ на путях по улице Горького. Женщина жаловалась, что ей невозможно находиться дома, когда трамвай идет по рельсам - гремит и грохочет. За проделанную работу ангарчанка нас поблагодарила. Приятно, хотя мы только сделали свою работу.- Этот вариант перевозки пассажиров без кондуктора не является инновацией «Ангарского трамвая». Сегодня на линию выходит двадцать один вагон, из них без кондуктора работает восемь. Мы эту работу продолжаем, нашли конструктивное решение: до конца года, как я полагаю, во всех вагонах установим терминалы – платежные устройства самообслуживания, куда пассажир, чтобы получить билет, может приложить транспортную или банковскую карту. Хотя, признаться, немного тревожно в части социальной ответственности пассажиров.- Как показывает наш опыт перевозки без привлечения кондуктора, пассажиры могут пройти мимо терминалов, не оплатив проезд. Сейчас немало таких пассажиров, которые в бескондукторном вагоне не хотят подойти и оплатить проезд водителю. Требуют, чтобы водитель подошел к ним и обилетил.- В течение текущего года по собственному желанию уволились 25 кондукторов. Отмечу, что от работы мы их не отстраняли, кондукторы необходимы в вагонах в пиковое время. Увольнение кондукторов – исключительно их решение. Как и водителей. При этом причина увольнения водителей: не буду совмещать, уйду с предприятия – надуманная. В случае работы без кондуктора водителю предусмотрена надбавка к окладу не менее 30%.Конечно, у нас есть текучка кадров, но ее процесс веерный, в месяц увольняется два-три человека. При этом нужно учесть, что около 60% кондукторов – пенсионеры, водители трамвая тоже люди в возрасте. Недавно я узнал, что уволился водитель, и расстроился. Но когда мне сказали, что водителю 68 лет, я свое мнение изменил, так как высоки риски в части безопасности движения.- Поднять уровень зарплаты в МУП «Ангарский трамвай» - моя главная задача. В текущем году мы уже нашли возможность поднять зарплату водителей. В зависимости от класса они получают от 25 тысяч рублей и выше. Кроме того, когда случается увольнение, высвободившиеся средства фонда оплаты труда перераспределяются на оставшихся работников. То есть люди больше работают и больше получают.- Около 30 человек. Нам требуются водители трамваев, слесари-ремонтники и слесари-электрики, контролеры.- Ангарскому трамваю 64 года. Но если организм не молод, то сразу в морг? Нет, сначала нужно за лекарством в аптеку. Ну а что и как лечить на нашем предприятии, мы знаем. Добавлю важную информацию: Министерство транспорта РФ открывает городскому электротранспорту зеленый свет. Трамвай – это транспорт будущего!