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Наши болезни родом из детства


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Сегодня, 10:16
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Наши болезни родом из детства
Нелли ПАШКОВА

О женских болячках говорить не принято. Но мы рискнули. О том, насколько здоровы женщины, мы спросили у гинеколога Нелли Ивановны ПАШКОВОЙ. У нее богатый опыт: в 1960 году окончила Иркутский мединститут, работала на «скорой помощи», в майском абортно-септическом гинекологическом отделении, в МСЧ-28. Более 30 лет работает в клинике Восточно-Сибирского института медико-экологических исследований.

- Многие наши болезни из детства. Сейчас здоровых детей практически нет, у 12-, 14-летних девочек много нарушений менструального цикла. Причина - большие физические нагрузки. У девочки неокрепший организм, а родители грузят её по полной программе: и танцы, и спортивные занятия, и школьные уроки.

- Сейчас молодежь рано взрослеет. Насколько опасна ранняя половая жизнь?
- В одном из ангарских образовательных учреждений мы провели обследование девушек 15-18 лет и у многих из них выявили нарушения. Тому целый клубок причин: экология, питание, физические, эмоциональные нагрузки и ранняя половая жизнь. Многие современные девушки не предохраняются, меняют партнеров.
К сожалению, рак шейки матки может быть у молодых женщин. Мы ежегодно осматриваем сотрудниц детских учреждений. Одной женщине я каждый раз говорила, что шейка матки у нее плохая, предлагала лечение. Но она всегда отвечала: «Ерунда. Обойдется». В очередной раз пришла - рак шейки матки. Женщине 29 лет.

- Раньше женщины были здоровее?
- Несмотря на то, что много абортов делали. Тогда не было противозачаточных средств, поэтому женщины, забеременев, шли к бабкам, а потом их везли к нам. Мы за ночь могли прооперировать до 20 жертв криминальных абортов. Ситуации были жуткие. Однажды зимой пришла женщина в огромных валенках, в одном из них что-то пищит. Оказалось, ребенок вывалился - результат неудачного аборта. Вытащили мы его из валенка. Живой!
Сейчас мы удивляемся, но факт: возрастные женщины в отличие от молодых в основном здоровы. Недавно я осмотрела 400 человек, и только у четверых было первичное бесплодие. Сейчас, по официальным данным, 15 процентов браков бесплодные. На самом деле их гораздо больше. И бесплодие не только у девочек, но и у мальчиков. Если раньше для мужчины считалось нормой 200 миллионов сперматозоидов в одном миллилитре спермы, то теперь всего лишь 40-50 миллионов.

- Говорят, что у вас есть «внебрачные дети». Вы не одну женщину убедили не делать аборт?
- Лет двадцать назад ко мне на прием пришла 40-летняя женщина, у которой не было детей. Сморю её - беременная, говорю: Бог послал подарок - ребенка. А она твердит, что они с мужем собираются сплавляться по Китою, ей беременность не нужна. Я говорю, что направление на аборт не дам! Назавтра снова приходит, просит направление. Пришлось дать. Потом дежурю в гинекологическом отделении, и надо же так случиться, приходит эта женщина! Я отказалась ей аборт делать, выгнала её. Короче, нахлебалась я с ней, но она родила сына. Три года назад мы случайно встретились, женщина рассказала, что они с мужем в сыне души не чают, но муж ей часто говорит: «Это не твой сын, это сын Нелли Ивановны».

- Согласитесь, что раньше было проще попасть к гинекологу?
- У гинеколога женщина должна обследоваться один раз в год, врач должен взять у нее мазки на онкоцитологию (раковые клетки). За границей такой анализ тоже обязательный, но там все проще: женщина берет его сама у себя, высушивает мазок, посылает его в клинику, откуда получает результат.
Раньше была строгая диспансеризация. Сейчас если даже женщина наблюдается в частной клинике, качественного контроля за состоянием её здоровья нет. А некоторые дамы годами не ходят к гинекологу. И то, что нет талонов, не причина. Считаю, что лучше не купить батон колбасы, а сходить на платный прием к гинекологу. В нашем городе принимает Юрий МАЛЫГИН, по сути профессор гинекологии, который спас не одну ангарскую женщину.

- Но сейчас есть такой уникальный метод исследования, как УЗИ, где всё как на ладошке видно.
- Я не всем специалистам УЗИ доверяю. Бывают специалисты, про которых говорят: «Смотрит в книгу, а видит фигу».

- Как часто нужно проходить маммографию?
- Главный онколог области говорит, что каждая женщина первый раз должна обратиться к маммологу в 35 лет, до 50 лет делать маммографию один раз в два года, после 50 - один раз в год. А наши женщины сетуют, что процедура очень длительная - сначала идешь к гинекологу за талоном на маммографию, потом на саму процедуру и еще раз к гинекологу за результатом. Подскажу альтернативу - в МСЧ-36 появился цифровой маммограф, услуга стоит тысячу рублей, но результат женщина получит тут же.

- Простите, вам 80 лет. С возрастом врач не теряет квалификацию?
- Наоборот, приобретает. У возрастного врача и опыт, и интуиция, и глаз видит, и руки чувствуют. Я анализирую себя в молодые годы и сейчас и понимаю, что теперь я бы прежних ошибок не допустила.

- Ваш совет: как женщине сохранить здоровье?
- Во-первых, нужно избегать стрессов. Любой стресс - это химическая реакция в организме, происходящая с участием гормонов и неминуемо приводящая к их дисбалансу. Не забывайте и про личную жизнь. Во-вторых, правильно питаться. Избыток холестерина и недостаток фруктов и овощей в рационе грозят не только лишними сантиметрами в талии, но и проблемами с грудью.

Ольга КРАСНОВА,
фото Николая СТЕРНИНА
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