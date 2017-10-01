Приручить можно всех

- Мой дядя в Красноярске, откуда я родом, держал частный мини-зоопарк «ЗОО ЕФРЕМЕНКО». У него это так хорошо получалось, что сейчас там размножаются даже красные лемуры с Мадагаскара, что в неволе считалось невозможным. В 7 лет я тоже подхватил «заразу» семейного бизнеса. Я разводил крыс, сдавал их в магазины на корм животным под реализацию по 5 рублей. На эти деньги опять же покупал рыбок, аквариумы, оборудование, декоративных кроликов. В 12 лет за 150 рублей купил узорчатого полоза. Когда змея выползла из открытого аквариума, пришлось признаться маме, что по дому ползает живой шнурок. После школы хотел поступать на ветврача, но уехал с выставкой экзотических животных и не успел подать вовремя документы. Поэтому окончил на повара-кондитера.- И теперь готовите еду животным?- Человек ест всё, а вот животных нужно кормить правильно. Они не могут сказать, что у них болит живот от того, что посетители накормили их кириешками. В прошлом году у нас полтора месяца в карантине болел енот, ему ставили капельницы и уколы. Если хочется покормить животное, мы даем корм бесплатно. Можно даже козочек попоить из соски молоком. Одни только хрюшки едят почти всё, как люди, пищеварение у нас схожее.- Вы много поездили по стране. Почему осели в Ангарске?- Любовь! С женой Мариной познакомился в зверинце при ДТДиМ. Она мастер спорта по ушу-саньда, сейчас сидит дома с младшей дочкой. Есть сын. Я не вижу смысла, чтобы она выходила на работу, потому что один уже перестаю справляться. Мне нужен помощник. И она это делает, тренирует собак, может накормить животных.- Одно время в вашей съемной квартире посредине комнаты стояла палатка. Вы настолько ограничиваете себя во всём ради любимого дела?- Это прикол был! (Смеётся. – авт.) Внутри чужой квартиры мы сделали кусочек своего дома. А сейчас у нас собственный дом в Старом Китое. Переехали туда из-за пяти маламутов. Они съели три дивана, кучу зарядок от ноутбука и телефонов. К тому же мы ждали ребенка, а жить с детьми и сворой собак в одной квартире невозможно. Так вдвоем с женой за год построили дом.- Жена не ропщет, не просит новые сапоги или телефон? От каких еще радостей жизни вам пришлось отказаться?- Нужны сапоги - купим. А вот телефон Марина купила сама. В плане покупок и подарков, да, я не очень хороший муж. Не умею это делать и не знаю, что и где купить. Зато знаю, сколько стоит мешок овса или опилок, что мне надо съездить за цыплятами, отвезти ребенка в школу и т.д. Просто времени не хватает ходить по магазинам. Так получилось, что я совсем не умею отдыхать. Даже в рестораны мы с женой ходим не отдохнуть, а работать (танцовщицы показывают номера с нашими змеями и крокодилом).- Что вы отвечаете на упрёки, что в неволе животные мучаются?- Кто так думает, того надо в тайгу, и пусть он помучается на воле! Ощутит, каково это жить в постоянной погоне за пропитанием и самому не стать чьей-то пищей. А если серьезно, в природе выживает крайне низкий процент животных. Из отложенной самкой крокодила кладки в 100 яиц выживет 1-2. Да и животных в нашем контактном зоопарке можно считать условно дикими. Это уже 10-15-е поколение. Прабабушка нашего енота Пузыря была одомашнена много лет назад. Скажу вам даже, что диких львов и тигров в цирках давно нет. Зачем брать с воли дикое животное? Чтобы оно откусило тебе руку? Взять выросшего в неволе льва намного безопаснее.- То есть поведение животного неизбежно меняется?- Конечно. Сейчас люди вполне успешно занимаются разведением диких сервалов и генет, которые неплохо поддаются одомашниванию. В Москве на них бум, котята по 300 тысяч стоят. До нас всё просто поздно доходит. А мы сотрудничаем со многими зоопарками и знаем это. Люди научились разводить даже подсадных уток, продают их охотникам для приманки дичи. Наша дикобразиха Далила тоже давно не дикая.- По вашей логике, вполне допустимо держать дома диких животных. А как же случаи, когда львы и рыси раздирали своих хозяев?- Все животные живые! Когда у них наступает половозрелость, они хотят спариваться. И если люди думают получать от них потомство, нужен вольер. Рискуя держать в квартире половозрелое дикое животное, пусть выделяют отдельную комнату и будут готовы ко всему. Не хочешь потомства – стерилизуй! Это делают в любой клинике. Чтобы кошка в период охоты не орала, хозяева покупают таблетки и буквально уничтожают её внутренние органы. Но если котята не нужны и не планируются, потратьте вы 1,5 тысячи рублей на стерилизацию и живите со своей кошкой долго и счастливо! Знаю, что сейчас некоторые питомники, дорожащие репутацией, продают уже стерилизованных котят и щенков, чтобы люди «не мешали» кровь.- А вы не хотели бы иметь дома хищное животное?- Мы решили, что дома животных уже не будет. Они у нас и так везде: на работе, в ограде… К тому же скоро мы открываем второй зоопарк, в «Лукоморье», в Савватеевке. Там будут крупные животные в загонах под открытым небом: верблюд, северный олень, конь, осёл, баран, коза. Весной сделаем загоны для дикого кабана, гусей и кроликов. Людям всегда хочется чего-то новенького. Хочешь - не хочешь, а зверей нужно обновлять.К слову, идея организации такого зоопарка в парке им.10-летия Ангарска не была успешной. Мне дали понять, что хотели бы видеть там львов, тигров, медведей. Но спонсоров у меня нет, а значит, и нет возможности сделать такой подарок городу. Льву нужен вольер стоимостью в несколько миллионов, к тому же он съедает две коровы в месяц. А я не кормлю животных всякой гадостью. Когда деньги заканчиваются, мы лучше откажем в чем-то себе, но у животных обязательно должен быть овёс, комбикорм, мясо и т.д. Поэтому на всякий случай держим запас куриц, чтобы кормить ими хищников, крокодила. А еще под заказ привозим желающим животных из других зоопарков.- И кого же заказывают ангарчане?- Редко змей. Чаще птицу: фазанов, породистых цыплят, больших индюков, которые вырастают под 30 кг. Сейчас люди не рискуют держать крупных и экзотических животных и сто раз подумают завести кошку или кролика. Часто звонят мне, предлагая кого-нибудь взять. Отказываю: на каждое животное у нас свой ветеринарный паспорт. Еще мы продаем молоко, каждое утро я лично дою коз, и не только для детей. Почти все – дикобраз, енот, носуха, козы, бараны, енотовидная собака – выкормлены из соски. Это для того, чтобы человек для них был мама, чтобы они давали себя спокойно гладить.- С каким зверем вы могли бы себя ассоциировать?- Раньше я был байкером, и друзья прозвали меня Медведем. Почему нет? Пусть будет так.- Животные вас чему-то научили?- Сложный вопрос. Наверное, последовательности, ответственности, умению контролировать время. Хочешь не хочешь, а всё должно быть сделано вовремя. Если я вдруг задерживаюсь, тут все орут: «Папка приехал! Еда!»- Какой последний факт о животных вас удивил?- На самом деле меня удивляют ученые и политики. Для контактных зоопарков выводят всё новые виды. Про мини-свинью и козу уже не говорю. А как вам мини-носорог? Конечно, это больные животные. И когда Дума хочет закрыть контактные зоопарки (потому что в них «мучают» животных), для чего тогда ученым разрешают селекцию новых видов?В дикой природе всё гораздо более справедливо, нежели в обществе людей. Животные разберутся между собой сами. Но как только кто-то начинает давить медведей машинами, убивать стаи косуль, браконьерничать, другие должны не просто возмущаться. За рубежом преступления против животных часто носят подсудный характер, не говоря уже о больших штрафах. Хотя есть и обратные случаи. Приходила ко мне недавно одна бдительная бабушка, беспокоилась, что из парка строителей пропали две белочки. Она их каждое утро кормит, а тут двоих недосчиталась. Пришла и смотрит, не у меня ли пропажа. Белок могли выгнать другие самцы или забрать люди. Но бабушка эта молодец!- У вас есть мечта?- Мне всё приходится делать самому. Встаю в 5.30, начинаю доить, кормить, тереть морковку. Если вижу, что животное загрустило (не заболело?), наблюдаю за ним, меняю рацион и т.д. Поэтому мечтаю найти хороших, ответственных сотрудников и жить с семьей, а не с животными, как приходится сейчас.