Необразованным народом легче управлять

- Можно узнать, сколько вам лет и чем вы занимаетесь по жизни?- Мне 28 лет. Я лейтенант в отставке. Окончил Иркутский институт МВД. Немного поработал в органах. Уволился оттуда по собственному желанию и ушел служить в ВДВ. Зубной техник. Монтажник. Экспедитор. Многими профессиями владею. Сейчас у меня собственная фирма: занимаюсь уничтожением секретной документации.- Как это всё связано с книжным приютом? Зачем он вам?- Я сам из Братска. Когда приехал в Иркутск после армии, на этом месте хотел автосервис построить, но обратил внимание, что в городе книги выбрасывают как ненужный мусор. Не мог на это спокойно смотреть, вот и организовал для книг приют. Всё, что вы видите здесь сейчас, должно было стать туалетной бумагой. Эти книги приносили мне и сдавали в макулатуру. У меня рука не поднялась отправить их на переработку.- Почему вы тогда книги продаете, а не раздаете их бесплатно тем, кому они нужны?- Первоначально, два года назад, именно так и было. Я принимал от населения макулатуру за деньги. Книги из нее убирал и раздавал всем желающим за спасибо. Но когда литературу от меня стали уносить кулями, а через несколько дней возвращать под видом макулатуры, требуя за нее деньги, я ввел чисто символическую плату – 50 рублей. Понимаете, я лица людей могу не запомнить, но книгу, которая прошла через мои руки, узнаю из тысячи. У них же у каждой своя неповторимая история: заметки на полях, загнутые уголки, дарственные надписи.- Откуда народ о вас узнает, если здесь нет никакой вывески?- Сарафанное радио среди книголюбов отлично работает. Социальные сети. СМИ. Мы выкладываем на своих страницах подборки книг, и народ именно за ними приходит. Из других городов пишут, просят, чтобы им по почте отправили. Мы посылки в Улан-Удэ отправляли, в Санкт-Петербург, Усть-Илимск. Сейчас во Владивосток готовим подборку на морскую тематику. С 10 часов в субботу около калитки ждут, хотя знают, что я здесь бываю в выходные дни, с 11 до 19 часов. Друзья, когда я только затевал приют, убеждали: «Да не занимайся ты этой ерундой!» Сейчас их мнение поменялось. Говорят: «Лучше у тебя штук десять книг взять, чем в магазине одну». Цены-то сейчас на новую литературу кусаются, а у меня можно найти редкие экземпляры, которые давно не переиздаются. Попадаются новые собрания сочинений, с которых даже упаковочная пленка не снята. Из Польши парень автостопом в Китай ехал. У нас три книги на родном языке нашел.- Сколько книг уже обрели новых хозяев?- За выходные забирают по 200-300 книг. За два года через приют прошло тысяч 70 томов. Сейчас тут тысяч 17 находится.- Кто сдает литературу?- Молодежь. Получают квартиры в наследство. Готовя их к евроремонту, выносят все подчистую, каждый день почти звонят. Говорят: «Заберите, а то на мусорку выкинем». Забираю. Жалко же. Сегодня вот мужчина 700 книг привез. В библиотеку у него их не приняли. Букинисты ко мне отправили.- Что покупают?- Классику в основном спрашивают. Детская литература спросом пользуется. Ученики за учебниками прибегают, потому что в школах не всем хватает. Фантастику многие любят. Убежден: каждая книга дождется именно своего читателя. Мужчина сегодня поэзию нашел АНАНЬЕВА. Месяц приходил каждые выходные, по нескольку часов все стеллажи изучал и нашел. Специально не сортирую книги по тематике. Во время поиска конкретной книги люди попутно и другие книги для себя находят. Это же круто!- Сами-то читаете?- Конечно. Разве можно быть у ручья да не напиться? В моей домашней библиотеке четыре тысячи книг. Любимый писатель – наш земляк Валентин РАСПУТИН.Мальчик лет 10 с мамой протягивает Евгению 200 рублей и говорит: «За четыре книги. Ой, подождите, проверю еще раз, а то вдруг больше взял». Женя улыбается: «Дома проверишь. Читай с удовольствием!»- Кто вам здесь помогает: жена, девушка, друзья?- Я не женат. Друзья у меня – менеджеры, банковские служащие. Техническим обеспечением занимаюсь сам. Книги сортируют люди. Они здесь знакомятся, общаются. Бывает, придут к открытию с термосом и бутербродами и до закрытия стопки перекладывают, по полкам литературу расставляют. В прошлом году я потратил 170 тысяч рублей на материалы для строительства навеса и стеллажей под ним. Нынче железнодорожный контейнер купили. 80 тысяч рублей на него люди собрали, 40 тысяч сам добавил. Покрасили. Полочки сделали, освещение провели. Родители с детьми когда приходят, мы скворечники делаем. Я им показываю, как надо шуруповертом пользоваться. Пока своих нет, на других тренируюсь. Весело! Вчера мебель малоимущим увозил. Женщина не работает. Мужа у нее нет. А у меня свой грузовик. Почему не помочь, когда есть такая возможность?- Раньше в книгах деньги хранили. Не находили купюры?- Фасовщики на заводе по производству туалетной бумаги, куда я привожу макулатуру, включая неликвидные книги, то есть те, в которых страниц не хватает, однажды нашли 30 тысяч современных рублей. Мне попадались только деньги советского периода и вкладыши от жвачки. Недавно любовное письмо нашел.«Контора. Настоящая контора! Помните, в «Золотом теленке» так говорили?» - зашел во двор крановщик, который помог Евгению за деньги привезти во двор металлический каркас киоска, из которого Гинтов сделает еще одну книжную комнату. «Я про тебя жене рассказал. Она говорит: «А я его знаю. О нем в газетах писали».- И по телевизору показывали, - улыбнулся Евгений. – Японцы про нас сюжет снимали. По Первому каналу, в программе «Доброе утро», показывали. По НТВ, по местным каналам.- Вам нравится такая популярность?- Родителям приятно. Нас три брата, я старший, всех по телевизору показывали. Средний брат – мастер спорта по пауэрлифтингу, неоднократно побеждал в соревнованиях. Младший – музыкант, на гитаре играет.- Родители у вас кто?- Мама – медсестра в детском саду. Папа - речник по образованию, на теплоходе работал. У них хорошая библиотека. Они любовь к чтению и привили. Говорили: «Прежде чем взять книгу, вымой руки».Кстати, мне из Ангарска несколько месяцев назад звонили, просили помочь спасти книги из закрывающихся библиотек. Необразованным народом легче управлять. Видимо, так ваша администрация считает, иначе зачем лишать народ бесплатного чтения.- Всё на общее обозрение выкладываете или что-то для себя приберегаете?- Оставляю книги, изданные сто лет назад, довоенного периода. Такие не продаются. У них другая ценность. Потом выставку из них организую, чтобы все могли с ними познакомиться. Попались мне очерки об Иркутске 1947 года выпуска. В них рассказывается, что раньше эти земли принадлежали Монголии, территория, где Иркутск построен, называлась эркэу. Никто об этом не слышал, я многих историков спрашивал. В книге и рисунки есть, как раньше Глазковский мост выглядел, например. У меня ее американец хотел за 5 тысяч рублей купить. Я отказался. Такие книги не должны покидать пределы города. Я эти очерки брал с собой на презентацию, когда книжный приют включили в Книгу рекордов Иркутской области. Там ее тоже купить хотели. Я предложил ее оцифровать.- Но вам же нужны деньги на развитие приюта…- Ну и что? Я же работаю. Зарплату получаю. До зимы еще один домик для книг успею сделать, чтобы с улицы их все убрать. Их же не только дождь может испортить. Сейчас еще их птицы начали клевать. Им, видать, стройматериал для гнезд нужен.Вообще знаете, это тяжелое хобби. Никакой личной жизни. Я пять дней работаю, два провожу в книжном приюте. Но бросать начатое не намерен. Мне иногда кажется, что я этим не сам по себе занимаюсь, а мной руководит кто-то свыше.