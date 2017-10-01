От ангарской рыбы в восторге от Москвы до Китая

- В Маньчжурию на выставку продуктов и товаров вход был открыт всем желающим?- Всех на международные выставки китайцы не приглашают. Как люди предприимчивые, они ищут надежных партнеров, поэтому задолго до выставки провели тщательный отбор потенциальных участников. У каждого побывали. Были и у нас, ознакомились с производством, с документами. Остались довольны, поэтому и пригласили.- С чем, на твой взгляд, связан интерес китайцев к российским производителям продуктов?- Сейчас китайским семьям разрешили иметь по два ребенка, идет большой прирост населения, которое нужно обеспечить питанием, а это 1,3 миллиарда человек. Это первая причина. Китайским потребителям нужна высококачественная и экологически чистая продукция. При этом КНР весьма осторожно пускает импортные продукты на свои рынки. В первую очередь это касается ветеринарного надзора. В настоящее время мы подали заявку на получение регистрационного удостоверения на право экспорта продукции, ждем московскую комиссию.Вторая причина интереса в долгосрочных отношениях с производителем - возможность создать в Китае новые рабочие места. Мы расширяем сферу деятельности, планируем дальнейшее развитие своего бизнеса в Китае. Этот интерес взаимный, за время выставки мы наработали около 60 контактов. С некоторыми из них мы подписали предварительные соглашения о сотрудничестве. В сентябре к нам приезжала делегация руководства Маньчжурии, которая ознакомилась с нашим производством и предложила открыть завод по переработке рыбы в Маньчжурии. Они готовы этот проект инвестировать.- Это для вас неожиданный поворот?- Ожидаемый. Китай у меня давно в голове крутился, мысли к нему постоянно возвращались. Мы искали пути выхода на рынок Китая, и вот он для нас открывается! Большое удовольствие осознавать, что наш труд и наш продукт востребованы. Мы дорожим старыми клиентами, надеемся, что новые, однажды сделав выбор в пользу нашей продукции, надолго останутся с нами.- Китайцы рыбу любят?- На выставку мы привезли небольшой ассортимент: пресервы, красную рыбу, селедку, красноярский омуль, сиг. Дегустация показала, что китайцы рыбу любят. Они подходили, пробовали, цокали языком - вкусно. Просили, чтобы мы приехали накануне китайского Нового года. Оказывается, у них сейчас модно на Новый год дарить друг другу русские продукты.И в целом китайцы готовы сотрудничать с русскими. Так, на выставке в Маньчжурии наш стенд посетили руководитель региона и председатель торговой палаты и пригласили нас на международную выставку в город Хайлар. Мы поехали, достойно представляли Иркутскую область.- Свои производственные секреты вы не продаете?- Нет. Превращаться в сырьевой придаток мы не будем. Китай дает нам уникальную возможность наращивать объемы и расширять производство именно в Ангарске. На нашей территории будем создавать и новые рабочие места, чтобы поставлять в Китай уже готовую продукцию, которую там будут, к примеру, упаковывать. Наш интерес - получить на продукцию именно китайские сертификаты, чтобы открыть себе дорогу во всю Поднебесную.- Говорят, что в последнее время китайцы к русским не очень дружелюбно настроены. Как вас приняли?- Прекрасно. Насколько китайцы заинтересованы в русских, можно судить по тому, что затраты на выставку были минимальными, мы оплатили только перелет. Гостиница, доставка, питание – всё за счет китайской стороны. Нас окружили вниманием и заботой. Хотя режим был почти солдатский: в семь утра завтрак, потом автобус везет нас на выставку, оттуда на обед. Впрочем, на обед мы не ездили: не хотели терять потенциальных партнеров.- Но вас и в России хорошо знают. В начале октября твоё предприятие представляло Иркутскую область в Москве. Какие успехи?- Гарантированное выполнение договорных обязательств, надежность компании, высокое качество ее продукции обеспечили нам добрую славу, уважение партнеров и покупателей далеко за пределами Иркутской области. Министерство сельского хозяйства нашего региона пригласило меня как руководителя перерабатывающего предприятия в состав делегации Иркутской области на выставку, которая проходила на ВДНХ. Там была вся Россия.Мы приняли участие в дегустационном конкурсе, куда представили три вида своей продукции - пресервы из омуля в масле, слабосоленый омуль в вакуумной упаковке и щуку холодного копчения. Члены жюри, увидев нашу юколу из щуки, не смогли сдержать восторг.Признаться, высокой награды мы не ожидали, но получили серебряную медаль. Это второе место, причем за все виды продукции! Такой результат - работа нашего технолога Маргариты ЮНДУНОВОЙ.Отрадно, что наш стенд на выставке посетил губернатор Сергей ЛЕВЧЕНКО, отметил, что в России ограничены возможности вылова рыбы в связи с необходимостью поддерживать биологический баланс и разнообразие видов, поэтому президент страны считает, что важнейшим направлением отрасли является аквакультура. Это первая задача. Вторая – 88% экспорта приходится на мороженую рыбу, на готовую и консервированную продукцию – менее 1%. В то же время в структуре импорта мороженая рыба составляет 5,3%, а готовая и консервированная – 14%. Именно к такой структуре мы и должны стремиться: уменьшить долю экспорта мороженой рыбы и увеличить долю переработанной.- В августе этого года в Иркутске представители Китая встречались со многими предпринимателями, в том числе и ангарскими, приглашали их на выставку. Почему не поехали?- Наверное, истинное занятие бизнесом начинается с мечты. Но кто-то умеет мечтать, а кто-то зацикливается на ежедневных проблемах. На выставку китайцы приглашали всех желающих, как и Министерство сельского хозяйства Иркутской области. Очевидно, не все наши бизнесмены готовы к такому рывку, перестраховываются, пережидают. А тут важна каждая минута, нужно ловить момент!Огромная благодарность всем сотрудникам Министерства сельского хозяйства и губернатору Иркутской области, которые, по сути, дали толчок развитию моего бизнеса, заострив внимание на самых перспективных направлениях развития рыбной отрасли.Мой девиз: «Смотри вперед с верой, назад – с благодарностью, вокруг – с любовью». Главное, чтобы было желание оставаться востребованным, чтобы не ослабевало желание постоянно находиться в гуще событий, которыми насыщен этот ежедневно меняющийся мир. Уже слишком много пройдено, чтобы сдаваться. Нужно держать руку на пульсе, чтобы быть на шаг впереди.