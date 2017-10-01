Одной таблетки мало

Бросать лечение нельзя

- Врач-гематолог - специальность, конечно, редкая, но для Ангарска не дефицитная. Согласно законодательству, на 200 тысяч взрослого населения полагается одна ставка врача-гематолога.Около шестисот пациентов БСМП с различными заболеваниями крови имеют возможность наблюдаться и получать лечение по месту жительства.У заболеваний крови тяжелая специфика. Наш раздел включает в себя общую и онкогематологию. Мы проводим курсы химиотерапии в дневном стационаре. Но количество коек там ограничено, поэтому ангарчане для лечения онкогематологии вынуждены ездить в областную больницу.- Когда человек заболевает, первым делом у него берут анализ крови. Почему?- По составу крови можно определить отклонение состояния того или другого органа.- Какие симптомы являются сигналом, что у человека болезнь крови?- Симптомов, которые должны стать сигналом для человека, чтобы обратиться к врачу, немало. Это необоснованное изменение веса тела, периодический озноб, общая утомляемость, слабость, изменения в пищевых пристрастиях, частые вирусные заболевания (ОРВИ, герпес), изменение цвета кожи, слизистых, появление различных высыпаний, изменение физиологических выделений.Конечно, эти признаки болезни крови не являются определяющими при диагностике конкретных нарушений, но способствуют установлению предварительного диагноза.- Самое распространенное заболевание крови?- Самое распространенное и многоликое заболевание - анемия. Это снижение количества или качества эритроцитов. Часто на ранних этапах симптомы этой болезни никак себя не проявляют. Когда у человека появляется утомляемость, общая слабость, учащенное сердцебиение, он думает, что это нервное переутомление, усталость от работы, и к врачу не обращается.- Говорят, что организм человека может приспособиться к низкому уровню гемоглобина. Это действительно так?- Это так, но способности организма не безграничны. Часто анемия обнаруживается абсолютно случайно, при сдаче общего анализа крови. В стационар нередко попадают пациенты с тяжелой степенью анемии, когда недостаток гемоглобина угрожает жизни и требует срочного переливания крови.- Почему кровь плохо свертывается?- Нарушения свертывания крови могут быть приобретенными или наследственными. Они опасны массивными кровотечениями и тромбозами. К сожалению, часто дебютом этих заболеваний являются инфаркты, инсульты, тромбоэмболии, замершие беременности, кровоизлияния в суставы, во внутренние органы.Таких пациентов я консультирую в стационаре, в случае выявления нарушений свертывания крови продолжаю наблюдать после выписки.- Заболевания крови излечимы?- К сожалению, для лейкозов нет понятия «излечение». Лечение может только остановить развитие этой болезни. Хотя уже разработаны и успешно используются препараты, способные подавлять болезнь на молекулярном уровне.Анемия как самостоятельное заболевание в большинстве случаев лечится. Но тут важно отношение самого больного, то, как он соблюдает рекомендации врача. Принять таблетку мало, человеку нужно менять образ жизни, отношение к своему организму, иначе питаться, быть на свежем воздухе. Даже сменить работу: если человек, к примеру, работает на АЗС, а у него заболевание крови, то такая работа только навредит его здоровью.- Всю жизнь пить таблетки?- Конечно, больному нужно пройти определенный курс медикаментозного лечения. А затем периодически обследоваться, вести здоровый образ жизни, правильно питаться.К сожалению, часто бывает, что больные, почувствовав улучшение, не советуясь с врачом, бросают лечение. Например, больной лечит анемию, принимает препараты железа. Стоит ему почувствовать себя лучше, он машет на лечение рукой, перестает ходить в поликлинику, принимать препараты, сдавать анализы крови.Но улучшение - это еще не выздоровление. Больному анемией, чтобы исключить все факторы риска, нужно постоянно контролировать состояние своего здоровья. Дефицит железа - проблема здоровья, на которую нужно обратить внимание, так как это может быть первым сигналом проявления рака желудка, кишечника, онкологии по гинекологической линии.- Причины заболеваний крови?- Основные причины - ранее перенесенные вирусные заболевания, отравления, травмы, длительное токсическое, лучевое воздействие на вредном производстве, наследственность.Вероятность возникновения того или иного заболевания крови, а также прогноз тяжести его течения можно определить благодаря генетическому анализу.- Лекарства для лечения заболеваний крови дорогие?- Дорогие. Но обеспечение некоторыми дорогостоящими лекарствами больных гематологией берет на себя государство.- У нас в городе большие очереди к узким специалистам. Как попасть к вам на прием?- Попасть на прием несложно. В среднем ожидание составляет 7-10 дней, хотя на период отпуска это время увеличивается. В любом случае областная поликлиника готова принять нуждающихся в срочной консультации ангарчан. Но прежде чем обратиться на прием к гематологу, нужно взять направление у терапевта и пройти определенное обследование, как минимум общий и биохимический анализы крови.