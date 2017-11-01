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Сдайте молодость в музей


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Вчера, 11:45
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Сдайте молодость в музей

4 ноября Россия отмечает День народного единства. Но полстраны по привычке связывает этот праздник с Днем Октябрьской революции. Дух той эпохи сохранен в музее «Старая квартира-51» при клубе «Мечта» в 1-м квартале. Зачем хранить старые вещи? Об этом мы говорим с 58-летней Валентиной ШАСТИНОЙ, одной из создательниц музея.

- Нас было три Валентины: педагог-организатор клуба «Мечта» Валентина Яковлевна ЕЛИЗАРОВА, бывший начальник ЖЭКа-2 (ныне покойная) Валентина Григорьевна БУРЛЕВА и я, кто придумали небольшую экспозицию ко дню рождения города. Как одержимые, мы потащили из дома всё: накидушки, щипчики для сахара, пупсов, думочки, этажерки... Шерстили подвалы, квартиры свои и знакомых. Проходя возле помоек, приглядывались в поисках интересного. В 1997 году получили городской грант на 100 тысяч рублей. Одна комната была обустроена полностью, и мы проводили в ней праздники, экскурсии для школ. Однажды пришла женщина: «Мой внук теперь житья не даёт, гонит в ваш музей: баба, тут твоя молодость живет».

- Почему музей именно в этом доме?

- Отсюда начался капитальный Ангарск. Музей «Старая квартира -51» открылся 30 мая 2006 года. Дом старше города, его построили в 1948 году, а статус города получен в 1951-м. Здесь была та самая коммунальная квартира, где одна хозяйка просила другую посидеть с детьми, пока они с мужем сходят в «Победу» на индийский фильм. И дружили потом всю жизнь, живя уже в отдельных квартирах.

- Самый первый экземпляр вашего музея?

- Был апрель, когда дворники зачищают подвалы, чердаки. Они и принесли нам комод с ручками-ракушками. В современные комоды не входит даже десятая часть того, что входило в те. За комодом пришло старое зеркало. И пошло-поехало. Главными экспертами были бабушки-жильцы, которые смотрели, что мы делаем не так: «Ой, не так зеркало повесили, надо с наклоном. А это куда? Постель не так застелили, надо чтобы подзор (кружева из-под покрывала) выглядывал вот так». Люди несли бархатную скатерть, жестяной бидончик, плюшевый жакет, костяных слоников, машинку для штопки носков и чулок, мишку с механическим заводом… Патефон на свою пенсию нам купил и подарил краевед Александр СЕРЁДКИН. Дорожку и коврики-кружки отдала директор школы №14 Любовь ДУБИНИНА. Однажды пришел молодой человек, всё внимательно посмотрел. Я интересуюсь: а что вы, молодые люди, обо всем этом думаете? Он: «Хочу спросить у бабушки, что у нее для вас есть». Принёс чугунок! Помню, мы очень хотели для музея большую копилку-кошку, которыми много лет торговал мужчина на майской барахолке. И она у нас появилась, только не кошка, а олень. Мы всему рады. Первая реакция приходящих к нам людей - ностальгия: «Ах! Как у бабушки (мамы)!»

- Как реагируют дети?

- Они очень любознательные, хотя многие предметы из нашей жизни им непонятны. Вот сифон - это же вкуснее «Фанты» и «Пепси». Или фильмоскоп. Молодых девчат я завлекаю так: «Сейчас расскажу про любовь. Вот эта кровать с никелированными шишечками. У вас дома наверняка она другая. Но когда выйдете замуж, никогда не сажайте подружку на кровать. Подружка соскочила – счастье семейное утащила». Или показываю им школьные предметы-ретро: перочистку (тряпочку для очистки перьевой ручки от соринок), чернильницы-непроливашки. Рассказываю, что умные мамы 50 лет назад добавляли детям в чернила немного сахара и прописи отливали перламутром.

- Какой экземпляр из прошлого вы мечтаете заполучить?

- Когда музей открывали, я спала и видела, где бы найти диван с валиками. У нас дома был черный кожаный с деревянной окантовкой, на которой стояли слоники, фигурки. И вот бывшая пионерка отдала мне такой диван! А ей взамен я отдала почти новую софу.

- Есть ли бесполезные вещи с современной точки зрения?

- Видите на комоде круглую резиночку? Она предназначалась для подтягивания слишком длинных рукавов мужских рубашек. Чтобы манжеты не елозили по столу и рубашка дольше сохраняла опрятный вид. Впрочем, история часто повторяется по спирали. Фарфоровые статуэтки сейчас ценятся и стоят довольно дорого, а когда-то от них безжалостно избавлялись. Самовары тоже переживают второе рождение. То, что сегодня «ах», завтра будет уже историей.

- Вы коренная ангарчанка?

- В 13-м районе, где я родилась, мне очень нравился наш барак на шесть семей с большой верандой, отдельным душем и теплым туалетом. Я гоняла по длинному коридору на трехколесном велосипеде и педальной машине в форме ракеты, играла на веранде в куклы и посудку. И когда родителям дали квартиру в 85 квартале, не понимала их радости от переезда. Ребятишкам на экскурсиях я рассказываю, что каждое утро нас будил со двора крик «Молоко!». Мы хватали бидончики и бежали вниз к тележке. Так же возили и хлеб с вкусной поджаристой корочкой. А еще мы собирали пустые бутылки, тряпьё: в стране был грамотно налажен сбор вторсырья. К примеру, за старое папино пальто можно было приобрести пистоны, воздушные шарики, мячик на резинке, мыльные пузыри. Несметные сокровища!

- Часто кажется, что в молодости всё было лучше, и вода мокрее, и трава зеленее. Чем хорошо для вас было то время?

- Есть такая фраза «Как хорошо мы плохо жили!». У меня дома лежит партбилет, мне так же дороги люди, с кем работала. Жизнь бурлила и кипела, я была ярая комсомолка, старшая вожатая. Сейчас работаю в центре помощи детям и помогаю пионерской организации им. Олега КОШЕВОГО в школе №14. Одна девочка сказала, что дома у них хранится 16 пионерских галстуков всех родственников! Вот зачем-то они их не выбрасывают! Как пелось в известной песне, «это наша с тобой биография».

- Но была ведь в СССР и обратная сторона: очереди, дефицит, плохое качество бытовых товаров…

- Дефицит был. Но на многих вещах знак качества стоял не просто так. Хорошо помню магазин возле ЗАГСа, куда бегала через лесок: сахар - 90 копеек за кг, 8 рублей трюфеля, на кассе шоколадки за 20 копеек. В выходные мама давала нам с братом рубль, и мы чувствовали себя богачами. Билет в кино стоил 10 копеек. Самое дешевое мороженое - 6 копеек, молочное - 10. Самое дорогое стоило 22 копейки (пломбир в шоколаде) и 28 («Ленинградское» с вафлями).

- А то, что люди были вынуждены публично говорить не то, что думают? Невозможность съездить за границу, кроме стран соцлагеря?

- А меня не тянуло туда ни тогда, ни сейчас. Где родился, там и пригодился. Было интересно. Все минусы перекрывала гордость за страну, что нет безработицы, после окончания университета выпускникам гарантировали распределение. Разве плохо?

Беседовала Оксана ТИХАЯ,
фото Николая СТЕРНИНА
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