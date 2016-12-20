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Идет проверка павильонов по продаже «Боярышника»


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20 декабря 2016
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Идет проверка павильонов по продаже «Боярышника»
"Сотрудниками ГУ МВД России по Иркутской области проводятся проверки мест реализации спиртсодержащей продукции. В рамках декриминализации сферы оборота алкоголя силами подразделений по исполнению административного законодательства, Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Иркутской области проверено свыше 200 мест торговли спиртным, в том числе оптовые и мелкооптовые рынки", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Из незаконного оборота изъято более 2 тысяч литров спиртного, а также установлены точки реализации косметического средства «Боярышник». Изъято порядка 2 тысяч бутылок емкостью 0.25 мл этого средства. Его образцы направлены на исследование в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Иркутской области", - уточнила Ирина Волк.

Участковыми уполномоченными полиции совместно с администрацией округа, жилищными управляющими компаниями проводятся разъяснительные беседы с населением о недопущении распития суррогатной продукции и сомнительных жидкостей, изготовленных на основе спирта. Кроме того, информируются работники сферы торговли об уголовной ответственности за продажу некачественной спиртосодержащей продукции.

Сотрудниками полиции и следователями СУ СК по Иркутской области принят комплекс мер, направленных на осуществление проверок реализации спиртсодержащей продукции в микрорайоне Ново-Ленино областного центра.

38.мвд.рф
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