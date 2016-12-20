Идет проверка павильонов по продаже «Боярышника»

- сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.- уточнила Ирина Волк.Участковыми уполномоченными полиции совместно с администрацией округа, жилищными управляющими компаниями проводятся разъяснительные беседы с населением о недопущении распития суррогатной продукции и сомнительных жидкостей, изготовленных на основе спирта. Кроме того, информируются работники сферы торговли об уголовной ответственности за продажу некачественной спиртосодержащей продукции.Сотрудниками полиции и следователями СУ СК по Иркутской области принят комплекс мер, направленных на осуществление проверок реализации спиртсодержащей продукции в микрорайоне Ново-Ленино областного центра.