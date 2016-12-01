Бомжи Российской Федерации

Как устроились в Ангарске мигранты из Донецка

Увидеть Байкал, ради которого семья и ехала в Сибирь, удалось только спустя год. На фото Катя, Роман и Илья ГЕНЕНКО.

Кате объяснили, что в сибирской реке она поймала ельца. Радости от улова не было предела.

Ольга КНЯЗЕВА,

фото из личного альбома семьи ГЕНЕНКО

Наталье 41 год, её мужу Роману – 42. Двое детей – 12-летняя Катя и 18-летний Илья. Ещё есть хомяк и кошка Леся – она тоже приехала в Ангарск вместе со своими хозяевами из Донецка 2 ноября 2014 года.- вспоминать те события Наталья без слёз не может.На родине у них осталась большая трёхкомнатная квартира, родные и друзья. Наталья была председателем велоклуба, Роман – системным администратором в одной из фирм. Всё это пришлось бросить. Сначала семью привезли в Смоленск, там они два месяца жили в пункте временного размещения. Потом решили своим ходом добираться до Сибири: бесплатно отправлять их не хотели.Там же, на форуме, нашли семью, готовую приютить беженцев с Украины. Три недели Гененко жили у них.Романа взяли в «Каравай» системным администратором. Получает около 20 тысяч рублей. Наталья по образованию лесовед, работу по специальности не нашла и стала работать вахтёром в техникуме. Платили 5 тысяч рублей. Денег, конечно, не хватало, семья жила в режиме жесткой экономии, но уже могла позволить себе снять жильё. За аренду квартиры платили 12 тысяч.смеется Наталья.Негатива тоже было достаточно. Катю, на тот момент девочке было 10 лет, нужно было устраивать в школу. Наталья обошла все учебные заведения в округе, везде отказывали, как только слышали, что семья приехала с Украины. Говорили, что нет мест. Получилось попасть только в школу № 4.Только через 4 месяца после приезда в Ангарск Гененко получили свидетельство о временном убежище. Это была первая победа. Дальше – получение гражданства.Уже будучи гражданкой РФ, Наталья поехала в Донецк продавать квартиру. С вырученных денег они хотели купить себе жильё в Ангарске. Продать трёшку удалось примерно за 1,3 миллиона. К этой сумме добавили подъемные, которые выдавали всем, кто участвовал в программе переселения бывших соотечественников, – на семью вышло примерно 360 тысяч. Ещё 300 добавили родственники.Роман продолжает работать системным администратором в «Каравае». А Наталья решила кардинально сменить профиль и пошла учиться на химика в АнГТУ. Теперь она на пару с сыном – студентка!На вопрос, довольны ли вы тем, как устроились, Наталья однозначно отвечает: