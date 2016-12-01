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Бомжи Российской Федерации


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Вчера, 10:18
 Количество просмотров: 261
    

Как устроились в Ангарске мигранты из Донецка

Бомжи Российской Федерации
Увидеть Байкал, ради которого семья и ехала в Сибирь, удалось только спустя год. На фото Катя, Роман и Илья ГЕНЕНКО.

«Поздравляем, теперь вы БОМЖи Российской Федерации!» – пошутила сотрудница УФМС в Ангарске, когда вручала долгожданные российские паспорта Наталье и Роману ГЕНЕНКО, мигрантам из Донецка. На шутку они не обиделись. Во-первых, за год скитаний по всем инстанциям сотрудники миграционки стали им уже как родные. Во-вторых, это была больше правда, чем шутка: жилья и регистрации нет, работы тоже. С тех пор прошёл год. Мы пришли в гости к теперь уже бывшим мигрантам, чтобы узнать, как с тех пор изменилась их жизнь.

Наталье 41 год, её мужу Роману – 42. Двое детей – 12-летняя Катя и 18-летний Илья. Ещё есть хомяк и кошка Леся – она тоже приехала в Ангарск вместе со своими хозяевами из Донецка 2 ноября 2014 года.

- Тогда мы не знали, что нас ждёт. Мы бежали от войны. Ангарск выбрали случайно – перед нами была вся Россия, и муж хотел увидеть Байкал. В два дня собрали вещи, кое-как успели на последнюю электричку из Донецка до Крыма. А дальше несколько месяцев скитаний, - вспоминать те события Наталья без слёз не может.

На родине у них осталась большая трёхкомнатная квартира, родные и друзья. Наталья была председателем велоклуба, Роман – системным администратором в одной из фирм. Всё это пришлось бросить. Сначала семью привезли в Смоленск, там они два месяца жили в пункте временного размещения. Потом решили своим ходом добираться до Сибири: бесплатно отправлять их не хотели.

- Я начала общаться с сибиряками на одном из местных форумов. Нас поддерживали, рассказывали про бурятские позы, приглашали в Ангарск. Когда я сказала, что пока приехать не можем, – не хватает денег на билет, предложили помощь. За две недели общими усилиями мне на киви-кошелёк скинули 11 тысяч рублей. Потом как-то ночью просыпаюсь от сообщения: «поступило 11 тысяч». Вся в слезах разбудила мужа – теперь можно было покупать билеты.

Там же, на форуме, нашли семью, готовую приютить беженцев с Украины. Три недели Гененко жили у них.

- Ангарчане помогали нам буквально на каждом шагу – деньгами, вещами, едой. Я не переставала вытирать слёзы, с одной стороны, стыдно, с другой – трогательно. Один человек из Ангарска оплатил переправку наших вещей из Смоленска, а это стоило 7,5 тысячи рублей.

Романа взяли в «Каравай» системным администратором. Получает около 20 тысяч рублей. Наталья по образованию лесовед, работу по специальности не нашла и стала работать вахтёром в техникуме. Платили 5 тысяч рублей. Денег, конечно, не хватало, семья жила в режиме жесткой экономии, но уже могла позволить себе снять жильё. За аренду квартиры платили 12 тысяч.

- Было очень тяжело, но нас поддерживали. Мужу с предприятия частенько выписывали гуманитарную помощь – ящиками он приносил домой пряники-сухарики. С тех пор смотреть на них не могу, - смеется Наталья.

Негатива тоже было достаточно. Катю, на тот момент девочке было 10 лет, нужно было устраивать в школу. Наталья обошла все учебные заведения в округе, везде отказывали, как только слышали, что семья приехала с Украины. Говорили, что нет мест. Получилось попасть только в школу № 4.

- Катя приходила домой, плакала, говорила, что в классе её называют «нищебродкой с Украины». Илью устроили в техникум. Ему было уже бессмысленно продолжать учиться в школе – разные учебные программы, он бы просто не успел адаптироваться.

Бомжи Российской Федерации
Кате объяснили, что в сибирской реке она поймала ельца. Радости от улова не было предела.

Только через 4 месяца после приезда в Ангарск Гененко получили свидетельство о временном убежище. Это была первая победа. Дальше – получение гражданства.

- Трудно описать эмоции, которые у нас были, когда нам, наконец, вручили паспорта. Мы почувствовали себя «белыми» людьми.

Уже будучи гражданкой РФ, Наталья поехала в Донецк продавать квартиру. С вырученных денег они хотели купить себе жильё в Ангарске. Продать трёшку удалось примерно за 1,3 миллиона. К этой сумме добавили подъемные, которые выдавали всем, кто участвовал в программе переселения бывших соотечественников, – на семью вышло примерно 360 тысяч. Ещё 300 добавили родственники.

- Так мы и купили свою двушку в 8 микрорайоне. Теперь дело за мебелью.

Роман продолжает работать системным администратором в «Каравае». А Наталья решила кардинально сменить профиль и пошла учиться на химика в АнГТУ. Теперь она на пару с сыном – студентка!

- Учусь на вечернем, лекции каждый день. Учиться ещё 4 года. Надеюсь, что со следующего года удастся устроиться на завод.

На вопрос, довольны ли вы тем, как устроились, Наталья однозначно отвечает: да.

- Когда я приезжала продавать квартиру, поняла, что многие, кто там остался, нас воспринимают как предателей. Мы говорим, что их всех «майдануло» - не могут отличать реальность от фантазий. Наш дом теперь здесь. Когда получили гражданство, выдохнули, начали осматриваться по сторонам, ходить в походы, на Байкал ездить. Многие говорят, что мы зря в Ангарск приехали, мол, здесь плохо, и надо было рвать когти в город побольше. Я всем отвечаю одно: вы ещё не знаете, что такое плохо. Когда мы уезжали из Донецка, там творилось беззаконие, безвластие. Война, у людей нет денег, чтобы хлеб купить, тут же работают ночные клубы, где развлекается молодёжь. Вот это плохо. Плохо, когда нет бесплатной медицины. Мы там ходили на уколы со своими ватой и шприцом. Когда я рожала, то у меня с собой в кармане лежали щипцы для пуповины! Вот это плохо. А в Ангарске хорошо.

Ольга КНЯЗЕВА,
фото из личного альбома семьи ГЕНЕНКО
Сегодня, 20:40 - rioba написал(а):
Это мой аватар
Ольга, я возмущена до глубины души. Опять негатив вместо позитива. Еще и статью так назвали, что полгорода Нам сообщили, что мы - бомжи.
Ну, что же вы вместо того, чтобы передать позитив, что люди в Сибири добрые, пишете бухгалтерские расчеты?

А про получение свидетельств о временном убежище, почему написали, что мы их получили через 4 месяца, но не написали почему? Почему тогда не рассказали, что наши свидетельства нам не отдали в УФМС в Смоленске, и что мы здесь ждали, пока их перешлют в УФМС Иркутска, а потом в Ангарск? Иркутский УФМС действительно задержал наши Свидетельства на месяц, но не на 4 месяца. 4 месяца - это общее количество месяцев на отправление запроса из Ангарска в Смоленск почтой РФ, месяц в Смоленске на обработку информации и отправку документов в УФМС Иркутской области (стандартные сроки), затем время на доставку почтой России (в декабре, когда почта перегружена). 
Да, в Иркутске задержали на месяц эти документы, но вы не написали, что в область привезли несколько тысяч беженцев, и всю информацию и документацию обрабатывали 4 или 5 человек из отдела по вопросам беженцев и вынужденных переселенцев. 

И вообще, очень много искажено. Про географию я промолчу, это не суть важно. Но остальное - без слов. Вы мою квартиру переоценил. Было бы у меня столько денег в наличии, я бы трешку купила. Подъемные мы получили, только тратить их начали сразу же: оформление документов стоит денег. Чтобы подать документы на РВП, нужно пройти медкомиссию (стоит денег, и не маленьких), госпошлины на каждого члена семьи, переведенные с украинского языка и заверенные нотариально документы, это тоже стоит денег, тем более, что документов много: свидетельства о рождении, свидетельство о браке, трудовые книжки, дипломы и школьные аттестаты. В сумме это выходит очень большая сумма, и при тех доходах и расходах, что были, заплатить из доходов за все невозможно.
Далее пакет документов на гражданство. Там тоже госпошлины, отказы от украинского гражданства, заверенные нотариально, копии переводов, заверенные нотариально. Везде деньги нужны были. Если бы не подъемные, мы бы не смогли финансово справиться со всем, что нужно было сделать.
Остатки дотратили на поездку на Донбасс и оплату долгов за коммуналку, которые накопились за наше отсутствие. 

Вы некорректно пишете. 

Про школу и дочку. Дочку обижали несколько человек в классе, но не все же. Я ведь говорила, что были и те, кто сразу подружился, и она с этими детьми ло сих пор дружит, и даже после расформирования класса перешла в тот класс, куда попали эти подруги после расформирования. А учителя всячески ее поддерживали, помогали психологически справиться со всем. 
Честно говоря, надеялась на лучшее, а статья ничем не отличается от той, что писали в 15 году - такая же, наполненная негативом.


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