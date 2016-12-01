Как устроились в Ангарске мигранты из ДонецкаУвидеть Байкал, ради которого семья и ехала в Сибирь, удалось только спустя год. На фото Катя, Роман и Илья ГЕНЕНКО.«Поздравляем, теперь вы БОМЖи Российской Федерации!» – пошутила сотрудница УФМС в Ангарске, когда вручала долгожданные российские паспорта Наталье и Роману ГЕНЕНКО, мигрантам из Донецка. На шутку они не обиделись. Во-первых, за год скитаний по всем инстанциям сотрудники миграционки стали им уже как родные. Во-вторых, это была больше правда, чем шутка: жилья и регистрации нет, работы тоже. С тех пор прошёл год. Мы пришли в гости к теперь уже бывшим мигрантам, чтобы узнать, как с тех пор изменилась их жизнь.
Наталье 41 год, её мужу Роману – 42. Двое детей – 12-летняя Катя и 18-летний Илья. Ещё есть хомяк и кошка Леся – она тоже приехала в Ангарск вместе со своими хозяевами из Донецка 2 ноября 2014 года.- Тогда мы не знали, что нас ждёт. Мы бежали от войны. Ангарск выбрали случайно – перед нами была вся Россия, и муж хотел увидеть Байкал. В два дня собрали вещи, кое-как успели на последнюю электричку из Донецка до Крыма. А дальше несколько месяцев скитаний,
- вспоминать те события Наталья без слёз не может.
На родине у них осталась большая трёхкомнатная квартира, родные и друзья. Наталья была председателем велоклуба, Роман – системным администратором в одной из фирм. Всё это пришлось бросить. Сначала семью привезли в Смоленск, там они два месяца жили в пункте временного размещения. Потом решили своим ходом добираться до Сибири: бесплатно отправлять их не хотели. - Я начала общаться с сибиряками на одном из местных форумов. Нас поддерживали, рассказывали про бурятские позы, приглашали в Ангарск. Когда я сказала, что пока приехать не можем, – не хватает денег на билет, предложили помощь. За две недели общими усилиями мне на киви-кошелёк скинули 11 тысяч рублей. Потом как-то ночью просыпаюсь от сообщения: «поступило 11 тысяч». Вся в слезах разбудила мужа – теперь можно было покупать билеты.
Там же, на форуме, нашли семью, готовую приютить беженцев с Украины. Три недели Гененко жили у них.- Ангарчане помогали нам буквально на каждом шагу – деньгами, вещами, едой. Я не переставала вытирать слёзы, с одной стороны, стыдно, с другой – трогательно. Один человек из Ангарска оплатил переправку наших вещей из Смоленска, а это стоило 7,5 тысячи рублей.
Романа взяли в «Каравай» системным администратором. Получает около 20 тысяч рублей. Наталья по образованию лесовед, работу по специальности не нашла и стала работать вахтёром в техникуме. Платили 5 тысяч рублей. Денег, конечно, не хватало, семья жила в режиме жесткой экономии, но уже могла позволить себе снять жильё. За аренду квартиры платили 12 тысяч. - Было очень тяжело, но нас поддерживали. Мужу с предприятия частенько выписывали гуманитарную помощь – ящиками он приносил домой пряники-сухарики. С тех пор смотреть на них не могу, -
смеется Наталья.
Негатива тоже было достаточно. Катю, на тот момент девочке было 10 лет, нужно было устраивать в школу. Наталья обошла все учебные заведения в округе, везде отказывали, как только слышали, что семья приехала с Украины. Говорили, что нет мест. Получилось попасть только в школу № 4.- Катя приходила домой, плакала, говорила, что в классе её называют «нищебродкой с Украины». Илью устроили в техникум. Ему было уже бессмысленно продолжать учиться в школе – разные учебные программы, он бы просто не успел адаптироваться.Кате объяснили, что в сибирской реке она поймала ельца. Радости от улова не было предела.
Только через 4 месяца после приезда в Ангарск Гененко получили свидетельство о временном убежище. Это была первая победа. Дальше – получение гражданства.- Трудно описать эмоции, которые у нас были, когда нам, наконец, вручили паспорта. Мы почувствовали себя «белыми» людьми.
Уже будучи гражданкой РФ, Наталья поехала в Донецк продавать квартиру. С вырученных денег они хотели купить себе жильё в Ангарске. Продать трёшку удалось примерно за 1,3 миллиона. К этой сумме добавили подъемные, которые выдавали всем, кто участвовал в программе переселения бывших соотечественников, – на семью вышло примерно 360 тысяч. Ещё 300 добавили родственники.
- Так мы и купили свою двушку в 8 микрорайоне. Теперь дело за мебелью.
Роман продолжает работать системным администратором в «Каравае». А Наталья решила кардинально сменить профиль и пошла учиться на химика в АнГТУ. Теперь она на пару с сыном – студентка!- Учусь на вечернем, лекции каждый день. Учиться ещё 4 года. Надеюсь, что со следующего года удастся устроиться на завод.
На вопрос, довольны ли вы тем, как устроились, Наталья однозначно отвечает: да.- Когда я приезжала продавать квартиру, поняла, что многие, кто там остался, нас воспринимают как предателей. Мы говорим, что их всех «майдануло» - не могут отличать реальность от фантазий. Наш дом теперь здесь. Когда получили гражданство, выдохнули, начали осматриваться по сторонам, ходить в походы, на Байкал ездить. Многие говорят, что мы зря в Ангарск приехали, мол, здесь плохо, и надо было рвать когти в город побольше. Я всем отвечаю одно: вы ещё не знаете, что такое плохо. Когда мы уезжали из Донецка, там творилось беззаконие, безвластие. Война, у людей нет денег, чтобы хлеб купить, тут же работают ночные клубы, где развлекается молодёжь. Вот это плохо. Плохо, когда нет бесплатной медицины. Мы там ходили на уколы со своими ватой и шприцом. Когда я рожала, то у меня с собой в кармане лежали щипцы для пуповины! Вот это плохо. А в Ангарске хорошо.
Ольга КНЯЗЕВА,
фото из личного альбома семьи ГЕНЕНКО