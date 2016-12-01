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Не пейте больше никогда


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Вчера, 10:54
 Количество просмотров: 43
    

Не пейте больше никогда

От употребления смертоносного содержимого под названием "Боярышник" в Иркутске отравились около ста человек.

На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям в мэрии Иркутска представители полиции сообщили, что по делу об отравлении метанолом задержаны 11 человек.

Среди них индивидуальные предприниматели и их сотрудники, продававшие «Боярышник». Жидкость реализовывалась на рынках «Прогресс», «Привоз», «Бакалея» и в других местах.

Расследование ведется по части 3 статьи 28 УК РФ В области продолжает действовать режим ЧС, работа городских служб совместно с правоохранительными органами ведется в усиленном режиме. Всего от отравления пострадали 99 человек, 58 из них скончались.

Читайте далее: http://www.irk.ru/news/20161221/detained/
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