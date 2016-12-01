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Что нового?


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Вчера, 11:18
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Изменений было много


В этом году и с 1 января нового года внесены многочисленные поправки в законодательство Российской Федерации, в том числе по бухгалтерии и налогам. Отметим самые важные.

Заплатит любой. Федеральным законом от 30.11.2016 № 401-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса РФ и отдельные законодательные акты РФ» законодатель предусмотрел возможность с 30 ноября 2016 года налоги за налогоплательщика может перечислять любое лицо со своего счета. Уплатить налоги за другое лицо можно было и прежде, но только в исключительных случаях. Например, за реорганизованное юридическое лицо перечислял налог правопреемник, за участников консолидированной группы налогоплательщиков - ее ответственный участник. Такой порядок сохранился и сейчас. Новое изменение позволит, к примеру, юридическим лицам перечислять налоги со своего счета за другие организации. Сюда же попадают директора, ведь это тоже лицо. И сейчас директора могут погашать налоговые обязательства организации за счет своих средств. Это может быть актуально при блокировке всех счетов юридического лица. И только практика покажет, благо это или нет. Важно отметить, что лицо, которое платит налог за организацию, не вправе потребовать возврата из бюджета налога, уплаченного за налогоплательщика. С 2017 года аналогичное новшество начнет действовать и для страховых взносов.

Старый ОКВЭД утратит силу. 1 января 2017г. заканчивается переходный период, в течение которого можно досрочно начать применять новый ОКВЭД. При подаче в следующем году налоговых деклараций за 2016 год необходимо указывать код только по новому ОКВЭД. Это разъяснила ФНС России в своем письме от 09.11.2016 № СД-4-3/21206@. При этом надо быть внимательным и, заполняя уточненную декларацию в 2017 за предыдущие годы, внести ОКВЭД, который был в первичной декларации.

Единая форма и срок для страховых взносов. С 1 января 2017 года сдавать отчетность по страховым взносам надо будет в налоговую и фонды. Основание: глава 34 НК РФ «Страховые взносы» (федеральный закон от 03.07.2016 № 250-ФЗ, федеральный закон от 03.07.2016 № 243-ФЗ) С 2017 года администрировать страховые взносы будет федеральная налоговая служба.

Установлена единая форма расчета по взносам и срок ее сдачи.

С 1 января 2017 года единый расчет по страховым взносам в налоговый орган надо будет сдавать не позднее 30-го числа месяца, следующего за отчетным периодом.

Форму СЗВ-М организации, индивидуальные предприниматели должны будут сдавать в Пенсионный фонд не позднее 15-го числа каждого месяца. Расчеты по формам РСВ-1 и РСВ-2 в Пенсионный фонд направлять не нужно. Дополнительно появится отчет в Пенсионный фонд о стаже работников, который должен стать ежегодным, подавать его следует не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.

Напоминаю: за 2016 год следует отчитаться по правилам, установленным в законе о страховых взносах.

Предельная величина вырастет. С 1.01.2017 г. изменится предельная величина базы для расчета страховых взносов. Основание: постановление правительства РФ от 29.11.2016 № 1255. Предельная база по взносам в Пенсионный фонд вырастет на 80 000 рублей. Сейчас лимит составляет 796 000 рублей, а будет - 876 000 рублей (73 000 руб. в месяц). Предельная база по взносам в фонд социального страхования вырастет на 37 000 рублей и составит 755000 рублей. Предельной базы по взносам в фонд медицинского страхования по-прежнему не будет. Тарифы по травматизму сохранятся. Организации будут считать взносы по 32 тарифам из федерального закона от 22.12.2005 № 179-ФЗ.

Много еще разных изменений внесено в законодательство с 01.01.2017г., но об этом в следующих номерах. Когда говорят, что скоро профессия бухгалтера будет не нужна, я недоумеваю: а кто же это все будет разгребать?!

Светлана Борисовна КАЖАЕВА
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