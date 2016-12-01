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Что будет?


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Вчера, 12:01
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ПЛАНЁРКА


21 ДЕКАБРЯ, СРЕДА

До 25 декабря работает выставка-продажа «Товары из Индии», Иркутск, Сибэкспоцентр, Байкальская, 253-а, тел.8(3952) 35-29-00.

12.00 – мастер-класс «Весёлый снеговик», библиотека № 5 (95 кв-л, дом 12),
вход свободный.

22 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ

11.30 – бесплатный семинар для предпринимателей «Управление рисками налогового планирования: риск №1 - взаимная зависимость», Иркутск, проспект Большой Литейный, 3 (бизнес-центр «Вега»), регистрация на e-mail: Irkutsk@ombudsmanbiz.ru; тел. 8 (3952) 488 - 535, Ирина КОСТИНА.

13.00 – заседание клуба «Помоги себе сам», ДК «Современник», малый зал, вход свободный.

15.00 - ежегодный слёт волонтёров из школьных и студенческих команд, заявки по адресу: ул. К. Маркса, 19, каб. 305, отдел по молодежной политике, тел. 50-41-51.

16.00 – «Литературные итоги 2016 года. Обзор», ЦБС, читальный зал (17 мрн, дом 4), вход свободный.

17.00 – открытие художественной выставки «Рождественский подарок», выставочный зал на ул. Глинки, 25.

23 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА

Торжественное открытие ледовых городков:

14.00 – в микрорайоне Цементный;

16.00 - в микрорайоне Китой.

15.00 – открытие выставки Владимира ТЕЛЬНОВА «Моё творчество» (резьба по дереву, живопись, графика), музей минералов.

24 ДЕКАБРЯ, СУББОТА

Торжественное открытие ледовых городков:

13.00 - в Савватеевке;

14.00 - в Одинске и в Мегете;

15.30 - в микрорайоне Юго-Восточный;

16.30 - на площади Ленина;

17.00 - в парке имени 10-летия Ангарска.

25 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

10.30 – заседание клуба «Дачная жизнь», библиотека № 1 (206 кв-л, дом 3).

12.00 – «Мисс Снегурочка-2017», ДК «Нефтехимик».

12.00 – шоу цирка «Круг надежд» «Яйцо с сюрпризом», ДК «Современник».

15.00 – занятие клуба «Радость творчества», изготовление символа года, библиотека на площади Ленина, вход свободный.

16.30 – открытие ледового городка в парке за ДК «Современник».

26 ДЕКАБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

с 10.30 до 17.00 – бесплатные консультации для предпринимателей (весь декабрь по понедельникам, вторникам и средам) от центра поддержки предпринимательства в Иркутской области, Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 16, кабинет 7, заявки на е-mail: vnn@tppvs.ru.
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