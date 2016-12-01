Что будет?

ПЛАНЁРКА

21 ДЕКАБРЯ, СРЕДА

22 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ



23 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА

24 ДЕКАБРЯ, СУББОТА

25 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

26 ДЕКАБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

Иркутск, Сибэкспоцентр, Байкальская, 253-а, тел.8(3952) 35-29-00.библиотека № 5 (95 кв-л, дом 12),вход свободный.«Управление рисками налогового планирования: риск №1 - взаимная зависимость», Иркутск, проспект Большой Литейный, 3 (бизнес-центр «Вега»), регистрация на e-mail: Irkutsk@ombudsmanbiz.ru; тел. 8 (3952) 488 - 535, Ирина КОСТИНА.ДК «Современник», малый зал, вход свободный.заявки по адресу: ул. К. Маркса, 19, каб. 305, отдел по молодежной политике, тел. 50-41-51.ЦБС, читальный зал (17 мрн, дом 4), вход свободный.выставочный зал на ул. Глинки, 25.– в микрорайоне Цементный;- в микрорайоне Китой.(резьба по дереву, живопись, графика), музей минералов.- в Савватеевке;- в Одинске и в Мегете;- в микрорайоне Юго-Восточный;- на площади Ленина;- в парке имени 10-летия Ангарска.библиотека № 1 (206 кв-л, дом 3).ДК «Нефтехимик».«Яйцо с сюрпризом», ДК «Современник».изготовление символа года, библиотека на площади Ленина, вход свободный.в парке за ДК «Современник».(весь декабрь по понедельникам, вторникам и средам) от центра поддержки предпринимательства в Иркутской области, Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 16, кабинет 7, заявки на е-mail: vnn@tppvs.ru.