Что будет?

ПЛАНЁРКА
21 ДЕКАБРЯ, СРЕДАДо 25 декабря работает выставка-продажа «Товары из Индии»,
Иркутск, Сибэкспоцентр, Байкальская, 253-а, тел.8(3952) 35-29-00.12.00 – мастер-класс «Весёлый снеговик»,
библиотека № 5 (95 кв-л, дом 12),
вход свободный.
22 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ11.30 – бесплатный семинар для предпринимателей
«Управление рисками налогового планирования: риск №1 - взаимная зависимость», Иркутск, проспект Большой Литейный, 3 (бизнес-центр «Вега»), регистрация на e-mail: Irkutsk@ombudsmanbiz.ru; тел. 8 (3952) 488 - 535, Ирина КОСТИНА. 13.00 – заседание клуба «Помоги себе сам»,
ДК «Современник», малый зал, вход свободный.15.00 - ежегодный слёт волонтёров из школьных и студенческих команд,
заявки по адресу: ул. К. Маркса, 19, каб. 305, отдел по молодежной политике, тел. 50-41-51.16.00 – «Литературные итоги 2016 года. Обзор»,
ЦБС, читальный зал (17 мрн, дом 4), вход свободный.
17.00 – открытие художественной выставки «Рождественский подарок»,
выставочный зал на ул. Глинки, 25.
Торжественное открытие ледовых городков:14.00
23 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА
– в микрорайоне Цементный;16.00
- в микрорайоне Китой.15.00 – открытие выставки Владимира ТЕЛЬНОВА «Моё творчество»
(резьба по дереву, живопись, графика), музей минералов.
24 ДЕКАБРЯ, СУББОТАТоржественное открытие ледовых городков:13.00
- в Савватеевке;14.00
- в Одинске и в Мегете;
15.30
- в микрорайоне Юго-Восточный;16.30
- на площади Ленина;17.00
- в парке имени 10-летия Ангарска.
25 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ10.30 – заседание клуба «Дачная жизнь»,
библиотека № 1 (206 кв-л, дом 3).12.00 – «Мисс Снегурочка-2017»,
ДК «Нефтехимик».12.00 – шоу цирка «Круг надежд»
«Яйцо с сюрпризом», ДК «Современник».15.00 – занятие клуба «Радость творчества»,
изготовление символа года, библиотека на площади Ленина, вход свободный.16.30 – открытие ледового городка
в парке за ДК «Современник».
26 ДЕКАБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИКс 10.30 до 17.00 – бесплатные консультации для предпринимателей
(весь декабрь по понедельникам, вторникам и средам) от центра поддержки предпринимательства в Иркутской области, Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 16, кабинет 7, заявки на е-mail: vnn@tppvs.ru.