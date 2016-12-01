Лучший твой подарочек!

Наталья ОЖОГИНА

Во-первых, вы не потратите на этот подарок много денег, полугодовая подписка на газету начинается от 382 рублей (это если подписываетесь без доставки). Во-вторых, газета - это вам не коробка конфет, съел и забыл. «Время» выходит три раза в неделю. Вот в течение полугода три раза в неделю близкие будут вас вспоминать добрым словом и желать вам здоровья!Кстати! До сих пор не пришли в редакцию за призами. (18 мрн, дом № 11),(106 квартал, дом № 3),(47 квартал, дом № 2),(32 микрорайон, дом № 19)! Приходите уже, не создавайте очередь! И вообще нам чужого не надо, подарки хочется отдать.Тем более уже пришла пора вызывать(120 квартал, дом № 19) и(251 квартал, дом № 18).Ждём! Не забудьте взять паспорт и подписную квитанцию, а также вашу любимую фотографию.