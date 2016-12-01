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Лучший твой подарочек!


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Вчера, 12:47
 Количество просмотров: 92
    

Новый год уже близко. Так близко, что соображать, какие подарки купить к празднику родным и близким, надо стремительно. Не надо ломать голову, она вам ещё пригодится! Самый лучший подарок родителям и друзьям – подписка на газету «Время»!

Во-первых, вы не потратите на этот подарок много денег, полугодовая подписка на газету начинается от 382 рублей (это если подписываетесь без доставки). Во-вторых, газета - это вам не коробка конфет, съел и забыл. «Время» выходит три раза в неделю. Вот в течение полугода три раза в неделю близкие будут вас вспоминать добрым словом и желать вам здоровья!

Кстати! До сих пор не пришли в редакцию за призами 8500-й подписчик КОЗЯКОВА И.Н. (18 мрн, дом № 11), 9000-й – БАБЕНКО (106 квартал, дом № 3), 9500-й – ДОРОШЕНКО М.Б. (47 квартал, дом № 2), 10000-й – ПАРАЩИНА И.В. (32 микрорайон, дом № 19)! Приходите уже, не создавайте очередь! И вообще нам чужого не надо, подарки хочется отдать.

Тем более уже пришла пора вызывать 10500-го подписчика ЕРЕМИНУ (120 квартал, дом № 19) и 11000-го - БАРАНОВУ (251 квартал, дом № 18).
Ждём! Не забудьте взять паспорт и подписную квитанцию, а также вашу любимую фотографию.

Наталья ОЖОГИНА
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