Успеть до 31-го

Что надо купить до Нового года

Ассортимент был праздничным. Купить можно было не только рыбу, но крабов и осьминогов.

Фото Николая СТЕРНИНА

Вот так надо готовиться к Новому году.



Ольга КНЯЗЕВА

Открылась ярмарка 17 декабря в ДК «Энергетик». Уже к полудню холл Дворца и площадь перед ним были заставлены лотками. Парное мясо, замороженная рыба, ягоды, сухофрукты, орехи. Даже живые ели привезли. Народ себя ждать не заставил. Такие ярмарки организуют каждый год, и все уже привыкли, что цены здесь ниже, чем на рынках. Именно на таких условиях предпринимателям предоставляют бесплатные места для торговли – они снижают цены на 10%. Если покупаешь что-то одно, конечно, разницы не почувствуешь. А вот если закупаешься основательно – выгода существенная.Поскольку символ наступающего года – петух, большинство суеверных ангарчан не будут ставить на стол никого из семейства пернатых. Упор на говядину, свинину и рыбу. Этим объясняются самые длинные очереди возле рыбных палаток. Продавцы «Сарсенбаев» говорят, что лучше всего расходится кета и селёдка – не успевают выкладывать.– продавец Светлана КОНСТАНТИНОВА спешит пополнять прилавки. –На втором месте по популярности лососёвая икра и креветки. Смотрим на цены – баночка 130 граммов стоит 266 рублей, 200 граммов - 490, а полкило - уже 1280 рублей. Из морских деликатесов креветки, мидии, морской коктейль. Ближе к Новому году обещают завезти крабов и даже осьминогов.Анна МИТРОФАНОВА, секретарь одного из иркутских вузов, пришла сюда вместе с мужем и маленьким сыном. Меню для праздничного стола она уже составила. Осталось купить ингредиенты.Елена ИОНИНА на ярмарке продаёт домашнюю свинину. Она же будет на её праздничном столе. Говорит, секрет приготовления хорошего свежего мяса прост: не мудрить с приправами.Рядом с мясными и рыбными палатками – ягоды, сухофрукты и орехи. Последние (кедровые) продавали по 220 рублей за килограмм. Шишки по 50 рублей за штуку. Грибы (шампиньоны или смесь лесных) можно было купить за 125 рублей. Брусника, клюква, облепиха, калина - от 100 рублей за литр. За клубнику, вишню и ежевику просили уже от 150.Здесь же, на улице, из снежных сугробов торчат главные символы Нового года – ёлочки и пихты. За метровую просят 400 рублей. Те, что выше, уже 600. Продавцы советуют:Теперь для справки: метровая ёлочка росла в лесу около 13 лет! 13 лет, чтобы простоять у вас в квартире несколько месяцев. За сезон один лесоруб продаёт около 500 деревьев. Только на эту ярмарку их привезли около сотни.Для тех, кто хочет у себя дома в преддверии Нового года чувствовать запах хвои, при этом не покупать целое дерево, на ярмарке предлагали новогоднюю композицию - веточки с шишками в корзинке за 200 рублей.В холле ДК тоже толпится народ. Здесь можно было подешевле купить яйца, колбасу, выпечку и конфеты от местных производителей. Продавцы «Лактовита» раздают землякам советы, как бороться с похмельем.Если с продуктами проблем не было, то с украшениями для дома на ярмарке была напряжёнка. Два прилавка с одинаковыми мишурой, брелоками, китайскими петухами и наклейками на стёкла в виде снежинок. Единственное, на что действительно стоило обратить внимание, так это подарочные разделочные доски с фотопечатью. Одна сторона у них рабочая, вторая для красоты. Выбрать можно на любой вкус – с Байкалом, омулем, петухами или просто с картинками животных. Симпатичный подарок, но других не было.На ярмарке не было представлено ни пиротехники, ни искусственных елей, ни даже ёлочных игрушек. Организаторы успокаивают – до конца декабря в городе будут работать 16 точек продажи новогодней атрибутики: возле кинотеатра «Родина», магазинов «Силуэт», «Весна» и других. Так что побегать ещё всё-таки придётся.