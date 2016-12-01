Успеть до 31-го

Что надо купить до Нового годаАссортимент был праздничным. Купить можно было не только рыбу, но крабов и осьминогов.
Фото Николая СТЕРНИНА
На календаре уже 20 декабря, а это значит, что подготовка к Новому году вышла на финишную прямую. Пора не только ставить ёлку, но и крепко задумываться, как пройдёт сам праздник: закупать продукты на новогодний стол, подарки родным и близким, украшения в дом. Чтобы всё успеть и при этом умудриться не вывалить язык на плечо, как загнанная лошадь, в Ангарске каждый год проходит новогодняя ярмарка. Всё, что может вам пригодиться, в одном месте. По крайней мере так заявили организаторы. Мы решили проверить, на самом ли деле одним выстрелом можно убить с десяток зайцев.
Открылась ярмарка 17 декабря в ДК «Энергетик». Уже к полудню холл Дворца и площадь перед ним были заставлены лотками. Парное мясо, замороженная рыба, ягоды, сухофрукты, орехи. Даже живые ели привезли. Народ себя ждать не заставил. Такие ярмарки организуют каждый год, и все уже привыкли, что цены здесь ниже, чем на рынках. Именно на таких условиях предпринимателям предоставляют бесплатные места для торговли – они снижают цены на 10%. Если покупаешь что-то одно, конечно, разницы не почувствуешь. А вот если закупаешься основательно – выгода существенная.
Поскольку символ наступающего года – петух, большинство суеверных ангарчан не будут ставить на стол никого из семейства пернатых. Упор на говядину, свинину и рыбу. Этим объясняются самые длинные очереди возле рыбных палаток. Продавцы «Сарсенбаев» говорят, что лучше всего расходится кета и селёдка – не успевают выкладывать. - Только положила, уже разобрали!
– продавец Светлана КОНСТАНТИНОВА спешит пополнять прилавки. – Селёдку берут на засолку, чтобы под шубой делать. Кету тоже солить многие берут. Я вот лично её мариную. Разделываю тушку, отбираю от костей, потом добавляю соль, перец, лук и оставляю на ночь. Уже на следующий день получается очень вкусная рыбка. Остаётся только отварить картошечки!
На втором месте по популярности лососёвая икра и креветки. Смотрим на цены – баночка 130 граммов стоит 266 рублей, 200 граммов - 490, а полкило - уже 1280 рублей. Из морских деликатесов креветки, мидии, морской коктейль. Ближе к Новому году обещают завезти крабов и даже осьминогов.
Анна МИТРОФАНОВА, секретарь одного из иркутских вузов, пришла сюда вместе с мужем и маленьким сыном. Меню для праздничного стола она уже составила. Осталось купить ингредиенты.- Я буду делать два салата: один с красной икрой, второй с кедровыми орешками. В первом, кроме икры, будут кальмары, отварные королевские креветки, крабовые палочки, сыр и яйца. Заправка майонезная. А во втором – лист салата, помидоры черри, сухарики, сыр, орешки. Между слоями нужно делать майонезную сетку, а сверху всё посыпать маком. На горячее в этом году кальмары. Отбиваешь тушку, макаешь её в яйцо, потом в муку, и так два раза. После ставишь в духовку – объедение!
Елена ИОНИНА на ярмарке продаёт домашнюю свинину. Она же будет на её праздничном столе. Говорит, секрет приготовления хорошего свежего мяса прост: не мудрить с приправами.- Для мяса нужны только соль, перец и лук. Я советую запекать один большой кусок килограмма на два в фольге. Тогда мясо получится очень сочным. Главное, не ставьте слишком высокую температуру, пусть оно медленно готовится часа 2. Останется только порезать.
Рядом с мясными и рыбными палатками – ягоды, сухофрукты и орехи. Последние (кедровые) продавали по 220 рублей за килограмм. Шишки по 50 рублей за штуку. Грибы (шампиньоны или смесь лесных) можно было купить за 125 рублей. Брусника, клюква, облепиха, калина - от 100 рублей за литр. За клубнику, вишню и ежевику просили уже от 150.Вот так надо готовиться к Новому году.
Здесь же, на улице, из снежных сугробов торчат главные символы Нового года – ёлочки и пихты. За метровую просят 400 рублей. Те, что выше, уже 600. Продавцы советуют: - Если правильно ухаживать, то дерево простоит несколько месяцев точно. Лучше поставить в воду или песок.
Теперь для справки: метровая ёлочка росла в лесу около 13 лет! 13 лет, чтобы простоять у вас в квартире несколько месяцев. За сезон один лесоруб продаёт около 500 деревьев. Только на эту ярмарку их привезли около сотни.
Для тех, кто хочет у себя дома в преддверии Нового года чувствовать запах хвои, при этом не покупать целое дерево, на ярмарке предлагали новогоднюю композицию - веточки с шишками в корзинке за 200 рублей.
В холле ДК тоже толпится народ. Здесь можно было подешевле купить яйца, колбасу, выпечку и конфеты от местных производителей. Продавцы «Лактовита» раздают землякам советы, как бороться с похмельем.- Заранее купите сыворотку и кефир. Первая поможет снять похмельный синдром. А на кефире устройте себе разгрузочный день, чтобы не напрягать организм. Второго января можно будет уже опять устраивать застолье, а потом опять сыворотка и кефир.
Если с продуктами проблем не было, то с украшениями для дома на ярмарке была напряжёнка. Два прилавка с одинаковыми мишурой, брелоками, китайскими петухами и наклейками на стёкла в виде снежинок. Единственное, на что действительно стоило обратить внимание, так это подарочные разделочные доски с фотопечатью. Одна сторона у них рабочая, вторая для красоты. Выбрать можно на любой вкус – с Байкалом, омулем, петухами или просто с картинками животных. Симпатичный подарок, но других не было.
На ярмарке не было представлено ни пиротехники, ни искусственных елей, ни даже ёлочных игрушек. Организаторы успокаивают – до конца декабря в городе будут работать 16 точек продажи новогодней атрибутики: возле кинотеатра «Родина», магазинов «Силуэт», «Весна» и других. Так что побегать ещё всё-таки придётся.
Ольга КНЯЗЕВА