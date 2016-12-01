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Я здесь уже была…


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Сегодня, 11:59
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Я здесь уже была…
Вера - дипломница политехникума.

В уходящем году Вере Захаровой исполнилось бы семьдесят лет…

…Когда Вере было три года, семья переехала из Нижнего Тагила в леспромхозовский посёлок Солянушку, что в Тайшетском районе Иркутской области. Саяны, тайга, речка Бирюса. Во дворе их дома стайка для домашней живности была устроена так: три стены, а четвёртая – склон горы. Эту гору - место детских игр, часто опасных, Вера вспоминала с нежностью и ужасом.

В пятнадцать лет она студентка Ангарского политехникума. В семнадцать – первые стихи Веры опубликованы в ангарской газете «Знамя коммунизма». А через четыре года её стихотворения включают в «Антологию сибирской поэзии». В следующем, шестьдесят восьмом году, вышла первая поэтическая книжка Веры «Я уже здесь была». В семьдесят третьем - вторая, «Дневник».

Последующие книги и большинство публикаций уже прозаические. Рассказы. Роман «Семейные неприятности» – о всеобщей и взаимной лжи, разъедающей общество, о распаде типичной советской семьи, да, кстати, там и наркоманы (это в самое глухое советское время, когда наркомании официально не существовало). Только с поддержкой её старших друзей, иркутских писателей Дмитрия СЕРГЕЕВА и Валентины МАРИНОЙ, с сильнейшей помощью Валентина РАСПУТИНА «Семейные неприятности», слегка «облагороженные» цензурой, всё-таки вышли в 83-м году. (Роман издавался трижды – в Москве и в Иркутске. В последнем, иркутском, издании Вера частично восстановила купюры и убрала обиняки.) Потом была повесть «Весной» – щемящий рассказ о первой девичьей любви, написанный зоркой и искушённой женщиной. «Сонет» – повесть о «потерянном» поколении творческой молодёжи, шедшем за поколением шестидесятников, – о друзьях и сверстниках Веры.

С надеждой она встретила изменения, происходившие в стране во второй половине восьмидесятых-начале девяностых. С надеждой, но без эйфории – слишком хорошо понимала она людей:

…В день, когда краснокрылые флаги
Хлещут ветер и трубы трубят,
Не поделят ни хлеба, ни блага,
И друг друга они не простят.
Не суди справедливо и строго
Их пророков, предтеч и вождей
И не смешивай с верою в Бога
Одинокую слабость людей.


Написано в самом начале восьмидесятых. В то время слово «бог» печаталось с маленькой буквы, теперь, в девяностые, – с большой, но люди-то, все мы, остались теми же. Что могло получиться, когда привыкшие уютно витийствовать о свободе и демократии на кухнях, бросились мы в демократические игры? Об этом повесть «Игры» (альманах «Свой голос» № 1, 1991 г., Иркутск), об этом рассказ «Канадец Гарри Скотт» (журнал «Дальний Восток» № 1, 1992 г., Хабаровск).

В те годы Вера писала на экологические темы – с экологического движения делала первые шаги гражданская жизнь в СССР. Уже неизлечимо больная, она - делегат писательского съезда «Апрель». И на самом излёте жизни начинает новый роман. Успела, почти успела – всегда работала стремительно. «Вчера, сегодня и никогда…» – книга о любви, о семье, о детях, о прощании с жизнью, о вечном, единственном, человеческом и сокровенном, оказавшемся теперь уже в бурлящем и дурно пахнущем котле девяностых годов.

Вера с детских лет была верующим человеком, и, пожалуй, самые сильные страницы в романе о тех, кто в это время ловил свой шанс, проворил гешефт на национализме, шовинизме и показном православии. Действие романа происходит в условных городах. Один к одному – Ангарск и Иркутск. Прототипы узнаваемы, сарказм разящ. Всем сёстрам по серьгам.

Журнал «День и Ночь» (2000 г. № 1-2) опубликовал большие фрагменты, пожалуй, половину романа. Жаль, пропала интрига, но всё-таки одна из ключевых глав - «Владыка» – была напечатана. Возможно, и книга ещё увидит свет. Всякое бывает…

Вера скончалась 2 сентября 93-го года, в предутренний час ясного осеннего дня. Сороковины по ней мы справили в день, когда ей должно было исполниться сорок семь.

Не мне публично судить о достоинствах и недостатках стихов Веры Захаровой – слишком близки мы были. Могу только свидетельствовать: харизмой она обладала в полной мере. Когда на поэтических вечерах объявляли её имя, в зале воцарялась абсолютная тишина…

И чтобы не очень пасмурно закончить:

И странно, и всё-таки верно:
Что не разминулись судьбой.
Такое мне близкое сердце
Я слышу горячей щекой.
Беду ли, удачу ли нашу
Узнали мы в годы свои,
Но теми же крыльями машет
Весёлая птица любви.
Молчи, я об этом не знаю,
Но вслед за слепою судьбой
В стотысячный раз повторяю
Впервые: единственный мой!
Глаза свои детские вскинешь
И так несказанно глядишь,
И просто ты любишь, ты дышишь,
И нежное что-то твердишь…
Молчи, я об этом не знаю –
Что нас в этом мире свело,
Но просто щекою касаюсь
Щеки, от которой тепло.

1973 г.


- Вспоминаю, как сквозь сон, – рассказывала. Послала стихи, переписанные авторучкой, в литинститут. И приходит вызов на вступительные экзамены! Ехать завтра – иначе опоздаешь. Побежала по общежитию – нужен чемодан. Не нашла – у девочек все пожитки в чемоданах. Скидала в две наволочки вещички, связала их - и через плечо. Так и явилась на Тверской бульвар, 25, в приёмную комиссию. 1966 год…

Иной раз подумаю: прикалывалась надо мной или правда?..

Если кому-то интересно, главу «Владыка» из последнего романа Веры Захаровой можно открыть по адресу: http://www.proza.ru/2016/12/17/503.

Только следует помнить, что написано в 93-м году, а действие в романе происходит в 1988-1989 годах.

Олег КОРНИЛЬЦЕВ
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