Я здесь уже была…

Вера - дипломница политехникума.

…В день, когда краснокрылые флаги

Хлещут ветер и трубы трубят,

Не поделят ни хлеба, ни блага,

И друг друга они не простят.

Не суди справедливо и строго

Их пророков, предтеч и вождей

И не смешивай с верою в Бога

Одинокую слабость людей.

И странно, и всё-таки верно:

Что не разминулись судьбой.

Такое мне близкое сердце

Я слышу горячей щекой.

Беду ли, удачу ли нашу

Узнали мы в годы свои,

Но теми же крыльями машет

Весёлая птица любви.

Молчи, я об этом не знаю,

Но вслед за слепою судьбой

В стотысячный раз повторяю

Впервые: единственный мой!

Глаза свои детские вскинешь

И так несказанно глядишь,

И просто ты любишь, ты дышишь,

И нежное что-то твердишь…

Молчи, я об этом не знаю –

Что нас в этом мире свело,

Но просто щекою касаюсь

Щеки, от которой тепло.

1973 г.

Олег КОРНИЛЬЦЕВ